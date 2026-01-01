今回は、子作りを急かす義母に厳しい現実を伝えたエピソードを紹介します。

「早く孫の顔が見たい」と言われていたけど…

「結婚して数年たった頃から、義母が『早く孫の顔が見たいわ』『早く私をおばあちゃんにしてよ』としつこく言ってくるように。私自身も子供を欲しいと思っていましたが、夫がその気がまったくなかったんです。

そんなある日、夫が勤務先にバイトで来ている女子大生と不倫関係にあることが発覚。しかも不倫相手は妊娠しているようで、夫から『お前と離婚して、その子と結婚したい』と言われたんです……。

その後、義母に離婚と夫の再婚を報告するため、義母には『大事な話がある』とだけ伝え、義実家に行ったんです。義母は私が妊娠の報告に来たと勘違いしていたようですが、私は『妊娠しているのは夫の不倫相手です』『夫とは離婚し、夫は不倫相手と再婚します』『やっと孫ができてよかったですね』と伝えました。義母はショックと怒りで呆然としていました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ この義母自身も、元夫の不倫が原因で離婚したそうで、不倫に対し強い嫌悪感があるのだそう。であれば、息子が不倫して離婚、再婚というのは受け入れがたいでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。