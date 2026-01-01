いま世界150万部突破・39か国刊行のベストセラーとなっているのが『STOP OVERTHINKING ── 思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』だ。Amazon.comでも13,000超のレビューで世界が絶賛する話題書についてライターの照宮遼子氏に寄稿いただいた。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

「何もしないほど、心が休まる」と思っていた

今年の年末年始は、多くの人が9連休になるという。

世の中では「何もしない贅沢」という言葉がもてはやされるけれど、私はそれを実践して、むしろ疲れてしまった経験がある。

当時の私は公務員。

「忙しかったから、今度の正月こそ何もせずに過ごそう」と決め、実家に帰った。

食べて、寝て、なんとなくテレビを眺め、初詣に行く。

そんなありふれた年末年始を数日繰り返したころ、胸の奥に妙な焦りが湧いた。

「このままでいいのか」

「手持ち無沙汰で飽きてしまった」

何もしていないのに、心の中はざわついていた。

あの頃は、同僚と愚痴を言い合う飲み会でさえ、いいガス抜きになっていたのだと今になって思う。

やることが何もない時間は、決して「リラックス」ではなかった。

静かな時間の中で、心の奥に眠っていた不安が、少しずつ顔を出してきたのだ。

「休むこと」と「止まること」は違う。

完全に止まると、心は勝手に不安をつくり出す。

私が感じたあの正月の焦燥感は、まさにそのサインだった。

世界的ベストセラーの教え

この年末年始も日本で話題となっている、全世界150万部突破のベストセラー『STOP OVERTHINKING』の著者ニック・トレントン（行動心理学修士）もこう述べている。

ストレスが少なすぎるのも良くない。

人間は何も刺激がないと、退屈してストレスを感じるようになる。

つまり、ストレスがまったくない環境ではなく、適度なストレス環境にいると充実した生活を送れるのである。

――『STOP OVERTHINKING』（P.31）より

この一節を読んだとき、正月休みに感じた焦りの理由がようやく腑に落ちた。

私はストレスを完全にゼロにしようとして、逆に心のバランスを崩していたのだ。

「何もしない贅沢」が

後悔に変わる本当の理由

刺激がまったくない状態は、心の張りを失わせる。

本当に必要なのは、「何もしない」ことではなく、自分を立て直すために「整えて休む」ことだ。

軽い予定をひとつ入れる、短い散歩をする。

そんな小さな刺激が、心を安定させるリズムになる。

休み方を選ぶだけで、不安の数まで変わってくるのだ。

去年の年末年始は、実家に帰らず、久しぶりに自分の時間を過ごした。

おせちを手づくりし、初日の出を見に出かけた。

その数日間は、静かではあったが、心地よい張りがあった。

本書を読んで気づいたのは、「完全に止まる」よりも、「ほどよく動く」ほうが心は落ち着くということ。

休むことは、止まることではなく、整えること。

その感覚を知ってから、休み方がうまくなった気がする。

（本稿は『STOP OVERTHINKING ――思考の無限ループを抜け出し、脳が冴える5つの習慣』に関する特別投稿です）