千鳥ノブ、ちゃんみな賞賛「あの体勢で歌えないよ！」「ハイライトちゃう？ 今年の紅白の」

お笑いコンビ・千鳥のノブ（46歳）が、1月1日に公開された、NHK公式YouTubeチャンネルの動画で、「紅白ウラトークチャンネル」出演中に、ちゃんみなのパフォーマンスを見て「あの体勢で歌えないよ！」「これはハイライトちゃう？ 今年の紅白の」と賞賛した。



ダイアンと林田理沙アナによる「紅白ウラトークチャンネル」に、千鳥・ノブがゲストとして登場。ちゃんみなのパフォーマンスを見ながら、ノブはちゃんみなについて「喋ること、全部、何かおっさんに刺さるというか泣きそうになるんすよ」とファンであると話す。



ちゃんみなが「NG」歌唱中にダンサー数名に抱えられながら歌うシーンを見て、ダイアン・津田篤宏が「すごいわ。女神のような」と賞賛すると、ノブも「あの体勢で歌えないよ！」と驚く。



津田が「もう、イリュージョンを見てるようなね。すげえ。かっこいい！」と言うと、ノブは「ほんまや。これはハイライトちゃう？今年の紅白の」と賞賛した。