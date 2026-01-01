豪華賞品が当たるスタンプラリーも！ホワイティうめだ「ふゆSALE」

大阪地下街が運営する「ホワイティうめだ」にて、2026年1月2日（金）より「ふゆSALE」が開催されます。

ファッションやコスメなどの割引セールに加え、豪華賞品が当たるスタンプラリーや「すみっコぐらし」のお正月装飾など、新春を彩るイベントが楽しめます。

ホワイティうめだ「ふゆSALE」

開催期間：2026年1月2日(金)〜1月31日(土)

開催場所：ホワイティうめだ（大阪市北区小松原町梅田地下街）

内容：各店での割引セール・福袋販売、スタンプラリー、館内装飾

営業時間：物販店 10:00〜21:00 / 飲食店 10:00〜22:00 / NOMOKA 11:00〜23:00

※イベント期間中、一部店舗で営業時間が変更となる場合があります。

ホワイティうめだの物販・サービス各店を中心に、お得な割引セールやサービス企画が実施されます。

トレンドファッションや雑貨、コスメなど、今欲しいアイテムをセールプライスで購入可能。

また、各店が用意する福袋も販売され、新年の買い物を盛り上げます（なくなり次第終了）。

割引セール＆福袋

期間中は、ホワイティうめだ内の対象店舗にてお得なプライスでのショッピングを楽しめます。

ファッションアイテムからリラクゼーションサービスまで、幅広いジャンルが対象です。

年始の楽しみである福袋も各店から登場。

商品やノベルティの数には限りがあるため、早めのチェックが推奨されます。

めぐって当てよう！グルメ＆ショッピングスタンプラリー

SALE期間中、「飲食・食物販」各店と「物販・サービス」各店の両方を利用することで応募できるスタンプラリーを開催。

1回あたり税込1,000円以上の利用でスタンプが押印され、グルメとショッピング両方のスタンプを集めると館内の応募BOXへ投函できます。

期間の前半と後半で賞品が切り替わるため、何度訪れても楽しめる企画です。

【第1弾】2026年1月2日(金)〜1月16日(金)投函分

賞品：至福の温泉美食旅ペア（10組20名様）

レトロ映えの人気温泉宿でカニを満喫できる豪華な宿泊プランが当たります。

【第2弾】2026年1月17日(土)〜1月31日(土)投函分

賞品：お米定期便1年分（20名様）

6種のブランド米が隔月で計60kg届く、食卓に嬉しい賞品です。

また、抽選に外れた方へのWチャンスとして、ホワイティうめだで使用できる「デジタル商品券2,000円分」も合計52名に当たります。

すみっコたちのお正月装飾

SALEに先駆け、2025年12月26日(金)から2026年1月13日(火)まで、館内に「すみっコぐらし」のお正月装飾が登場。

お正月ビジュアルのすみっコたちが、華やかな松や花とともに空間を彩ります。

サニーテラスでは、新春らしい晴れやかな装飾が施されます。

泉の広場にも、かわいらしいすみっコたちが登場。

フォトスポットとしても楽しめる、賑やかなお正月ムードを演出します。

FARURU通路も、キャラクターたちのかわいらしい姿で飾られます。

買い物や食事の合間に、癒やしのひとときを楽しめる空間です。

お得なセールや豪華賞品が当たるキャンペーンに加え、すみっコぐらしの装飾も楽しめる新春イベント。

ホワイティうめだ「ふゆSALE」の紹介でした。

