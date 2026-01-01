演芸番組『笑点』に出演するメンバー8人に2026年の抱負などをインタビュー。司会の春風亭昇太さん（66）に今年5月で放送開始から60周年を迎える『笑点』への意気込み、最年長・三遊亭好楽さん（79）には“人間国宝”宣言のその後の真相を聞きました。

さらに、年男・48歳になる春風亭一之輔さん（47）に贈りたい誕生日プレゼントを“笑点流”に考えてもらいました。

■60周年を迎える『笑点』 司会・昇太が意気込み

司会の昇太さんは「（笑点放送）60年という記念の年になるので、これは本当に気合入ってますよ。60年に関する企画もたくさんありますので、ぜひお楽しみに」と語ると、「終わっちゃったじゃないか」と自身にツッコミを入れました。

林家たい平さん（61）は「とにかくこの1年間は死なないでほしい」と“大人組”メンバーを見ながら“お願いポーズ”をし、一之輔さんも「メンバーチェンジは嫌ですね、忙しいですから」と冗談交じりに賛同しました。

■好楽「人間国宝になりたい」宣言 その後は？

長年、大喜利レギュラーメンバーを務めている最年長の三遊亭好楽さん（79）は「長いことやってれば60年、70年続くんですよ。そんなことでわいわい騒いでちゃダメ。私ね一筋、国民の幸せ」と、得意の“ドヤ顔”で語りました。

また、三遊亭小遊三さん（78）らと「一緒に人間国宝になりたい」と宣言していた好楽さんに、その後の真相を確かめると「いっぺんに私と、小遊三と（桂）米助を人間国宝にしてくださいと言った」と明かしました。すると小遊三さんが「どうしようもない話。どこへ出しても使い道がない」とツッコみ、一同が爆笑する場面もありました。

■今年48歳・年男の一之輔に、小遊三は「とりあえず…」

今年、年男・48歳になる一之輔さんに2026年の抱負を聞いてみると「安室奈美恵、市川團十郎、（フランスの）マクロン大統領、みんな同い年、同じぐらいですね。頑張っていきたい、午年（うまどし）ですから。いきり立つように！ 頑張っていきたいと思います。いななくように！」と力強く言い切りました。

そんな一之輔さんに贈る『48歳の誕生日プレゼント』を笑点流に考えてもらうと、小遊三さんは「とりあえず毛生え薬」と即答。それを聞いた一之輔さんは「とりあえずすぎる答え」と笑みを浮かべました。

■一之輔に贈りたい“笑点流”誕生日プレゼント

2024年4月に笑点ファミリー入りした立川晴の輔さん（53）は「一之輔さんは働きすぎなので、のどの薬をプレゼントします。大事にしてください」と自身がCM出演する商品にちなみコメント。

桂宮治さん（49）は「僕はこないだ一之輔兄さんに、あと2人ぐらいいつも飲む仲間がいて、飲んであげたんですよ。そしたらすごく楽しそうで、すごくテンション上がったのか『旅行行きたい』って言い出したんですよ」と振り返りました。

続けて宮治さんは「一之輔兄さんのお金で旅行に行ってあげるのがプレゼント」と一之輔さんに伝えると、「すごくうれしかった」と一之輔さんが素直に答える一幕もありました。

■『チームマカロン』CEOの宮治「また数年後…」

好楽さんと宮治さんのメンバーカラーにちなんで結成されていた『チームマカロン』。今後の展望について聞いてみると宮治さんは「最近チームマカロンと言ったことがないので、そういえばそんなチーム昔あったな」と答え、「（好楽）師匠覚えてますか？」と好楽さんに問いかけました。すると好楽さんは「覚えてるよ。マカロンだろぉ〜」と自信満々に返答。

それを受けて宮治さんは「もう忘れてるなあ（笑） 僕たちの中では心ではつながってるんですけど、2人くっついちゃうとどうしても他からの攻撃が強くなるので個々でいま頑張って、また数年後結成できればいいかな」と語りました。

今年5月、放送開始60周年を迎える長寿番組『笑点』。1月1日(木・祝)午後4時30分からは『笑点 お正月スペシャル 2026』を放送予定です。