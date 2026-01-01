宝塚歌劇団星組のトップスターとして、約17年間にわたり舞台の中心に立ち続けてきた礼真琴。2009年、宝塚歌劇団（以下、宝塚）に首席入団し、圧倒的な実力と華やかさでスター街道を駆け上がってきた礼は、トップスター就任後も6年弱にわたりその座を守り抜いた。

そんな彼女が、退団後の所属先として選んだのは、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が所属する芸能事務所「CULEN」。宝塚で濃密な日々、トップとして背負い続けた重圧、そして新しいステージに臨む今の心境までーー。第2章の幕開けを迎えた礼に、未来への覚悟と率直な想いを聞いた。

ーーCULENに所属することを決めた理由について教えてください。

礼真琴（以下、礼）：最後の1日までは、宝塚のことだけを考えて全力で全うしようと思っていたので、退団後の明確なビジョンは決めていなかったんです。すべてをやり遂げたあと、改めて自分の進む道について考えたとき、舞台でずっと育ってきたからこそ、その道を極めたいという気持ちがある一方で、自分ひとりでは到底届かないような世界に挑戦してみたいという思いが芽生えていきました。そんなタイミングで、以前からご縁のあったCULENで挑戦したいと思いました。

ーーCULEN初の女性アーティストということでも大きな話題になりました。11月に開設されたInstagramにも多くの反響が届いていたのでは？

礼：ありがたいことに、たくさんの反響をいただきました。ただ、SNSはこれまでまったく触れたことがなかったので、やり方がさっぱり分からなくて……（笑）。事務所の方々にサポートしていただきながら、少しずつ慣れているところです。ファンの方からのメッセージをリアルタイムで読めるなんて、すごい時代ですよね。

ーー新しい地図のお三方との交流は？

礼：それが、まだないんです（※インタビュー当時）。きちんとご挨拶させていただきたい思いはあるのですが……。そんななかでも、SNSでコメントを出してくださったり、とても優しくしていただいて。子どもの頃からずっと見てきた方々なので、同じ世界にいるとはいまだに信じられません。こうして芸能の世界に携わるようになって、お三方のすごさを改めて感じる毎日です。

ーー宝塚を卒業して、さまざまなことが変化したと思いますが、なかでも「これが一番変わった！」ということがあれば、教えてください。

礼：すべてが新鮮すぎて、「自分が自分じゃないみたい！」と感じる日々を送っています。そんななか、一番を挙げるとすれば……“家”ですかね。

ーー東京に出てこられたんですもんね。

礼：はい。兵庫から東京に来て、「山がない……！」と思いました。久しぶりの大都会に戸惑いを隠せない自分がいます。

ーーたしかにそれは大きな変化ですね。

礼：宝塚では、ずっと同じ仲間たちと舞台に立つので、何をするにも気心知れたメンバーがそばにいてくれました。でも、今はすべてが一期一会なので、それも新鮮ですね。出会いの大切さをより強く実感するようになりました。それから、宝塚にいる間は何から何まで劇団が支えてくださっていたので、「こんなことも自分でやらなければならないんだ……！」と驚くことが多いです。改めて劇団への感謝の気持ちが湧きますし、「自立しろ！」と背中を押されているような気持ちです。しっかり前に進んでいきたいと思っています。

ーー退団後、お休みは取れましたか？

礼：宝塚を退団したあとは、コンサートや撮影でロンドンに行かせていただいて。それから、引越し準備をしていたので……。東京と関西を行き来している間に、いつの間にか終わっていましたね（笑）。怒涛の日々を経ての、今です。

ーー不安を感じることは？

礼：多いです！ もう、何も分からないので。今日の撮影とかも、スタジオに着くまでの間、「どうしよう、できるかな」ってずっと不安でした。毎回、新鮮に緊張していますね（笑）。お稽古のときも、「どんな服を着て、何を持っていけばいいの……」と戸惑うことも多くて。でも、いざお仕事が始まると、皆さんのおかげですごく充実した時間を過ごさせていただけるので、ありがたいです。新しい環境に初めて飛び込むとき特有の不安と、よく分からない興奮が入り混じっている感じです。

ーープレッシャーはありますか？

礼：プレッシャーに関しては、ありがたいことにずっと期待していただける環境にいたので、慣れてはいますね。ものすごく負けず嫌いなので、「そのプレッシャーを超えてやろう！」みたいな根性が備わっているのかもしれません。

ーー宝塚に所属していた約17年間を振り返って、いかがですか？

礼：“波乱万丈”という言葉が似合うような……まさに、“大騒ぎ”という感じの17年でした。何も分からない学生だった自分が、宝塚という世界で大人になって。いま思うのは、宝塚は自分のすべてを作ってくれた場所だということ。入団していなかったら、どんな自分になっていたか想像もできないくらい、私の人生そのものでした。

ーートップスターの座を6年弱、守り続けてこられたのもすごいことですよね。

礼：一つの組に80人前後いるなかで、常に自分が真ん中で舞台に立つというのは、本当にすごいことだったんだろうなと思います。でも、宝塚にいる間は、それが当たり前の環境だったので、外の世界で経験がどう役立つのかは、挑戦してみないと分からない部分もあります。ただ、舞台人として積み重ねてきた経験や、人とのつながりは、間違いなく私の人間性を育ててくれましたし、これからの大きな支えになると感じています。

ーー目標としてきた先輩はいましたか？

礼：もともと、宝塚に入りたいと思ったきっかけは、柚希礼音さんなんです。柚希さんは、退団後もさまざまな活躍をされているので、本当にすごいなと憧れます。あと、私は95期生なんですけど、同期がたくさんの分野で活躍しているのも、刺激になりますね。いつも勇気とパワーをもらっています。友達とも家族とも違う……“同期”としか表せられない特別な存在です。

ーー宝塚時代の約17年間で、一番達成感を得た出来事があれば教えてください。

礼：毎回、千秋楽が終わった瞬間は「うわっ……」と何かが抜けるくらい安心します。トップスターになると、初日と千秋楽に舞台挨拶をするんですけど、自分の言葉で伝えるというのが本当に苦手で……。しゃべり出したら止まらないくせに、なぜかいつも緊張していたんです。なので、千秋楽で舞台挨拶を終えて、幕が閉じた瞬間は、安堵とともに「やり遂げた」という達成感がありました。

ーー宝塚時代から、歌・ダンス・芝居……どれも秀でている印象があります。今後もその3つを軸としていかれるんですか？

礼：そうですね。せっかく培ってきたものなので、活かせる場所があれば惜しみなく出していきたいと思います。一方で、経験したことがないジャンルを知っていくのも楽しみです。

ーーこれから挑戦してみたいジャンルのお仕事は？

礼：声のお仕事をやってみたいですね。男役で培ってきた声というのは、自分の強みになると思うので、それを活かしてナレーションなどに挑戦することができたら嬉しいです。宝塚は100周年以降、さまざまなメディアで取り上げていただいて、すごく幅が広がりましたが、自分が卒業してみて、まだまだ宝塚の素晴らしさを世に広められる余地があるなと感じました。“宝塚らしさ”を大切にしながら、男役時代から応援してくださっているファンの皆さんに喜んでいただけるようなお仕事をしていきたいです。

ーー舞台のお仕事のほか、今後テレビドラマなど映像への挑戦は？

礼：テレビの画面のなかのお芝居を、皆さんがどのようにされているのかというのは、すごく興味があります。ただ、まずは見学者として様子を見させてもらえたら……！

ーー最後に、ファンの皆さんに期待してほしいことを教えてください。

礼：現役時代、憧れの男役さんはいましたが、どこか漠然としていて。「この人！」という理想像がなかったんです。その答えをずっと探し続けていたのですが、トップスターになったときに、「今の自分が、追い求めていた男役像なんだな」と気づいて。それがすごく嬉しかったんです。これからも「こうなりたい！」と思い描いても、そのとおりに進まないこともあるかもしれません。でも、どんな自分にたどり着くのかが楽しみでもあります。ファンの皆さんも、礼真琴を作り上げていく仲間として、ともに歩んでいってもらえたら嬉しいです。今までもそうだったかもしれませんが、これからも安定に衝撃を与えていくと思うので（笑）。免疫をつけて、待っていてください！

（取材＝宮川翔／構成＝菜本かな）