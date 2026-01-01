かわいくぬいぐるみを持ち歩く！OZaKKa「ぬいくるみん」新デザイン

「OZaKKa(オザッカ)」は、ぬいぐるみを持ち歩くためのおくるみ型キーホルダーチャーム「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」の新デザインを、2026年1月より順次発売！

累計5,000点以上を売り上げる人気シリーズに、ユーザーからの要望が多かった「たべもの」や「ブーケ」をモチーフにした全7種の新柄が仲間入りです。

OZaKKa「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」新デザイン

先行予約開始日：2025年12月24日(水)（OZaKKa公式通販）

一般発売日：2026年1月15日(木)より順次

※ブーケデザインは2026年2月発売予定

価格：各2,585円(税込)

種類：全7種（クレープ チョコバナナ、ポップコーン、クリームソーダ、ブーケ4色）

販売場所：OZaKKa公式通販、アニメイト、ジェイホビ研究所 他

「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」は、大切な「推しぬい（推しのぬいぐるみ）」を赤ちゃんのように優しく包み込み、可愛く持ち歩くことができるアイテムです。

今回の新デザインでは、推しの好物にちなんで選べる「たべもの」シリーズと、推し色（メンバーカラー）に合わせて楽しめる「ブーケ」シリーズが登場。

既存のラインナップ（クレープいちご、はくさい、てまき、チーズ、ピザ、ポテト）に加え、さらにバリエーション豊かな「ぬい活」をサポートする展開となります。

1月発売：ポップで可愛い「たべもの」デザイン

2026年1月に発売されるのは、見た目も楽しい3種類のフードモチーフです。

・クレープ（チョコバナナ）：王道のスイーツ柄で甘い雰囲気を演出。

・ポップコーン：弾けるような楽しさが伝わるポップなデザイン。

・クリームソーダ：レトロで爽やかな喫茶店メニュー風。

それぞれのデザインに合わせたオリジナル形状のアクリルカラビナが付属しており、バッグに付けて持ち歩く際も可愛らしさを損ないません。

2月発売：推し色で選べる「ブーケ」デザイン

2026年2月には、華やかな花束をイメージした「ブーケ」デザイン4種が登場します。

・ブーケ イエロー

・ブーケ ピンク

・ブーケ ブルー

・ブーケ レッド

推しのイメージカラーに合わせて選べるカラー展開となっており、まるで推しに花束を贈るような気持ちで包み込むことができます。

特別な日のお出かけや、記念撮影のアイテムとしても最適です。

ぬいを守る安心設計

見た目の可愛さだけでなく、大切なぬいぐるみを守るための機能性も追求されています。

おくるみの内側には、ぬいぐるみを固定するための「シートベルト（ゴムバンド）」を装備。

しっかりとホールドすることで、移動中の落下や紛失のリスクを軽減します。

対応サイズは全長約12cmまでの手乗りサイズのぬいぐるみが推奨されており、ミニマスコットやパペットなど幅広いタイプに使用可能です。

OZaKKa公式通販では2025年12月24日より先行予約が開始され、2026年1月10日からは東京・池袋の「ジェイホビ研究所」にて実店舗先行販売も実施されます。

推しとの外出をより安心で楽しいものにする、愛情たっぷりのアイテムです。

OZaKKa「ぬいのおくるみ ぬいくるみん」新デザインの紹介でした。

