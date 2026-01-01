2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。インタビュー部門の第5位は、こちら！（初公開日 2025/08/09）。

グラビアアイドルとして活動しながら、タクシードライバーとしてハンドルを握っている、中島由依子（38）。SNSなどで「タクシー界の天使」「美しすぎる」と話題になっている。

いちばん遠くまで乗せた乗客は？「『青森まで』とかはなくて…」

――いちばん遠くまで乗せたお客さんだと、どのあたりまで行ったことがありますか？

中島由依子（以下、中島） さすがに「青森まで」とかはなくて、銀座から成田がいちばん遠かったと思います。新宿から海老名を超えたあたりも、かなり遠かったですけど。どちらも新人のころですね。

銀座から成田は、70キロいったかいかないか。金額でいうと3万弱ぐらいですかね。いまはもう新人じゃなくなったので、もっと遠くに行って稼ぎたいんですけどね（笑）。

――どのへんを流しているのですか。

中島 あんまり流さなくなりました。アプリで呼ばれて、お客さまを乗せて、降ろしてから「じゃあ、あのあたりに行こうかな」って、ひとまず目的地を決めて走らせている間に、また新たにアプリが鳴ったりするので。

目的地をむりやり作ったらアプリが鳴るという、ジンクスみたいなものがあるんですよ。目的地を作らないでタラタラ走ってたら鳴らなくて。だから、どっかの駅を目的地に設定して向かうようにしてます。

午前中は池袋付近を回って、昼を過ぎたらだんだん都心へ

――どこの駅を目的地に。

中島 池袋東口と恵比寿西口です。会社のある練馬からスタートして、午前中は練馬や板橋、池袋を回って、昼を過ぎたら、だんだん都心に行くんですよね。

やっぱり都心のほうが、ぜんぜん需要があるので。夜は恵比寿とか三軒茶屋とかのほうにいます。

――恵比寿、三軒茶屋は、酔って絡むような客は目立ちますか。

中島 お客さまの雰囲気が違うんですよね。恵比寿、三軒茶屋は、ちょっと大人なお客さまが多いので行くようにしています。

酔って絡むお客さまよりも、怖い同業者のおじさんや一般車のドライバーと遭遇する確率のほうが高いです。狭いところですれ違うときとか、「タクシーのくせに、なんでこんなとこ入ってくるんだよ」とか言ってくる一般ドライバーの方がいて。対向になったときは、もうこっちが下がんないといけないムードですね。安全第一なので、しかたないですけど。

「時間帯によって空車は走ったらダメ」赤坂や銀座、羽田空港でも…タクシー業界の“謎ルール”

――タクシー業界の謎ルールみたいなものはありますか？

中島 ありますね。たとえば、赤坂と銀座だったら、時間帯によって空車は走ったらダメ、迎車は走ってオッケーの通りがあったり。そこはバブルの頃にタクシー渋滞が起きていたらしくて、そうなったままらしいんですけど。

夜の9時か10時だと、お客さまを乗せて入ってもいいけど、降ろしたらすぐに回送にして、一番最初の曲がり角を曲がって速やかにそのエリアを出ないといけないんです。

羽田空港も、勝手に待機したらダメなんです。空港からのお客さまって、長距離が多いから乗せたいじゃないですか。だけど、ナンバープレート下一桁の数字が偶数か奇数かで、待機できる日が決まってるんですよ。「今日、待機できるのは偶数のナンバー」って。

――そうしておかないと、みんなが長距離の客を狙って殺到するわけですね。

中島 そうなんです。あと、羽田空港は待機するエリアにも決まりがあるんですよ。ナンバーが23区内だったらここのレーンで待機、横浜だったらここのレーンで待機と、割り当てられていて。私、ぜんぜんわからなかったので、現場で同業者のおじさんに教えてもらって「そうだったんですか？」と。

会社では研修があって、そうしたことを教えてくれるんですけど、覚えることがたくさんあるので、実際は現場に出て覚えていくことが多いです。

「メーター、入ってないですよ」タクシードライバーとチェックするタクシーセンターの存在

――タクシードライバーがルールを破るとどうなるんですか。

中島 ハイヤー・タクシー協会がやっているタクシーセンターという法人機関があって、そこから会社に「あなたのところの乗務員が違反してます」と連絡が入るんですよ。さすがに罰金を取られるみたいなことはないですけど。

タクシー会社は、上からAAA、AA、Aといったランクで評価されるんですけど、罰則にあたることを起こすとランクを下げられて評価も落ちるんですね。

お客さまがタクシードライバーの態度の悪さにクレームを入れる先も、タクシーセンターになります。

――タクシーセンターの方がチェックして回ることは。

中島 していますね。渋谷とか銀座とか、タクシーの集まる繁華街に多いと聞いています。1回、注意されたことがあります。メーターを入れ忘れていたことがあって、窓をトントンする人がいて「メーター、入ってないですよ」と言われて「あ、ありがとうございます」って。

「私は英語がしゃべれなくて…」インバウンド客を乗せる時の対応方法

――中島さん自身が、タクシードライバーとして気をつけていることって。

中島 事故を起こさないことですね。もう、基本の基本なんですけど。表参道や神宮前とか、都心のちょっとした路地に入ると信号のない横断歩道がけっこうあって、通行人の方が途切れないんですよ。そういうところは、細心の注意を払わないと人にぶつかりそうになっちゃうので。

――みんな、車のことを気にせずにガンガン渡りますもんね。車が進めなすぎて、渋滞が発生するんじゃないのかと思うときがあります。

中島 歩行者優先なので、絶対に人が途絶えるまで待たなきゃいけないです。でも、それを待ってたら「一生、進めないんじゃないか？」ってところもあるので、大変ではありますね。まあ、車に乗らない人は、そのあたりがわかりにくいでしょうし。歩行者よりも自転車が怖いですね。

――インバウンドの客も多いと思いますが、言葉はどう対応していますか。

中島 海外からのお客さまは、むちゃくちゃありがたいです。でも、私は英語がしゃべれなくて。「I can’t speak English. Sorry.」と言ったあと、無言になってしまいがちですね。

お客さまがスマホの翻訳アプリを使ってくれたり、グーグルマップで目的地を見せてくれたりするので、助かっています。

「ちょっと親はキツいです」『ザ・ノンフィクション』で密着取材され…

――インバウンドに合わせて白タクも増えたり、タクシーをつかまえるのが難しくなっていますけど。

中島 白タクは、ちょっとわからないですね。「つかまんない」って言われて、「たしかに、そうかも」と思いながらも空車で走ってたりして（笑）。赤坂とか都心はつかまらないと思うんですけど、練馬あたりだったらぜんぜんつかまります。場所によるんじゃないですかね。

――芸能活動がタクシードライバーの仕事に活きていると感じます？

中島 ほぼほぼタクシーに活きてます。芸能もタクシーもやっていたから、フジテレビの『ザ・ノンフィクション』で密着取材していただいたし。テレビ東京の『タクシー運転手さん一番うまい店に連れてって！』にも出させてもらったし。

二足のわらじじゃないですけど、変わった人がいるということで取り上げていただくことが多くなってきたので、“タクシー様様”だなって。

『ザ・ノンフィクション』では、番組の方から「親にも出てほしい」って言われて。母にはタクシーをやっていると教えていたんですけど、父親にはタクシーやってることを黙ってたので「ちょっと親はキツいです」と言ってたんですけど、そのタイミングでカミングアウトできたというか。それで父親に打ち明けて、オンエアもされたことで、私がなにをしているかを映像でさらに理解してもらうことができましたね。

接客に関しては、百貨店でのアパレル販売や、パチンコ屋さんのコーヒーワゴンをやっていたので基礎ができているのではないかと。

SNSをフォローしてくれた乗客から「この水着姿すっごいね」と言われることも…

――メディアの露出も増えたことで、客に「あれ、グラビアかなんかやってるよね」とか聞かれたりは？

中島 たまにあります。あとは、「お姉さん、なんでタクシーのドライバーしてるんですか？」と聞かれることはありますね。

「運転好きだからです」と答えても「でも、なんで？ 好きなだけでやる？」と踏み込まれたら、「うちの会社、副業がオッケーなんですよ」と答えて。さらに「副業って、なにしてるんですか？」と聞かれたら、芸能もやっていることを話します。

――グラドルもやっていると話したら、「じゃあ、ポーズとってよ」と言い出す客もいるのでは。

中島 そこまでの人はいないんですけど、その場でSNSをフォローしてくださるお客さまはいますね。フォローはうれしいんですけど、「エーッ、この水着姿すっごいね」とか言われるのは複雑ですね（笑）。

まあ、インスタに載せてる写真のほとんどが水着姿ではあるんですけど。タクシーに乗っているときは、タクシードライバーに徹しているので。

今後もグラビアアイドル兼タクシードライバー

――「中島さん、お願いします！」と会社に電話するファンの方はいませんか。

中島 たまになんですけど、そういった電話はあるみたいです。でも、個人の指名はお断りしています。

――そうした“推し乗り”を考えると、個人タクシーを考えてもいいのでは。

中島 タクシーをやっているんだったら、個人タクシーの許可も取りたいですね。好きなときに出られるのって、芸能もやっている身からすると、ものすごくラクになるので。だけど、個タクになりたい人があふれていて、“何年も待ち”状態らしいんです。

もともと、10年間は法人に勤めて、一定期間無事故無違反じゃないとダメなんです。それをクリアしても許可が出るまでに何年間も待つので、ハードルがメチャクチャ高いんですよ。

――今後もグラビアアイドル兼タクシードライバーで？

中島 そうですね。でも、やっぱり芸能の仕事の割合が増えていくのが希望ですね。「最近、忙しくてタクシーに乗れてないな」って思える日が来るのが希望ですね。

（平田 裕介）

