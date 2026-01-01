12月31日、高知競馬場で行われた7R・高知県知事賞（3歳上・ダ2400m）は、吉村智洋騎乗の1番人気、オディロン（牡6・兵庫・森澤友貴）が快勝した。5馬身差の2着に3番人気のウインヴェルデ（牡6・高知・打越勇児）、3着に2番人気のエクセレントタイム（せん7・高知・川野勇馬）が入った。勝ちタイムは2:48.0（良）。

レース序盤、先行のタマモマスラオにダノンジャスティス、ジョウショーホープ、ウインヴェルデらが続いて、人気のオディロンが中団で進行し、エクセレントタイムが追走。2周目向こう正面で一度は先頭に立ったジョウショーホープを、外から一気に位置取りを上げたオディロンが、更に内からウインヴェルデが交わして最終コーナーを通過。最後の直線でじわりと抜け出し、そのまま勢いに乗ったオディロンが後続を引き離し、2着ウインヴェルデに5馬身差で快勝した。追い上げたエクセレントタイムが半馬身差で3着の結果となった。

吉村「素直に嬉しい」

1着 オディロン

吉村智洋騎手

「素直に嬉しいです。スタートは少し遅れましたが、距離が長いので問題はなく焦らず乗っていたら勝てるだろうと思っていました。道中も凄くリラックスして折り合いもついてたし、手応えもかなりありました。体重は減っていましたが、3走目でしっかり締まっていい出来だったと思います。高知県知事賞は今年から交流競走になったので、勝ちたいなと思って来たので良かったです」

オディロン 25戦8勝

（牡6・兵庫・森澤友貴）

父：キタサンブラック

母：パラフレーズ

母父：Pivotal

馬主：橋元勇氣

生産者：笠松牧場

【全着順】

1着 オディロン

2着 ウインヴェルデ

3着 エクセレントタイム

4着 ビオグラフィア

5着 エイシングラス

6着 アムレートゥム

7着 アルドーレ

8着 ネオブレイブ

9着 ジョウショーホープ

10着 タマモマスラオ

11着 ダノンジャスティス

12着 ロッキーサンダー