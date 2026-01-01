明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。１２月２７日のホープフルＳで４着だったアーレムアレス（牡３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父ハービンジャー）に注目している。いや、デビュー前から注目していた。記者が大好きなアーテルアストレア（ダートグレード競走を３勝）の弟でもあり、熱い視線を送ってきた。

デビュー戦は好位から速い脚を使って快勝。２戦目の札幌２歳Ｓでは出遅れてしまったが、外を回って４着と力は見せた。３戦目の黄菊賞では勝ち馬に先に動かれたぶんの負け。ホープフルＳは内枠からロスなく運べたが、直線で勝ち馬に前をカットされるシーンも。それでも勝ち馬と並んで最速の上がりを使って４着と、負けたが希望の見える内容だった。外を回さずに、内をさばいてきたのも好感が持てる。

ホープフルＳのレース後、担当の酒井助手は「この子、やっぱりすごいわ」とポテンシャルの高さを再認識していた。初の関東への輸送だったが、落ち着いていて動じることもなく、収穫は大きかった。まだまだ完成は先という見立てで、厩舎も菱田騎手もきっちりと育ててきている。菊花賞の頃には、すごい馬になっているはずだ。

１勝馬のため、どこかで賞金を加算するか、優先権をとるしか皐月賞に出る道はないが、折り合いに不安もなく、非常に優等生な馬。普段を見ていると、姉に似て人を信頼しているところがよく似ている。このまま成長して、アーレムアレスが完成するのを楽しみにしている。（山下 優）