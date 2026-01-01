『Golden SixTONES』3時間スペシャル、YOSHIKI＆小栗旬＆元横綱率いる最強力士軍団が参戦！
今夜1月1日18時放送の『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』（日本テレビ系）には、YOSHIKI＆小栗旬＆元横綱率いる最強力士軍団が参戦。さらに、出川哲朗、山本耕史、倉科カナらも加わり、総勢30人の超豪華ゲストが出演する。
【写真】カラフルな羽織姿で登場したSixTONES
ついにSixTONES憧れの俳優・小栗旬が初参戦。番組名物『サイズの晩餐』でSixTONESと元日夜からガチンコ勝負に挑む。エアホッケーのパックは青いニベア缶に入るのか？入らないのか？究極2択に答えるはずが、なぜか白熱のエアホッケー戦に発展。さらに、スタジオに乱入した“映画泥棒”を小栗が緊急捕獲。紐で縛ってバスケットゴールに通せるのか？
ほかにも、お正月にふさわしいスペシャル問題が続々。お天気キャラ“そらジロー”が初の海外遠征へ。お隣韓国で、最新ロボと雪上50m走に挑む。雪走行対応の韓国最新デリバリーロボ相手に、足元に難アリのそらジローは勝てるのか？ゆるキャラ日韓戦にも注目だ。
さらに、SixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」をプロデュースしたYOSHIKIが初降臨。プライベートも謎に包まれた超大物アーティストは、身近なモノの“サイズ感覚”を持っているのか？ペットボトルの飲み口に碁石は入るのか？ワイン瓶の注ぎ口に蛍光サイリウムは入るのか？そして…YOSHIKIが演奏する1億円のピアノの下を激動ロデオマシーンは通るのか？スタジオでは、ワインの利き酒をするYOSHIKIからまさかの「GACKTは来ないの？」という発言が飛び出す前代未聞の展開に。初共演の出川と伝統芸“熱々おでん”で衝撃映像も…。
この日はそのほか、元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋の関取6人衆（伊勢ヶ濱春雄／義ノ富士、伯乃富士、熱海富士、錦富士、翠富士、尊富士）が大集結。さらに、俳優・山本耕史、倉科カナも参戦し、番組史上初の名探偵コナンが出題する超難問“サイズの晩餐”に挑む。
そして、VTRゲストにも豪華な顔ぶれが集結。元メジャーリーガー・松坂大輔がバットをあの穴に…卓球五輪銀メダリスト・平野美宇が羽子板の羽をあの器に…2025年ゴルフ賞金女王・佐久間朱莉がエスプレッソカップにゴルフボールをチップイン…？ 豪華アスリートの夢の競演＆ミラクルプレー連発は必見だ。
さらに、尾形貴弘（パンサー）、岡部大（ハナコ）、春日俊彰（オードリー）、成田凌、橋本大輝（パリオリンピック体操男子団体総合金メダリスト）、藤沢里菜女流本因坊（囲碁棋士）、タイムマシーン3号、じろう（シソンヌ）も登場する。進行ゲストは藤森慎吾。
『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』は、日本テレビ系にて1月1日18時放送。
【写真】カラフルな羽織姿で登場したSixTONES
ついにSixTONES憧れの俳優・小栗旬が初参戦。番組名物『サイズの晩餐』でSixTONESと元日夜からガチンコ勝負に挑む。エアホッケーのパックは青いニベア缶に入るのか？入らないのか？究極2択に答えるはずが、なぜか白熱のエアホッケー戦に発展。さらに、スタジオに乱入した“映画泥棒”を小栗が緊急捕獲。紐で縛ってバスケットゴールに通せるのか？
さらに、SixTONESのデビュー曲「Imitation Rain」をプロデュースしたYOSHIKIが初降臨。プライベートも謎に包まれた超大物アーティストは、身近なモノの“サイズ感覚”を持っているのか？ペットボトルの飲み口に碁石は入るのか？ワイン瓶の注ぎ口に蛍光サイリウムは入るのか？そして…YOSHIKIが演奏する1億円のピアノの下を激動ロデオマシーンは通るのか？スタジオでは、ワインの利き酒をするYOSHIKIからまさかの「GACKTは来ないの？」という発言が飛び出す前代未聞の展開に。初共演の出川と伝統芸“熱々おでん”で衝撃映像も…。
この日はそのほか、元横綱・照ノ富士が率いる伊勢ヶ濱部屋の関取6人衆（伊勢ヶ濱春雄／義ノ富士、伯乃富士、熱海富士、錦富士、翠富士、尊富士）が大集結。さらに、俳優・山本耕史、倉科カナも参戦し、番組史上初の名探偵コナンが出題する超難問“サイズの晩餐”に挑む。
そして、VTRゲストにも豪華な顔ぶれが集結。元メジャーリーガー・松坂大輔がバットをあの穴に…卓球五輪銀メダリスト・平野美宇が羽子板の羽をあの器に…2025年ゴルフ賞金女王・佐久間朱莉がエスプレッソカップにゴルフボールをチップイン…？ 豪華アスリートの夢の競演＆ミラクルプレー連発は必見だ。
さらに、尾形貴弘（パンサー）、岡部大（ハナコ）、春日俊彰（オードリー）、成田凌、橋本大輝（パリオリンピック体操男子団体総合金メダリスト）、藤沢里菜女流本因坊（囲碁棋士）、タイムマシーン3号、じろう（シソンヌ）も登場する。進行ゲストは藤森慎吾。
『Golden SixTONES お正月3時間スペシャル』は、日本テレビ系にて1月1日18時放送。