¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Î°Õ³°¤Ê³èÍÑË¡¡Û
Á´¹ñ1²¯2300Ëü¿Í¡Ê¿äÄê¡Ë¤Î·ã°Â¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ª¡¡¹±Îã¤Î¥Æ¥Ã¥Ñ¥ó´ë²è¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¹â»ÔÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤Çµ×¡¹¤Ë¥¤¥±¥¤¥±¥à¡¼¥É¤ÊÆüËÜ¡£¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Ó¤¤¤¤Î¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬·«¤ê½Ð¤¹¾¦º²´Ý½Ð¤·¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¡¢¥¥Ê¤¯¤µ¤µ¤òÁý¤¹ÂæÏÑ¾ðÀª¤Ê¤É¡¢2026Ç¯¤âÀ¤³¦¤Ï·ãÆ°¡£ÅöÁ³¡¢±ß°Â¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î¹ÔÊý¤âÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Î»þÂå¤³¤½¡¢¸Ä¿Í¤¬À¸³è¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀµ¤·¤¤´ãÎÏ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£³Æ³¦¤Îà·ã°Â¤ÎÃ£¿Íá¤ÎÃÎ·Ã¤ò¼Ú¤ê¡¢º®ÌÂ¤ÎÀ¤¤òÀ¸¤È´¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î·ã°Â¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¿¡ù¤¯¤ó¤À»á¤ÎÀëÀÀ¡ª
¡ÖÀëÀÀ¡ª¡¡¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¥×¥í¤Î·ã°Â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¡¢·ã°Â¤Ë¡¢·ã·ã°Â¤Ë¡¢·ã·ã·ã°Â¤Ë¡¢·ã·ã·ã·ã°Â¤Ë¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¥¦¥Ï¥¦¥Ï¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹!!¡×
¤¤¤Ä¡¢²¿¤òÇã¤¦¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦»þ·ÏÎó¤Ë±è¤Ã¤¿·î¼¡¾ðÊó¤Ï¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Î°ìÍ÷É½¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÎËÜÊ¸¤Ç¤Ï½ÅÅÀ¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹Ê¤Ã¤¿Í½Â¬¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤¹¤ëÃ£¿Í¤Ï¡¢Ë¿Ãæ·ø¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÎÉÒÏÓ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈA¾ïÌ³¡£25Ç¯¤Ï¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î·ë²Ì¤ò¥Ô¥¿¥ê¤ÈÍ½Â¬¤·¡¢à¹â»Ô¥È¥ì¡¼¥Éá¤Ç°ÂÀîÅÅµ¡³ô¤òÍø±×³ÎÄê¤ÇÇä¤êÈ´¤¤¤¿¡¢¿À¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ò»ý¤ÄÃË¡ª
¡Ö26Ç¯¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ø¸¶Ìý¡Ù¤Ç¤¹¡ª¡¡Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏÂæÏÑÍ»ö¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ºßºÇ¤â¶ÛµÞÀ¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¥ê¥¹¥¯¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÍ»ö¡£
¥È¥é¥ó¥×¤ÏÊÆ·³¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Î¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Í¸ý2600Ëü¿Í¡¢Ê¼ÎÏ12Ëü¿ÍÍ¾¤ê¤Ç¡¢·ÐºÑÇËÃ¾¾õÂÖ¤Î¹ñ¤Ë¤Ê¤¼À¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«¤¬¶õÊìÂÇ·â·²¤Þ¤ÇÁ÷¤ê¹þ¤à¤Î¤«¡©¡¡
É½¸þ¤¤Ë¤ÏËãÌôÌ©Çä¥ë¡¼¥È¤ÎËÐÌÇ¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÂç¤ÎÁÀ¤¤¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎËäÂ¢ÎÌ¤ò»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëÀÐÌý¸¢±×¤Ç¤¹¡£¥Þ¥É¥¥¥í¤Î¸Ä¿Í»ñ»º¤ÈÀ¸Ì¿¤ÎÊÝ¾Ú¤ò¥Á¥é¤Ä¤«¤»¡¢¸å¤í½â¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤«¤éÀÐÌý¸¢±×¤òÃ¥¤¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¿¿¤ÎÌÜÅª¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¶á³¤¤ËÊÆ³¤·³¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¸¥§¥é¥ë¥É¡¦R¡¦¥Õ¥©¡¼¥É¤òÇÉ¸¯¡£¶ÛÄ¥¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë
¤â¤·¥Þ¥É¥¥¥íÂçÅýÎÎ¤¬Çò´ú¤òÍÈ¤²¤¿¾ì¹ç¤Ï¡©
¡Ö¸½¾õ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤Æ100Ëü¥Ð¥ì¥ëµé¤Î¸¶ÌýÍ¢Æþ¹ñ¤Ï¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤¢¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¥ë¡¼¥È¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥µ¥¦¥¸¥ë¡¼¥È¤ÎÍ¢ÆþÎÌ¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¸¶Ìý¤Î²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤¬Í¢Æþ¤¹¤ë¸¶Ìý¤¬°Â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥½¥ê¥ó²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¡©
¡Ö¤½¤ì¤À¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅµ¤Âå¤ä¡¢ÀÐÌý¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¢¤½¤·¤Æ¤¢¤é¤æ¤ë¥â¥Î¤ÎÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤â²¼¤¬¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤Î¸¶²Á¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢»þÂå¤ËÆüËÜ¤¬ÌóÂ«¤µ¤»¤é¤ì¤¿¼«Æ°¼Ö¤äÅ´¹Ý¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÂÐÊÆµð³ÛÅê»ñ¤â¡¢½áÂô¤Ç°Â¤¤¸¶Ìý¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÀ¸¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¶áÇ¯Â³¤¤¤¿¶õÁ°¤ÎÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÄÀÀÅ²½!?
¼¡¤Ï¡¢25Ç¯¤ËÆüËÜÎóÅç¤¬Âçº®Íð¤·¤¿¥³¥á²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¤¤ÁÁá¤¯¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢ÊÆ¤òÀÄÅÄÇã¤¤¤·¡¢ÅÅ¸÷ÀÐ²Ð¤ÇÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤Ù¤¿´ØÀ¾ÊªÎ®³¦¤ÎÍº¡¢Ë¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎBÅý³çÉôÄ¹¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¼Â¤Ïº£¡¢¥³¥á¤Îºß¸Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢À¯ÉÜÈ÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ç¤»¤Ã¤«¤¯²¼¤¬¤ê¤«¤±¤¿¥³¥á²Á³Ê¤Ï¡¢ÎëÌÚ·ûÏÂÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤¬Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤¿¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡ÙÆ³Æþ¤ÎÈ¯É½¤Ç¡¢´°Á´¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¡£¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤¬½Ð²ó¤ê¤µ¤¨¤¹¤ì¤Ð¹âÃÍ¤Ç¤âÇä¤ì¤ë¥³¥á¤ò¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶°ÂÇä¤ê¤¹¤ë¾¦Çä¿Í¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£
¤·¤«¤â¡¢¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤ÏÇÀ²È¤ä¤½¤Î¿ÆÀÌ¡¢´Ø·¸¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥³¥á¤òÇã¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¹¡Ù¤Ë¤âÇÛ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤¬ÂçÎÌ¤ËÁ´¹ñ¤Î¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥È¤Ë½Ð²ó¤ë¤Î¤Ï³Î¼Â¡ª
°ìÈÖ¸¤¤ÍøÍÑË¡¤Ï¡¢¶â·ô¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç³ÛÌÌ¤è¤ê°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤ò¡¢¥³¥á°Ê³°¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¤âÊ»ÍÑ¤Ç¤¤ë¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ï¼Â¼Á¡¢440±ß¤Î¶â·ô¡£¥³¥á¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤Ç¤â»È¤¨¤ë
À¯ÉÜ¤Î¼ººö¤â³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬·ã°Â¤Îµ´......¡ª
¡Ö¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤³¤á·ô¡Ù¤¬¥³¥á°Ê³°¤Î¤â¤Î¤Ë»È¤ï¤ì¤ëÎ®¤ì¤¬¹¤¬¤ë¤È¡¢ÊÆÌä²°¤Ïºß¸ËÊü½Ð¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·ÊÆ¤¬Î®ÄÌ¤·»Ï¤á¤ë8·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¸½ºß¸Ë¤¬à¸ÅÊÆá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾¦ÉÊ²ÁÃÍ¤¬·ã¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÃÙ¤¯¤È¤âÇß±«Á°¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤Ëºß¸ËÊÆ¤¬¥À¥Ö¤Ä¤¡¢¥³¥á²Á³Ê¤ÏË½Íî¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÚWÇÕ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢¸å¤Ë¤ÏÈ¯Ë¢¼ò¡ª¡Û
ÆüÃæ´Ø·¸¤âÀè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë¤³¤ì¤òÀ¸¤«¤¹¼ê¤Ï¡©¡¡Ãæ·ø¥È¥é¥Ù¥ë¥µ¥¤¥È¤Î±Ä¶È¥µ¥Ö¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼C¤µ¤ó¡¢¤É¤¦¤¾¡ª
¡Ö¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤«¤éÂ³¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿º£¤Ï¡¢³°¸òÅª¤Ë¤ÏÀµÇ°¾ì¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ÊµþÅÔ¤ò³Ú¤·¤à¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯2·î¤Î½ÕÀá¤ËÇú¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿½ÉÇñÎÁ¶â¤â°ìµ¤¤Ë¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¡ª
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃÄÂÎµÒ·ã¸º¤Ç¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤âÁ´¹ñ¤Ç¥¥ã¥ó¥»¥ëÂ³½Ð¡£Îã¤¨¤Ð¥«¥Ë¿©¤ÙÊüÂêÉÕ¤¤Î1Çñ¥Ð¥¹¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤é¡¢¥«¥Ë¤ÎËµù¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ1Ëü±ßÂæ¤ÇÁª¤ÓÊüÂê¤Ë¡ª¡×
´Ñ¸÷ÃÏ¤Î½ÂÂÚ¤âº£¤Ï´ËÏÂµ¤Ì£¡£¤½¤ì¤Ê¤é·Ú¼«Æ°¼Ö¤¯¤é¤¤Çã¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê......¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢Çã¤¦¤Ê¤é¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¡Ê¤¸¤Ä¤Ï¤¿»á¡Ë
¤½¤ó¤Ê¹âµé¼Ö¤Ë¤Ï¼ê¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¡ª¡¡ºòº£ÏÃÂê¤Î»Ä¥¯¥ì¡Ê»Ä²ÁÀßÄê·¿¥í¡¼¥ó¡£·î¡¹Äê³Û¤Ç°ìÄêÇ¯¿ô¥¯¥ë¥Þ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¼ÖÎ¾¤òÊÖµÑ¤¹¤ë¤«»Ä²Á¤òÀº»»¤¹¤ë·ÀÌó¡Ë¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯......¡£
¡Ö¸å¡¹¸å²ù¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë»Ä¥¯¥ì¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï5Ç¯·ÀÌó¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ä¥¯¥ì¤¬½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿2020Ç¯¡¢2021Ç¯¤ËÇä¤ì¤¿¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥ÉÌó18ËüÂæ¤Î¤¦¤Á¡¢Â¿¤¯¤¬¤³¤Î»Ä¥¯¥ì·ÀÌó¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢5Ç¯¤Î·ÀÌó´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿à»Ä¥¯¥ì°ú¤ÍÈ¤²¼ÖÎ¾á¤¬¡¢Â³¡¹¤ÈÃæ¸Å¼Ö»Ô¾ì¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Ç¯ÅÙËö¤Ê¤é160Ëü±ßÁ°¸å¤ÇÁÀ¤¨¤Þ¤¹¤Í......¡×
¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡¡Ãæ¸Å¤È¤Ï¤¤¤¨¸µ¤Ï500Ëü±ß¥¯¥é¥¹¤Î¾å¼Á¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¡¢160Ëü±ß......¡ª
º£¤ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ê¥É¥é¥ì¥³¡Ë¡£¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸Á°¤Î9·î¤¬ÄìÃÍ¡ª
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢6·î¤Ë¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬³«Ëë¡ª¡¡Âç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹Åý³çËÜÉô¤ÎD¼èÄùÌò¡¢¤ªÇã¤¤ÆÀÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡Ö¤³¤Î6·î¤Ï¹â²è¼Á¤Ç¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê¡ØMini LED±Õ¾½¡Ù¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄìÃÍÇã¤¤¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡¡³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Ïº£¸å¡¢¼¡À¤Âå±ÇÁüµ»½Ñ¤Î¡ØRGB Mini LED±Õ¾½¡Ù¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢WÇÕ¼ûÍ×¤Ç¸½¹Ôµ¡¼ï¤Îºß¸Ë¤òÇä¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¹Ôµ¡¼ï¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÇÜÂ®²½¤Ë¤è¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë65¥¤¥ó¥Á°Ê²¼¤Î¥µ¥¤¥º¤Ê¤é½½Ê¬¡£Ï¿²èÍ½ÌóÉÔÍ×¤Î¥¿¥¤¥à¥·¥Õ¥È¥Þ¥·¥óÅëºÜ¡ÊÀìÍÑ¤Î³°¤Å¤±HDD¤ÏÊÌÅÓÉ¬Í×¡Ë¤Ç¿Íµ¤¤ÎREGZA 55Z875R¤â5³ä°ú¤¤Ï·ø¤¤¡ª¡×
WÇÕ¥Ð¥ó¥¶¥¤¡ª
¡ÖWBC¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ç¤ÏËèÂç²ñ¡¢È¯Ë¢¼ò¤äÃñ¥Ï¥¤¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×´Ì¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·è¾¡Àï¤Î¸å¤Ë¤ÏÉ¬¤ºÅê¤²Çä¤ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Á¥§¡¼¥óBÅý³çÉôÄ¹¡Ë¡ÚÆ´¤ì¤Î¥ë¥ó¥Ð¤¬à¥¦¡ü¥ÁÌäÂêá¤Ç·âÄÀ¡Û
Ç®¤¤Àï¤¤¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö26Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤Ë¼«Á°¤Î±ÒÀ±¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÃÏµåµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯¤Î¡ØStarlink Mobile¡Ù¤¬ÇúÃÂ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡¡±ÒÀ±ÅÅÇÈ¤Ï·úÊª¤Î±ü¤äÃÏ²¼¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃÏ¾åÅÅÇÈ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë´ûÂ¸¥¥ã¥ê¥¢¤È¤Î¶¦Â¸¤ÏÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¥±¥¿°ã¤¤¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò»ý¤ÄÄ¶¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸³Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÎÁ¤ÎÃÍ²¼¤²¡¢µ¡¼ï¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ê¤É³Æ¼ïÆÃÅµ¤òÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤·¡¢À¸¤»Ä¤ê¤ò¤«¤±¤¿¸ÜµÒ°Ï¤¤¹þ¤ß¥ì¡¼¥¹¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¹¤Ç¤Ë±ÒÀ±¥Ç¡¼¥¿ÄÌ¿®ÂÐ±þµ¡¼ï¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØGoogle Pixel 9¡Ù¡ØAQUOS sense10¡Ù¡ØXperia 10º¡Ù¤¢¤¿¤ê¤Ê¤é¡¢à±ÒÀ±ÂÎ¸³¥â¥Ë¥¿¡¼ÆÃÅµá¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢¼Â¼ÁÇã¤¤ÂØ¤¨ÈñÍÑ1±ß¤Î»Üºö¤â½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Þ¤¹¡×¡ÊÃæ·ø¾Ú·ô²ñ¼Ò¥¢¥Ê¥ê¥¹¥ÈA¾ïÌ³¡Ë
½Õ¤ÎÇ¯ÅÙËö¤Ë¥¯¥ë¥Þ¡¢²Æ¥Ü¡¼¥Ê¥¹¾¦Àï¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¢½©¤Î¿·µ¡¼ï¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥¹¥Þ¥Û¡£¤â¤¦¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤¿¡ª¡¡¤³¤Î12·î¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÇË»º¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¶î¤±½ä¤Ã¤¿¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡³¦¤ÎÍº¡¦¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¤Î¡Ø¥ë¥ó¥Ð¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤âÁÀ¤¤ÌÜ¤Ç¤¹¡£¶È³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤ÎºÂ¤ò30Ç¯°Ê¾å¼é¤êÂ³¤±¤¿Æ±¼Ò¤¬22Ç¯¡¢°ìµ¤¤ËÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿ÍýÍ³¤ÏÃæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÂæÆ¬¡£ÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿¤Î¤Ïà¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¥ó¥ÁÌäÂêá¤Ç¤·¤¿¡£
¥Ú¥Ã¥È¤¬¤ªÏ³¤é¤·¤·¤¿¥¦¥ó¥Á¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤¬Éô²°Ãæ¤Î¾²¤ËÃúÇ«¤Ë¥¦¥ó¥Á¤òÅÉ¤ê¤Ä¤±¤ë¡½¤½¤ó¤ÊÂç»´»ö¤¬À¤³¦Ãæ¤ÇÂ¿È¯¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¤Ï¡Ø¥¦¥ó¥Á¤ò¥¦¥ó¥Á¤ÈÇ§¼±¤·¤ÆÈò¤±¤ëµ»½Ñ¡Ù¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ø°ÛÊª¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÈò¤±¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥ì¡¼¥¶¡¼Â¬µ÷Ë¡¤òºÎÍÑ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÁÝ½üÂ®ÅÙ¤Ç°µÅÝÅª¤Ë¥ë¥ó¥Ð¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ë¥ó¥ÐºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤È¤â¸À¤¨¤¿¹â¸úÎ¨¥´¥ß¼è¤êµ¡Ç½¡¢2ÃÊ¥Ö¥é¥·¤ÎÆÃµö¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¥È¥É¥á¤Ë......¡×¡ÊÂç¼ê²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹D¼èÄùÌò¡Ë
ÁÝ½ü¥¹¥Ô¡¼¥É°Ê³°¤Î³Æ¼ïµ¡Ç½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¤â¥ë¥ó¥Ð¤ÏÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£³Ê°Â¤Ê¤éÁÀ¤ï¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤
¥Ú¥Ã¥È¤Î¥¦¥ó¥Á¤¬¾ï¾¡¥ë¥ó¥Ð¤ÎÌ¿±¿¤ò......¡ÊÎÞ¡Ë¡£
¡ÖÃæ¹ñ´ë¶È¤Î»±²¼¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¥¢¥¤¥í¥Ü¥Ã¥È¼Ò¡£26Ç¯¤Ë¤Ï¡¢·Ð±ÄÎ©¤ÆÄ¾¤·¤Î¸¶»ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸½¹Ôµ¡¼ï¤Îºß¸Ë½èÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Äê²Á¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤Ç¡¢¥´¥ß¤ä°ÛÊª¤ÎÇ§ÃÎÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ë¥ó¥Ð¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëÂç¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡ª¡×
´èÄ¥¤ì¥ë¥ó¥Ð¡ª¡¡ÄìÃÍ¤Î¥Ï¥²¥¿¥«Çã¤¤¤Ç±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÖºÇ¸å¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡ª¡¡Ì±Êü¥¡¼¶É·Ï¤ÎBS5¶É¤¬¡¢27Ç¯¤ò¥á¥É¤Ë¡¢ÀÖ»ú¿â¤ìÎ®¤·¾õÂÖ¤Î4KÊüÁ÷¤«¤é¤ä¤Ã¤ÈÅ±Âà¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¸½¹Ô¤Î4K¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¤HDD¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï·ã°Â½èÊ¬²Á³Ê¤ÇÂçÊü½Ð¡ª¡¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ï³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¾å°Ìµ¡¼ï¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤ÎÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¤ò4KÊüÁ÷ÊÂ¤ß¤Ë¹â²è¼Á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥Èµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡Ê¤¸¤Ä¤Ï¤¿»á¡Ë
¤³¤ì¤Ç26Ç¯¤âËèÆü¤¬¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÊÇã¤¤Êª¥é¥¤¥Õ¤òÁ÷¤ì¤ë¤³¤È³Î¼Â¡£¤Ç¤Ï³§¤µ¤ó¡¢¤Þ¤¿1Ç¯¸å¤Ë¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¶á·óÂó»Ë¡õ½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤ËÜ»ï·ã°ÂÃµµáÃÄ¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡¡ÊÆ³¤·³¡¡¼Ì¿¿AC¡¡photolibrary