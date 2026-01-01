＜2026年還暦を迎える有名人＞この人、還暦なの!? なメンバーがずらり
日本では人生の節目として数えられる「還暦」。60歳を迎えた際には、「還暦祝い」として赤いちゃんちゃんこなどを着てお祝いするのが慣例だ。「還暦を迎える」というと人生の大先輩のように思えるが、今年2026年は「え？ この人も今年で還暦なの!?」という有名人が多い。今回はそんな1966年生まれ、今年還暦を迎える芸能人・有名人をチェックしよう。※（）内の月日は誕生日
■ お笑い芸人
お笑い界では、今年も大物芸人が還暦を迎える。かつてはダウンタウン・ファミリーの1人として数えられ、今では『オールスター感謝祭』（TBS系）など数々の番組を取り仕切る大物司会者へと登りつめた今田耕司（3月13日）だ。そのほか、かつて勝俣州和とのコンビ・K2として『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』（日本テレビ系）などに出演し、近年は放送作家のほか俳優としても活動する堀部圭亮（3月25日）も同級生。
ヒロミ、ミスターちんとのトリオ、B21スペシャルの一員で、テレビ番組の企画をきっかけでラーメン店を開いたデビット 伊東（8月12日）、「◯◯の宝石箱や〜」の食レポでおなじみの彦摩呂（9月15日）、欽ちゃんファミリーの見栄晴（11月13日）、『進ぬ!電波少年』（日本テレビ系）の東大合格を観ざす企画「電波少年的東大一直線」で一躍脚光を浴びた坂本ちゃん（4月2日）などが同年代となる。
■ 俳優・女優
大物俳優、女優も続々と還暦を迎える2026年。90年代にドラマ『お金がない！』、『お水の花道』（ともにフジテレビ系）などのドラマで人気を博した財前直見（1月10日）、さらに『東京ラブストーリー』（同系）などで90年代にトップ女優として君臨した鈴木保奈美（8月14日）、とんねるず・木梨憲武の妻としても知られる安田成美（11月28日）も夫に遅れること4年、還暦を迎える。そのほか、川上麻衣子（2月5日）、森口瑤子（8月5日）もこの世代だ。
俳優では、90年代に『振り返れば奴がいる』（フジテレビ系）などで人気を博した石黒賢（1月31日）、バイプレイヤーとして存在感を放つ田中哲司（2月18日）、三谷幸喜作品になくてはならない存在の梶原善（2月25日）、狂言師で現代ドラマ・映画でも活躍する野村萬斎（4月5日）、ジム・ジャームッシュ監督作品など海外でも活躍する永瀬正敏（7月15日）がこの世代だ。そのほかにも、宮川一朗太（3月25日）、西村和彦（8月21日）、宍戸開（9月4日）、“高嶋ブラザーズ”の弟・高嶋政伸（10月27日）も還暦を迎える。
大物アイドル、ミュージシャンが続々と還暦！
■ 元アイドル・ミュージシャン
80年代を彩った女性アイドルでは、“キョンキョン”こと小泉今日子（2月4日）、「卒業」などのヒット曲で知られる斉藤由貴（9月10日）、早見優（9月2日）、「不作の83年組」とされたグループでは、のちにタレントとしてブレイクした松本明子（4月8日）が還暦を迎える。男性アイドルでは元シブがき隊の薬丸裕英（2月19日）、元少年隊では植草克秀（7月24日）、引退した東山紀之（9月30日）がそろって還暦だ。
女性アーティストでは、「冬ソングの女王」広瀬香美（4月12日）、「My Revolution」で知られる渡辺美里（7月12日）、「ミラクル・ガール」などで知られる永井真理子（12月4日）が同世代。
男性アーティストでは、エレファントカシマシ・宮本浩次（6月12日）、THE YELLOW MONKEY・吉井和哉（10月8日）、ウルフルズのトータス松本（12月28日）と、人気バンドのフロントマンが相次いで60代を迎える。そのほかに、「歌うたいのバラッド」「歩いて帰ろう」で知られる斉藤和義（12月4日）、SMAPに歌詞を提供した「夜空ノムコウ」などで知られるスガシカオ（7月28日）、90年代に“渋谷系”の代表格として登場した田島貴男（Original Love、4月24日）、ユニコーンメンバーでキーボーディスト・ABEDON（以前は本名の阿部義晴で活動、7月30日）もこの世代。
そのほか、文化人ではエッセイ『負け犬の遠吠え』が社会現象になったエッセイスト・酒井順子（9月15日）が還暦だ。
■ 海外では大スターが相次いで還暦！
「還暦」は干支から発祥した概念のため、諸外国ではなじみがないと思われるが、海外の「今年60歳」のメンバーもそうそうたる面々なので、紹介しよう。
エンタメ界のスターでは、アフリカ系アメリカ人として初めてアカデミー主演女優賞を受賞したハル・ベリー（8月14日）ドラマ『24』シリーズで一躍有名になったキーファー・サザーランド（12月21日）、マイケル・ジャクソンの妹で歌手のジャネット・ジャクソン（5月16日）がこの世代。
スポーツ界でも大物が続々と大台を迎える。格闘技界では、元世界ヘビー級統一王者で80年代から90年代にかけてボクシング界の顔として君臨した“アイアン”マイク・タイソン（6月30日）、UFC優勝で“グレイシー柔術”の強さを一躍世界に知らしめた柔術家、総合格闘家ホイス・グレイシー（12月12日）、サッカー界では元ブラジル代表で94年ワールドカップ優勝メンバーのロマーリオ（1月29日）、元フランス代表で引退後は俳優に転身したエリック・カントナ（5月24日）、メジャーリーグでは4度のサイ・ヤング賞受賞を誇るグレッグ・マダックス（4月14日）、フィラデルフィア・フィリーズなどで活躍したカート・シリング（11月14日）が60代になる。
