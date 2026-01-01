¡ÖÁ°²ó²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ã¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¡×¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¶áÆ£·ò²ð¡¢WBCÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ø°ÕÍß
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àª¤¬ºÆ¤Ó»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤é8Áª¼ê¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬Àè¹Ô¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Ãæ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¤ÏÁ°²óÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð³°Ìî¼ê¡Ê32¡Ë¤ä¼þÅìÍ¤µþÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÆüËÜµå³¦ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤Î¸Æ¤ÓÌ¾¤â¹â¤¤¶áÆ£¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂç²ñ2Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¡£Á°²óÂç²ñ¤ÏÂåÁöÍ×°÷¤À¤Ã¤¿¼þÅì¤âº£Âç²ñ¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ì¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡ºÆ¤ÓÀ¤³¦°ì¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡¢¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3·î¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¬Ç»¸ü¤Ê¶áÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï½Ð¤é¤ì¤ëÂÎ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ½àÈ÷¤·¤¿¤¤¡×¤È2Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡Á°²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÁ´7»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£1ÈÖ¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡¢3ÈÖÂçÃ«¤Î´Ö¤ËÆþ¤ë¤ÈÂÇÎ¨3³ä4Ê¬6ÎÒ¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢5ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨¤â5³ä¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·à¶²ÉÝ¤Î2ÈÖÂÇ¼Ôá¤È¤·¤ÆÌöÆ°¡£ÂçÃ«¤ÈÊÂ¤ÖÂç²ñ¥È¥Ã¥×9ÆÀÅÀ¤ÈÂÇÀþ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤ÆÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡£3Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¸ÅÁã¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë·ª»³±Ñ¼ùÁ°´ÆÆÄ¤¬Ãè¤òÉñ¤Ã¤¿¸÷·Ê¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡ÍâÆü¤Ë¤Ï°ìµ¤¤Ëµ¤¤¬È´¤±¡¢38¡¦5ÅÙ¤Î¹âÇ®¤¬½Ð¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁêÅö¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÃ±½ã¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯11·î¡¢ÂçÃ«¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ÎÊ¸¾Ï¤òÅê¹Æ¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë5Ç¯´Ö¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¶áÆ£¤¬ÂçÃ«¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¡¢¡ÖÀ¤³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤·¡¢Á°²ó¤è¤ê¤¹¤´¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£½Ð¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢¶¦Æ®¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÃæÈ×¤Þ¤ÇÆÈ¼«Ä´À°¤¬µö¤µ¤ì¤ëSÁÈ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤Ï2·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¼¯»ùÅç¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥·¡¼¥È¥Î¥Ã¥¯¤äÏ¢·¸¥×¥ì¡¼¤â¤ä¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤Ï¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤«¤é¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤â¡ÖWBC¤Ç¥ì¥Õ¥È¤ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥¥ã¥ó¥×¤ÇÎý½¬¤µ¤»¤ë¡×¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë»ÑÀª¤À¡£ºòÇ¯¤ÏÅÙ½Å¤Ê¤ë¤±¤¬¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡Ö¸å¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ½Ð¤ë¤°¤é¤¤¤Ê¤é½Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁ´ÎÏ¤Ç¡×¤È³Ð¸ç¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖÁ°²ó²¦¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç°ã¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¡×¡£3Ç¯Á°¤è¤ê¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ºÇ¶¯ÂÇ¼Ô¤¬ÆüËÜ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë³Ð¸ç¤À¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë