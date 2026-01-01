12月31日、水沢競馬場で行われた12R・桐花賞（M1・3歳上・ダ2000m）は、高橋悠里騎乗の3番人気、サクラトップキッド（牡4・岩手・伊藤和忍）が勝利した。アタマ差の2着に1番人気のリケアカプチーノ（牡3・岩手・菅原勲）、3着に5番人気のカナオールウェイズ（牡5・岩手・菅原勲）が入った。勝ちタイムは2:06.5（重）。

2番人気で高松亮騎乗、ヒロシクン（せん6・岩手・佐藤雅彦）は、5着敗退。

1着 サクラトップキッド

高橋悠里騎手

「めちゃめちゃ嬉しいですね！ヒロシクンの内枠でしたので、できればすぐ近くにいたかったから序盤の位置は理想的なところを取れました。前も良いペースで流れていたのを後ろで見ていて展開も向くな、と。前のペースが上がった時に外に出したのですが、この辺は頑張って食らいついてくれよという感じ。そこからはしっかり反応してくれました。外の馬も結構タイトにコーナーを回ってきたんで直線に向いた時は前が閉まっていたんですが、こじ開けることができれば絶対伸びると思っていたので頑張りました。馬が以前よりも器用になっていろいろな形の競馬で勝てるようになったと思います。レースの度に成長してきて、最初の頃は砂を被るのも嫌がっていたんですけども、今年は我慢できている。この成長が一番大きいかなと思います。今日は声援ありがとうございました。今シーズンは終わりましたけどもまた3月から始まりますので、また競馬場に遊びに来てください」

桐花賞・サクラトップキッドと高橋悠里騎手 (C)岩手県競馬組合

伊藤師「勝った瞬間は痺れました」

伊藤和忍調教師

「力はある馬だしスタミナもある。ただメンバー的に、距離も北上川大賞典から500ｍ短くなったことで展開が読みづらい感じがありました。鞍上がうまく乗ってくれると信じて、あとは馬の体力と力を信じて送り出しました。道中の手応え的には押っつけ気味の所もありましたが、追い通しでも伸びてくる馬ですからね。安心して…ではないですが伸びてきてくれ！という想いで見ていました。狭いところをこじ開けてきてくれた時には見ていても力が入った。勝った瞬間は痺れましたね。この馬の脚質や距離適性から今年は金沢遠征とか、最終的には北上川大賞典連覇を目標にやってきましたが、桐花賞を勝ったというのは馬の成長が一番なのかなと思っています。強い馬と戦って成長させていくというのが自分の気持ちにもあるので、それに馬が応えてくれたかな。今年はこの馬に自分もいろいろ勉強させて貰うことが多かった。来年もまた遠征を考えていますし、また大きいレースを勝って岩手のファンに、全国のファンに名前を知ってもらって、応援されるように頑張りたいです」

サクラトップキッド 23戦6勝

（牡4・岩手・伊藤和忍）

父：ビーチパトロール

母：サクラトップクイン

母父：ジャングルポケット

馬主：トップフェロウ

生産者：細川農場

【全着順】

1着 サクラトップキッド

2着 リケアカプチーノ

3着 カナオールウェイズ

4着 ライアン

5着 ヒロシクン

6着 レライタム

7着 ラストマン

8着 レールガン

9着 フレイムウィングス

10着 スズカゴウケツ

11着 フタイテンホイール

12着 アレクサ