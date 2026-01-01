2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。インタビュー部門の第4位は、こちら！（初公開日 2025/09/20）。

今年3月にNHKを退社し、フリーアナウンサーとして活躍中の中川安奈さん（31）。フィンランド、プエルトリコで育ち、英語・スペイン語を習得する中、CNNの女性キャスターに憧れたことがメディアを目指すきっかけとなった。

帰国後は慶應義塾大学でジャーナリズムの勉強をし、「小さな声を届けることがメディアの使命」と思うようになったという。

そんな中川さんに、衣装が「裸に見える」と報道されたことへの思い、NHKを退社した理由、フリーアナウンサーになってからの心境などを聞いた。



「NHKの峰不二子」「美人すぎる」と書かれる“こたつ記事”への複雑な思い

――今日の取材にあたり記事を調べたところ、「NHKの峰不二子」という中川さんのキャッチコピーを見つけたんですけど、こういう報道がされていることはご存知でした？

中川安奈さん（以降、中川） ネットニュース界隈ですよね。いつからそういうキャッチコピーがついたのかまったく覚えてないのですが、たぶんきっかけはインスタグラムなんですよ。

――インスタグラムの投稿を元にした“こたつ記事”もたくさん出ていて、大半が「背中ぐっしょり」とか「ボディラインの浮き出る」みたいなタイトルで。

中川 そもそもNHK時代に、もっと若者に番組を知ってもらいたいとSNSをはじめたので、ネットニュースにならないより、あったほうが掴みになっていいかな、とは思っていたんです。

ただ、「美人すぎる◯◯」とか、「かわいすぎてファン大盛りあがり！」といった見出しで紹介されることがあると、どうしても気になって反応を見てしまうことがあって。そうすると、中には「どこが美人やねん」といった厳しい意見を目にすることもあるんです。

持ち上げるコメントがこたつ記事のタイトルになって、それに対して否定的な反応が集まる……そんな流れが見えたときは、正直、「はぁ……」という気持ちになりましたね。

――ルッキズムにさらされてきたかと思いますが、その影響で見た目を変化させたことはありますか。

中川 それこそ、パリ五輪の開会式の中継で着ていた洋服が物議を醸したことがあったんですね。

「いちいち反応するつもりはありませんでした」衣装が“裸に見える”と報道され続けた時の心境

――白ジャケットの下に着たベージュのインナーが裸に見える、と書かれたそうですね。

中川 「まさかそんなふうに見えるなんて」と、本当にびっくりしました。現場のスタッフも誰もそんな印象をもっていなかったので、なおさらです。

その衣装と本業とを結びつけたかたちでいろいろ書かれてしまったんですけれど、でも、私は真剣に仕事に取り組んでいるからこそ、オリンピック取材という大きな仕事にも関わらせていただけているんだけどな……と。

――そもそも、スタイリストの方が用意した衣装ですよね。

中川 そうですね。選手たちが金メダル取れるといいなということで、ゴールドのインナーを合わせてくれたんです。ただ、そういった心ない声に対して、いちいち反応するつもりはありませんでした。

――スルーするというか。

中川 ただ、まったく影響を受けてなかったかというとそんなことはなくて。毎日のようにさまざまなかたちで裸に見える衣装のことが書かれ続けていて、現地にいてもずっと気持ちが重かったですね。

でも、プエルトリコで過ごしていた頃に見た、CNNの女性キャスターが自分の意見をはっきりと伝える姿、あの“自分らしさを堂々と表現する姿勢”に憧れがあったので、「自分らしくいて何が悪い？ 絶対に屈しないぞ」と、むしろ気持ちが強くなった部分もあります。そして、そうやって自分を貫ける人がもっと増えてほしいな、とも思いました。

もちろん、TPOをわきまえることは社会人としての最低限のマナーだと思っています。でも、オリンピックの一件を通じて、より一層、自分の軸が強くなった気がしています（笑）。

NHKを退社してフリーに転向した理由

――パリオリンピックの翌年、NHKを退社されます。きっかけは？

中川 『サンデースポーツ』という番組でスポーツキャスターを務めていたのですが、その現場が本当に楽しかったんです。スポーツの持つ熱量や、勢いある生の現場に関わることができて、毎回とても刺激的で。だからこそ、もしそういった現場から離れることになったら、それが自分にとっての潮時なのかもしれない、そんな風にうっすらと感じていました。

そんな中、スポーツキャスターとしては花形ともいえるオリンピックの開閉会式に携わったことは、大きな達成感がありました。だからこそ、もしかしたらこのフィールドでの役割はそろそろ終わりに近づいているかもしれないと少しずつ感じはじめていたように思います。

そして今年1月、実際にスポーツキャスターを卒業することが決まり、その時「あっ、やっぱり今がタイミングかもしれない」と自然と心が動きました。

「つい調子に乗ってしまって、ギリギリの発言をしてしまうことが…」フリーになってから感じる仕事の難しさ

――今年1月に決心して3月に退社されたという流れだったんですね。

中川 社会人10年目というタイミングでもありましたし、勢いがあるときじゃないと大きな組織から出るのは難しいかなと思ったので、上司に報告したのは1月末。自分でも驚くほど、わりと急な決断だったんです（笑）。

――NHK時代、自分の意見を言う怖さがあったそうですが、フリーになってからは楽しめていますか。

中川 怖さはまだありますね。芸人の方がネガティブなことも上手に笑いにつなげている姿を見ると、本当にすごいなあと思って。

私は相手が笑ってくれるとうれしいタイプなので、つい調子に乗ってしまって、ギリギリの発言をしてしまうことがありまして（笑）。飲み会の場ならまだしも、そうでない場面ではやっぱり気を付けなければいけなくて……。その“さじ加減”が、今はとても難しいなと感じています。

――「これはすごい」と驚いたプロのコメント、返しとかってありますか。

中川 『トークィーンズ』である方が、「毎日かばんを替える」みたいな話をしていて、家に帰ったらその日使ったバッグを空にして、次の日は違うバッグを使うということだったんですね。そこで野々村友紀子さんが、「えっ、かばんの底からボロボロになった“ちんすこう”とか出てこないの？」って聞いてらして。そのコメントに感動して思わずメモしました。

「結果的にあざとい一面として受け取ってもらえた」バラエティ番組での発言の真意

――お土産でもらいますもんね、ちんすこう。

中川 あるある！ わかる！ って共感できることが大好きで。ああ、自分もこういうコメントをできる人になりたいってすごく思いました。

――これから出てみたい番組や目指す方向は？

中川 バラエティやコメンテーター、雑誌の撮影など、本当に多岐にわたるお仕事をさせていただいていて、今はどれも全部楽しいんですけど、自分が何に一番向いてるか、それはまだ模索中なんです。

あ、最近だと、『あざとくて何が悪いの？』に出演させていただいたときはすごく楽しかったですね。

――「手を握るとキスの相性がわかる」といった発言が切り取られていました。

中川 あれは、自分なりのサービス精神というか、場が盛り上がるようなことを探して話したんです。結果的にあざとい一面として受け取ってもらえたと思っています。

ネットのコメントで「どうせ数年で消える」と書かれることも…

――きっちり仕事をやりきって。

中川 やっぱり「この人を呼んでもつまらない」って思われたくないんですよね……。

――サービス精神と、かつてのパリピの精神もあって。

中川 そうなんですよ。自分ではそんなに大げさなことだとも、特別なことだとも思っていないので、プライベートを明かすことにも抵抗はないんです。

それにネットのコメントで、「どうせ数年で消える」とか書かれてたりするのも知ってはいるんですが、まあ、今のキャラクターだけを見たらそう思われても仕方ないな、と。

だからこれからはあざとい勢いキャラだけじゃなく、自分の得意な英語も活かして、新しい方向性を見つけていけたらいいなと思ってます。

「どんどん会社に出勤する格好がカジュアルに」異色だったNHKアナウンサー時代

――今思うと、NHKのアナウンサーとして自分は異色だったと思いますか。

中川 そうですね。『サンデースポーツ』のキャスターになってからは、どんどん会社に出勤する格好がカジュアルになって、Tシャツにダメージジーンズみたいな感じだったんです。

そういう格好で出社してくる人はNHKにもいたんですけれど、たいてい男性で、女性はブラウスにスカートといった、きちんとした服装で本当にしっかりされている方が多かったので。

――NHKの新たな女性キャスター像を生み出したパイオニアだった？

中川 でも、結局は退社しているので、「そういう人はやっぱり残らないんだ」みたいな見られ方になってしまったかもしれませんね（笑）。

ただ、NHKにいた頃は確かに、「こういうタイプもいていいんだよ」という姿を後輩たちに見せたいという気持ちはどこかにありました。

少し話はそれますが、NHKって、たとえば雑談のように見えるやり取りでも台本があって、リハーサルもきっちり行うんですよね。

「これが一番やりたいことだ」というものを早く見つけたい

――世間話なのに自然じゃないあの独特な感じ、ありますよね。

中川 ある意味、古き良きスタイルといいますか（笑）。でも私はそういう台本をもらうと、毎回自分なりに書き替えて、ディレクターに「その場の流れによってはこの通りやらなくても大丈夫ですか？」と確認するようにしていました。

――そうだったんですね。

中川 基本的に普段はアドリブをしたり、自分を表現したりする場面があまりなかった分、そうした部分こそが腕の見せどころだと思って、力を入れて取り組んでいました。ほんの5秒や10秒のやりとりでも、誰かから「今日のVTR後の締めのやりとり、良かったよ」と言ってもらえると、嬉しかったです。

ですので今は、求めていただいていることにはきちんと向き合いながら、自分の中で「これが一番やりたいことだ」と思えるものをできるだけ早く見つけられたらいいなあと思っています。

撮影＝三宅史郎／文藝春秋

