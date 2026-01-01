TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1日、メインキャスターを務める朝の情報番組「THE TIME，」に出演。第1子誕生を報告した。

安住アナは、羽織袴姿で富士山上空から初日の出を生中継。「初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から1つ、皆さまに報告生まれまして、家族が1人増えました」と明かした。スタジオは「えー！？」と驚きの声が上がった。

安住アナは「3288グラム、女の子が生まれました」と報告。「私事でございますが、結婚の時も視聴者の皆さま方に大変お祝いのコメントをいただきましたので、視聴者の皆さま方にぜひ報告をと思いました。本当にありがとうございます。これからも仕事を一生懸命取り組んでいきたいと思っています。どうぞよろしくお願いします」と続けると、スタジオは「おめでとうございます！」と祝福した。

安住アナは2024年の元日に結婚が報じられ、4日の「THE TIME，」で結婚を生報告した。関係者によると、お相手は以前タレント活動をしていた12歳年下の一般女性、西島まどかさん。地元が同じ北海道で、15年ほど前に羽田空港で安住アナから声をかけたのが出会いのきっかけだという。