５人に１人が７５歳以上の高齢者で超高齢化社会の日本で他人事ではなくなっているのが「実家じまい」です。「親になかなか言い出せない」という人も多いと思いますが、“その時”を迎えた時に困らないよう早めに考えるべきだと専門家は言います。 実際に実家の売却をめぐり兄弟で“骨肉の争い”となっているケースもあるようです。 正月で集まるいまだからこそ考えたいこの問題を、実家じまいアドバイザー・永野彰一氏の意見を交えながら解説します。

年々増加する空き家 治安悪化や倒壊のリスクにも

実家じまいを早く考えた方がいい理由として、まず「空き家問題」が挙げられます。

賃貸などの用途がない空き家は年々増加していて、総務省の住宅・土地統計調査によると、２０２３年には約３８６万戸に。

実は、空き家の半数以上は“親は生きているが誰も住んでいない”状態で、その数も増加傾向にあります。その理由の多くは介護の必要性などから「別の住宅へ転居したため」「老人ホーム等の施設に入居したため」です。

しかし空き家は、火災発生や治安悪化など“ご近所リスク”の増加につながります。また、税金の面でも、倒壊のおそれなどがある空き家については、２０２３年の法改正により固定資産税が６倍と負担が増えてしまいます。

実際にあった「兄弟の骨肉の争い」

不動産の相続は“もめる”ことが多々あるというのも、実家じまいを早く考えるべき理由の一つです。実際に“兄弟でもめた”こんなケースがあります。

兄・弟の２人で実家を相続することになった際、実家じまいで売却するという話になりました。

不動産に詳しい兄は、当時の相場を約２０００万円だと考え、少し上乗せした２２００万円での売却を提案。しかし弟は、４０００万円で買った家だから３８００万円で売りたいと主張。その後、買い手が現れ、３５００万円で売れることになりました。

兄としては“ラッキーな話だ”と売却に乗り気で、「取り分は折半で１７５０万円」と主張します。しかし弟は「兄の取り分は１１００万円（兄が提案した２２００万円の半分）」と反論。弟の本音としては、３５００万円でもまだ売りたくなく、この金額で売るなら兄は１１００万円だという主張のようです。

話し合いが決裂した結果、実家は売却できず、空き家になってしまいました。

親の存命中に実家じまいしておくメリット

一方で、実家じまいが“うまくいった”ケースも。

東京在住の６０代Ａさん。自身も育った熊本県の実家を母親の存命中に足かけ３年で実家じまいしました。

介護で東京に母親を呼び寄せていたため、使っていない状態だった実家。しかし父親ががんばって建てた家であり、母親としては夫に対する思い入れもあるため、Ａさんはなかなか売却の話を言い出せなかったといいます。

それでも決意して母親と話し合ったＡさん。母親の存命中に実家じまいをして良かった点は、処分するものや残すものを直接母親に聞けたことだといいます。例えば、父親の仏壇をどうするか悩んでいたところ、母親は意外にもあっさり処分を了承したそうです。

売却時に必要な住宅購入時の書類がどこにあるか、すぐにわかった点もよかったといいます。

専門家に聞く“実家じまいを成功させる”ポイント

