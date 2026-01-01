「脳汁でた！」「算数ってこんなに面白かったの!?」

本記事は『たった1日で誰でも開成・灘中の算数入試問題が解けちゃう本』には掲載できなかった、算数オリンピックの問題を、本書と同様、先生と小学生の対話形式で紹介する。

算数オリンピックの問題に挑戦！

先生：さぁ、今回は、算数オリンピックの問題を解いてみよう！

長方形ABCDのまわりの長さは何cmですか。ただし、色のついた部分は正方形です。（ジュニア算数オリンピック2002年トライアル）

小学生：え、これだけの情報で、長方形の周りの長さがわかるの??

先生：情報が足りない！ ってパッと見で思うでしょ!?

小学生：うん！ 情報が少なすぎる！

先生：本当いい問題だよな〜。少ない情報だけどちゃんと考えたら、答えにたどり着く。発想力と思考力が問われるいい問題だ！ 有名私立中学の問題にはこういういい問題が多いのだけど、算数オリンピックもとってもいい問題を出すよ！

先生：まぁ、とにかく、この長方形の外周、赤の部分の長さを求めたい。中の黄色は正方形だ。（上図）

小学生：いくら眺めても、わからないよ〜。

先生：ここがわかったら解けるよね？ （下図の？）

小学生：うん！ ここがわかったら足せばいいだけじゃん！ ここがわかったら一瞬だよ！

先生：この中で、同じ長さの辺があルでしょ？ そこに印を入れてみよう。

小学生：いっぱいある！ 中の四角形が正方形だから。ここ？ （下図）

先生：そうだ！ いいぞ！ 他にも印を入れていこう！ じゃあ、下図の緑の三角と同じ部分はどこかな？

小学生：そんなの簡単だよ！ GDでしょ！ そしてAHとBEも同じよね？

先生：そうだ！ 素晴らしい、AHとBEは四角の印をつけよう。

小学生：全部の辺に印ついたね！

先生：もう解けた!!

小学生：え、なに？ どういうこと？ 印つけただけじゃん！

