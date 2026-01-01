安住紳一郎アナ、元旦に「皆さまに報告」スタジオ仰天「えーッ？」「えっ？えっ？」 第1子女児誕生・体重も明かす【コメントほぼ全文】
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が1月1日、同局『THE TIME,』（前6：00）に生出演し、第1子誕生を報告。「えーッ？」「えっ？えっ？」とスタジオ仰天のうれしい発表となった。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
安住アナは、羽織袴姿でヘリコプターに乗り込み、富士山上空から初日の出を実況生中継。スタジオとのトークの中で「初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から一つ、皆さまに報告があります」と切り出した。
そして「実はですね、私、昨年末に娘が産まれまして、家族が一人増えました。3288グラム、女の子が生まれまして」とさらり。スタジオは「えーッ？」「えっ？えっ？」と仰天。「おめでとうございます！」と祝福した。
安住アナは、1973年8月3日生まれ、北海道出身。明治大学文学部卒業。1997年、TBSに入社。バラエティー番組『ぴったんこカン・カン』の司会、『情報7days ニュースキャスター』のメインキャスターなどTBSの看板アナウンサーとして活躍。同局系『THE TIME，』などで進行役を務め、同局ラジオでは『安住紳一郎の日曜天国』に出演している。2024年1月、元フリーアナウンサーの女性との結婚を発表した。
■安住紳一郎アナ コメントほぼ全文
初日の出まで少し時間があるようなので、話題も尽きたようなので、私の方から一つ、皆さまに報告がありますので。
実はですね、私、昨年末に娘が生まれまして、家族が1人増えました。3288グラム、女の子が生まれました。
私事でございますが、結婚の時も視聴者の皆様方に大変お祝いのコメントをいただきましたので、視聴者の皆さん方にぜひ報告をと思いました。本当にありがとうございます。これからも仕事を一生懸命取り組んでいきたいと思っています。
