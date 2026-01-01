NY原油先物2 月限（WTI）（終値）

1バレル＝57.42（-0.53 -0.91%）



ニューヨーク原油は続落。米国のベネズエラ港湾施設への攻撃が報じられたことなどで、一時的に上昇する場面もあったものの上昇は続かず、米株安などもあり、米国の時間帯後半は高値から崩れる展開となった。米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報では原油在庫は減少していたものの、製品在庫が急増していたことで支援材料とはならず、結局マイナス引けした。

２月限は、アジアの時間帯の時間外取引では５７ドル台後半を中心にしたもみ合い。欧州の時間帯には上昇して、米国の時間帯前半にこの日の高値となる５８．５５ドルまで上昇したが、後半はその上げ幅をほとんど失う下落となり、５７ドル台半ばまで下落した。

