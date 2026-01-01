YOSHIKI＆小栗旬＆元横綱率いる最強力士軍団が参戦！「Golden SixTONES お正月3時間スペシャル」
日曜よる9時 日本テレビ系で放送中の「Golden SixTONES」が元日夜に初登場。本日1月1日（木・祝）よる6時放送の「Golden SixTONES お正月3時間スペシャル」は、YOSHIKI＆小栗旬＆元横綱照ノ富士率いる伊勢ヶ濱部屋が初参戦！さらに、出川哲朗、山本耕史、倉科カナら総勢30人の超豪華ゲストが出演する“サイズの大晩餐会SP”！
SixTONES憧れの俳優・小栗が「GOスト」初参戦。番組名物「サイズの晩餐」でSixTONESと元日夜からガチンコ勝負！エアホッケーのパックは青いニベア缶に入るのか？入らないのか？究極2択に答えるはずが、なぜか白熱のエアホッケー戦に発展…！さらに、スタジオに乱入した“映画泥”を小栗が緊急捕獲！紐で縛ってバスケットゴールに通せるのか？
他にも、お正月にふさわしいスペシャル問題が続々。お天気キャラクター・そらジローが初の海外遠征へ。お隣韓国で、最新ロボと雪上50m走に挑む！雪走行対応の韓国最新デリバリーロボ相手にそらジローは勝てるのか？ゆるキャラ日韓戦にも大注目！
SixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」をプロデュースしたYOSHIKIが「GOスト」に初降臨！プライベートも謎に包まれた超大物アーティストは、身近なモノの“サイズ感覚”を持っているのか？
ペットボトルの飲み口に碁石は入るのか？ワイン瓶の注ぎ口に蛍光サイリウムは入るのか？そして…YOSHIKIが演奏する1億円のピアノの下を激動ロデオマシーンは通るのか？
スタジオでワインの利き酒をするYOSHIKIからまさかの「GACKTは来ないの？」発言が飛び出す前代未聞の展開に！初共演の出川とは、伝統芸“熱々おでん”で衝撃映像が…。
元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋の関取6人衆が大集結！俳優の山本、倉科も参戦し、番組史上初「名探偵コナン」が出題する超難問「サイズの晩餐」に挑む！
元メジャーリーガー・松坂大輔がバットをあの穴に…卓球五輪銀メダリスト・平野美宇が羽子板の羽をあの器に…2025年ゴルフ賞金女王・佐久間朱莉がエスプレッソカップにゴルフボールをチップイン…？豪華アスリートの夢の競演＆ミラクルプレー連発は必見！
◆出演者
【SPゲスト】
伊勢ヶ濱部屋（伊勢ヶ濱春雄／義ノ富士、伯乃富士、熱海富士、錦富士、翠富士、尊富士）
小栗旬
YOSHIKI
倉科カナ
出川哲朗
山本耕史
藤森慎吾（オリエンタルラジオ）
江戸川コナン
尾形貴弘（パンサー）
岡部大（ハナコ）
春日俊彰（オードリー）
佐久間朱莉（女子プロゴルファー 2025年年間・賞金女王）
成田凌
松坂大輔（元メジャーリーガー）
平野美宇（パリオリンピック卓球女子団体銀メダリスト）
橋本大輝（パリオリンピック体操男子団体総合金メダリスト）
藤沢里菜女流本因坊（囲碁棋士）
タイムマシーン3号
じろう（シソンヌ）
