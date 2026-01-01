12月31日、大井競馬場で行われた10R・東京2歳優駿牝馬（S1・2歳牝・ダ1600m）は、野畑凌騎乗の2番人気、アンジュルナ（牝2・浦和・小久保智）が快勝した。3馬身差の2着に3番人気のナーサリーテイル（牝2・船橋・川島正一）、3着に1番人気のリュウノフライト（牝2・北海道・山口竜一）が入った。勝ちタイムは1:42.0（稍重）。

1着 アンジュルナ

「2年ぶりにここに戻ってくることができて最高です。メンバーを見て、馬の力を信じ、ハナに立とうと思いました。初めての右回りでしたが、難なくこなしてくれました。相手はリュウノフライトしかいないと思っていたので、4コーナーで少し離して勝ったと思いました。馬体も良く、スピードがあり、心肺機能も高い。全てにおいて高水準です。来年もアンジュルナと共に、たくさん重賞を勝ちたいと思いますので、応援よろしくお願いします」

東京2歳優駿牝馬・アンジュルナと野畑凌騎手 (C)東京シティ競馬

小久保師「来年さらに頑張ります」

小久保智調教師

「嬉しいです。いつもよりはハミあがりが良かったのかなと思います。ちょっとナーバスになってるかなと見受けられたので、その点が今後の課題かなと思います。（野畑騎手とはレース前に何か話したか）一言だけ。中途半端に乗るなよ、と話しただけです。（馬の強さは）牝馬らしからぬ馬体じゃないかなと思います。その先も行けるんじゃないかと期待しています。（次走の予定は）明日の馬の状態でいろいろと決めることがあります。（今年を振り返って）頑張ってはいたけど、もうちょっとかなとも感じるので来年さらに頑張ります。（関係者には）感謝しかないので、自分のできることを精一杯やっていこうと思っています。至らないところもたくさんあるのですが、精一杯頑張りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします」

アンジュルナ 7戦5勝

（牝2・浦和・小久保智）

父：Tiz the Law

母：アイワンダーアズアイワンダー

母父：American Pharoah

馬主：竹下浩一

生産者：千里ファーム

【全着順】

1着 アンジュルナ

2着 ナーサリーテイル

3着 リュウノフライト

4着 グッドディーズ

5着 セイクリスティーナ

6着 ライドハイ

7着 ドレインザスワンプ

8着 トウキョーアンナ

9着 ゴールドカグヤヒメ

10着 カンターレ

11着 ココキュンキュン

12着 スターオブフェザー

13着 スプリンガフォート

14着 ファーマドール