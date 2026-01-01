お正月といえば、ハワイへ繰り出す芸能人を思い浮かべる人も多いだろう。物価上昇で今や“遠い国”にも感じられるが、温暖な気候や青い海、ゆったりとした時間が流れるハワイは、世代を問わず多くの人を魅了する憧れの地だ。インターネットリサーチの株式会社NEXERはこのほど、ハワイアンジュエリーのPUA ALLY(プアアリ)と共同で、全国の男女1000人を対象に「ハワイが似合うと思う女性芸能人」についてアンケートを実施、ランキング結果を公表した。



【調査結果】ハワイが似合いそうな女性芸能人がズラリ

第5位に選ばれたのはデヴィ夫人(40票)。「贅沢三昧の暮らしをしているから(40代男性)」「お金持ちのうえ豪遊しそうな雰囲気がある(50代女性)」「ゴージャスな感じがハワイに合うと思う(60代男性)」など、ゴージャスでセレブリティなイメージが、ハワイの高級ホテルやショッピングを楽しむ上流階級の姿と重ねられた。



第4位は森泉(43票)。「大らかな性格がハワイに合っていそう(30代女性)」「海外で暮らす姿がイメージできるし、健康的な肌がハワイに合うから(40代男性)」「スタイルも良く健康的でハワイの情景にマッチングしそうなので(60代男性)」など、内面からくるポジティブさが、ハワイの持つゆったりとした空気感に合致すると支持された。



第3位はすみれ(65票)。「もともと住んでいた、高身長で地黒な雰囲気がハワイに似合う(40代女性)」「小麦色の肌と明るい人柄がぴったり(40代女性)」「ハワイ育ち、ハワイ在住の経験があり、健康的な美しさやエキゾチックな雰囲気が完璧にマッチする(50代男性)」など、ハワイという土地との深い結びつきが直接的な理由として多く挙がった。



第2位はローラ(96票)。「海外が似合うのと明るいのでハワイが似合いそう(30代女性)」「おめめがぱっちりしている人なので、ハワイの華やかな雰囲気にマッチしそう(30代女性)」「褐色の肌でハーフ系の顔だから(40代男性)」など、ビジュアルと雰囲気が高く評価された。



第1位は早見優(126票)。「ハワイのイメージが強く、浜辺で優雅に過ごしてそう(50代男性)」「ハワイ育ちのバイリンガルで、小麦色の肌と青い海がよく似合っていた(50代男性)」「デビュー時にハワイ出身である事を大いにPRしていたので、印象深い(60代男性)」など、長年にわたるパブリックイメージが、ハワイと強く結びついていることが分かる。健康的な美しさとエキゾチックな雰囲気は、青い海と完璧に調和すると評価され、50代以上の回答者から「イメージそのもの」として圧倒的な支持を集めた。



（よろず～ニュース調査班）