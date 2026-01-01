『VIVANT』元旦に新ビジュアル「新たな冒険の旅へ」5ショットに反響 「この並びのビジュアルははじめて」「ノコルが洋服！」
TBS系日曜劇場『VIVANT』の公式Xが1月1日朝に更新され、最新ビジュアルが公開された。
【写真】『VIVANT』2026年元旦に新ビジュアル公開 メインキャスト勢揃い
新年にあたり「#VIVANTYEARの幕開け───新たな冒険の旅へ」とあいさつ。そして、乃木憂助（堺雅人）、野崎守（阿部寛）、柚木薫（二階堂ふみ）、ドラム（富栄ドラム）、そしてノコル（二宮和也）の5ショットが描写された画像が披露された。
「準備はよろしいですか？」「さあ、冒険の続きを始めましょう」と力強く記され、期待をもたせるデザインとなった。
視聴者からは「メインキャスト勢揃いで歓喜」「乃木さんを先頭に歩みを進める並びにワクワクします！！！」「この並びのビジュアルははじめてですね〜」「わぁなんですか この物騒な散歩」「ノコルが洋服！」など、多数のコメントが寄せられている。
『VIVANT』は、『半沢直樹』シリーズ、『下町ロケット』シリーズ、『陸王』『ドラゴン桜』などを手掛けた福澤克雄氏が演出だけでなく原作も手掛けた完全オリジナルストーリー。予測不能なストーリー展開と映画並みの映像美、豪華キャストの競演で大きな注目を集めた。最終回は世帯平均視聴率19.6％（ビデオリサーチ調べ・関東地区）を記録し、全10話のテレビ放送における総視聴者数は6000万人を突破。テレビ離れが叫ばれる中、圧倒的な存在感を示した。続編は、2026年放送予定。
