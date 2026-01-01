1月1日、2日のお正月に一挙再放送されるNHK夜ドラ『ひらやすみ』。最終回を迎えて、物語が終わってしまった寂しさを感じつつも、どこか温かい気持ちになったが、見返してみると、意外と彼らの人生には“痛み”がかなり強くリアルに描かれている。でも、そんなところも、このドラマを好きな理由としてどうしようもなく大きいのだ。

参考：『ひらやすみ』はなぜ幸福な実写化となったのか “エンタメの力”を信じた制作統括の思い

山形から美大に通うために上京し、いとこ・生田ヒロト（岡山天音）の平屋で一緒に暮らすことになった小林なつみ（森七菜）は、美大に入ったのはいいけれど、周りのキラキラ同級生たちとなかなかなじめない。新歓パーティで酔いつぶれても、誰も助けてくれないなんて、想像するだに心細い。漫画を描いていることを異様に気にするなつみは、そのことを同級生たちに知られることも嫌がっている。

なつみの不安は、横山あかり（光嶌なづな）という友人ができたことや、新歓コンパでおいていかれたキラキラ同級生の中心人物・中島（福室莉音）たちとも交流ができるようになったことで消えることになるが、あかりにもときどき、何かを思っているような表情が見える。このドラマでは、誰もがちゃんとそこはかとない不安や“痛み”を抱いていて、そこがいいのである。

ヒロトはなつみから、悩みがなくていいなと思われていて、自分もそれを認めてはいるが、過去には大きな“痛み”を抱えていた人物である。かつて俳優をしていたヒロトは、表向きは好みのタイプの女性俳優とのラブシーンで何度もNGを出してしまい、それで自分が向いていないと思って俳優をやめてしまったと言っているが、実際には、俳優の忙しさと、競争が求められるところに疲弊して辞めてしまったのである。そのとき、ヒロトは高校時代からの親友・野口ヒデキ（吉村界人）から「俺はお前が俳優とか関係なく大事でさ」と言われて救われているのである。

ヒロトのかつてのシーンはつらいが、もっとつらいのは、辞めるヒロトを励ましていたヒデキである。いつもはちょっと強引で調子に乗っているような部分が見えるヒデキであるが、ときおり見せる表情は暗い。特に、車を運転しているときのヒデキの真顔からは、何か彼がすごく大きなものを抱えているような様子がうかがえて、それを観るだけで何があるのかわからないのに胸が締め付けられた。そのときの無音の演出が印象に残ったのである。

後になってわかるのは、ヒデキは妻との間に子供が生まれ、家事と育児にも奮闘しながらも、勤め先の家具店では“無能”扱いされてしまっていたこと。特に後輩からのパワハラは、観ているこちらが胃が痛くなるくらいにリアルであった。

しかも、こんなに“ほのぼの”としているドラマにあって、ヒデキはヒロトのことを「どうして頑張っている俺より、全然頑張っていないおまえの方が幸せそうなんだよ」と思うまでになっているのである。かつて、ヒロトが辞めるときに、「俺はお前が俳優とか関係なく大事でさ」とまで言ったヒデキが、ヒロトを妬ましく思うくらいには、崖っぷちに立っていたのである。

もしかしたら、ここまでの表現は、このような“ほのぼの”としたドラマでは避けることなのかもしれないが、私は、このようなむき出しの、そこまで何が彼を追い詰めたのかと思われる感情が描かれているところに惹かれた。

そして、ヒロトは自分を救ってくれたヒデキを、今度は自分が救おうと彼の元にかけつけるのだった。

結局、ヒデキは自分を追い込む家具店の後輩から、「なんで怠けてるお前の方が幸せそうなんだよ」と言われてしまうが、これは、ヒデキがヒロトに向けた「どうして頑張っている俺より、全然頑張っていないおまえの方が幸せそうなんだよ」というセリフと相似しているのであった。これをどう捉えるべきかといえば、どんな人にも人を羨み、自分と比べてしまう瞬間はあり、そこから脱しないと、明るい未来はないということなのだろうか。

ヒロトはきっと、俳優をやめたときに、そうやって誰かの価値観に自分をあてはめて比べることもやめたのだろう。そういうヒロトの気楽な雰囲気は、ときにいっぱいいっぱいの人の心を刺激してしまうが、そのことによって、自分のいっぱいいっぱいさに気付くこともできるのである。実家で飼っている猫が死んでしまい、つらさを抱えながら阿佐ヶ谷の七夕まつりのはりぼてを作っていたときの立花よもぎ（吉岡里帆）もそうであった。

俳優をやめるほどに疲弊していたヒロトであるが、俳優をしていて喜びを感じていたときのふりかえりのシーンがあったこともよかった。彼が事務所に行き、マネージャーと思しき男性から「じゃあ、これからはオーディションとかばんばん受けようね、がんばりましょう」と言われ、うれしくて阿佐ヶ谷まで夜道を歩いていて、月を見て駆け出すシーンである。このときも無音の演出とヒロトの顔がほころんで笑顔に変わって行く様子に、思わず涙してしまった。

このヒロトが過去を思い出したシーンは、なつみが漫画家としての一歩を踏み出したことと重なっているのである。ひとあし先につらいことを経験し、そこから離れられて、人と自分の幸せを比較しなくなったヒロトは、なつみの希望と、自分のかつての叶わなかった希望さえも重ね合わせられるのだ。ヒロトはすごく強い人なのかもしれない。（文＝西森路代）