牝馬重賞シリーズ「グランダム・ジャパン 2025」2歳シーズンは、12月31日に大井競馬場で行われた東京2歳優駿牝馬をもって全日程を終了し、リュウノフライト（北海道）が総合優勝を果たした。

「グランダム・ジャパン 2025」2歳シーズンは、9月18日の園田プリンセスカップ（園田）を皮切りに全4戦で実施。リュウノフライトは、第4戦のエーデルワイス賞（Jpn3、門別）で1着となり、最終戦の東京2歳優駿牝馬でも3着に入るなど安定した成績を残し、合計50ポイントでシリーズ首位に立った。

2位は40ポイントのアンジュルナ（浦和）、3位は35ポイントのココキュンキュン（兵庫）となり、上位3頭には規定によりボーナス賞金が授与される。

東京2歳優駿牝馬・アンジュルナと野畑凌騎手 (C)東京シティ競馬

エーデルワイス賞Vなど安定感でポイント首位

●最終順位

1位 リュウノフライト（北海道）50pt

2位 アンジュルナ（浦和）40pt

3位 ココキュンキュン（兵庫）35pt

4位 ナーサリーテイル（船橋）27pt

5位 トリップス（北海道）24pt

6位 フェアリーライズ（北海道）18pt

7位 サラサチャレンジ（川崎）15pt

8位 セイクリスティーナ（岩手）14pt

9位 スプリンガフォート（川崎）12pt

10位 カンターレ（船橋）9pt

グランダム・ジャパンは、フランス語の「GRANDE（偉大な）」と「DAME（婦人）」を合わせた造語。全国各地の牝馬重賞を世代別に体系づけ、2歳・3歳・古馬の各カテゴリーでポイント上位馬に総額3900万円のボーナス賞金が贈られる。地方競馬の名牝「ロジータ」の再来を願い、「ロジータふたたび。」を合言葉に、牝馬の新たな舞台づくりと地方競馬の魅力発信を目指している。