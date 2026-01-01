伝統的な”干しサバ”の原料も10年以上前からノルウェー産だった…全国の干物名産地が「輸入魚」に頼らざるを得ないワケ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第28回

『日本の食卓から「国産魚」が消えつつある！？…「イワシ」と「サバ」に加え外国産に取って代わられている“意外”なものとは』より続く。

国産魚の継続的な仕入れは難しい

その中で、まずは「文化干し（魚を漬け汁に浸け、セロファンで冷風乾燥させる製法）」などと呼ばれるサバの干物について、紹介したい。国内有数の魚の水揚げを誇る千葉県の銚子港では、かなり古くから干物生産が盛んに行われてきた。カタクチイワシを使った目刺しや、マイワシの丸干しなどのほか、干しサバについての生産も盛んだ。

だが、銚子港で魚の仕入れを行う水産業者によると、「2000年より前には、地元で獲れたサバを中心に、多くの業者が干物を作っていたが、今は作れないね」という。なぜかと聞くと「干物に向くある程度の大きさで、脂が乗ったサバが地元で調達できないから」とこの業者は説明する。

銚子では、かつてサバがたくさん獲れた時期もあったものの、ここ何年も水揚げは少なく小型魚ばかり。飼料や肥料、缶詰向けが大半を占めるようになっていることは、これまで紹介してきた。

そうした中、銚子市の水産加工業者「丸安」でも、乾燥機を使ったサバの「文化干し」の原料は「銚子港の水揚げが不安定なため、かなり前からノルウェー産を使っている」という。

仕入れの担当者は、「十数年前、地元の冷凍業者から銚子で揚がったサバをすすめられて使ったことがあるが、干物に向く質と量が賄えず、継続的な仕入れはできなかった。ほかの産地のサバも探したが、なかなか安定して仕入れる原料は見つからない」と話す。

干しサバの原料は“10年以上前からノルウェー産”

急激な円安により、仕入れ値は高くなっているが、「十分な量が確保できることと、脂の乗りが良いことなど、ノルウェー産のサバには、良い干物を作るのに必要な条件が揃っている」（丸安）と説明する。高品質のサバの干物を安定的に生産するには、サバの塩焼き用などと同様に、国産ではなく、やはりノルウェー産を原料にしているという。

ほかにも、1953年創業、干物の老舗である「伴助」（福島県いわき市）では、干しサバの製造に加え、高級ブランド干物店「銀座伴助」（東京都中央区）で商品の販売や、併設された飲食店で干しサバ料理を提供し、大人気となっているが、伴助の加工場担当者によると、「干しサバの原料については、10年以上前からノルウェー産」だという。

銚子の干物業者も含め、「地元で獲れたサバを主体とした干物作りは、大量生産に向かなくなった。地元中心の小さな干物業者なら別だが、都市部のスーパーなどに納める規模の大きな干物業者にとって、国産のサバが干物原料の主流だったのは、今から30〜40年も前のことではないか」（銚子の水産業者）とみる。それ以降、次第にノルウェー産の比率が高まってきたようだ。

良質なアジを求め、各地から仕入れ

一方、干物の名産地、神奈川県小田原市の加工業者「山安」では、古くからアジの開きを作ってきたが、ここでは近場の漁港で原料となるアジを調達できなくなったため、数十年前から外国産、あるいは、遠く長崎県産などのアジを原料にするようになったという。

同社の関係者によると、「今は韓国産のアジを仕入れることが多く、あとは北欧産など。なかなか国産のアジは確保できず、輸入魚が7割近くを占めるようになっている」と打ち明ける。

小田原市のほか、静岡県の沼津市の干物作りも、輸入原料への依存度は高まっている。沼津市の干物業者によると、「地元で獲れるアジはごくわずかで、良質のアジをコンスタントに仕入れることはできない」と話しており、国産の干物に向く原料を求めて、長崎県などの漁港で水揚げされたアジを扱っている。

それでも十分な原料の確保ができないことは多く、これまで韓国産のほか、オランダやアイルランド産のアジを調達することで生産を継続してきた。最近は「オランダやアイルランド産のアジが減産で品薄となっているため、韓国産を仕入れるケースが多い」（沼津市の干物業者）という。アジの開き作りも輸入魚がなくては成り立たない現状があるようだ。

近年人気上昇中のシマホッケ

首都圏の台所、東京・豊洲市場でも、取引される干物の原料が、外国産という種類は少なくない。サバ、アジのほか、ホッケやアカウオの開き干しも、国産ではなく海外の魚が使われているのだ。

豊洲市場の加工品専門卸「丸千千代田水産」によると、ホッケの開き干しは、かつて北海道産のマホッケが中心で、米国・アラスカ産などのシマホッケは「食べ慣れていなかったころには、水っぽくて不人気だった」と話す。ところが近年、「居酒屋などで、身離れが良くて食べやすく、脂が乗っておいしいと人気が上がり、料理店からの注文が絶えない」（豊洲卸）という。

米国産シマホッケの人気は、築地場外市場でも上昇中。今ではホッケと言えば、「シマホッケ」とされるほど需要が高まり、マホッケの仕入れをしない干物店もある。

同様にアカウオの干物も、豊洲・築地ともに国産に比べ、アラスカ沖で漁獲された米国産が目立つ。さらに、干したシシャモは国産原料が少なく、ノルウェーやアイスランド産が原料に使われることが多い。

原料が輸入物であると気づきにくい

干物原料に輸入魚を使うことが増える一方、「ハタハタやカマスは国産が少ないものの、外国産の代替原料がなくて品薄気味」と豊洲の卸会社。これに対し、カタクチイワシなどを使った目刺しや煮干し、シラス干しはいわゆる純国産。ムロアジなどを原料にした「くさや」についても、十分な国産原料があることなどから、そうした干物については、わざわざ輸入魚を使って作る必要はないようだ。

干物など水産加工品を製造・販売する際には、製造者（加工業者）の所在地のほか、原料原産地の表示が義務付けられているから、買って食べる前にチェックしてみるのもいいだろう。

一部には、輸入魚を使った干物などの情報もラベルなどで確認できるが、干物のパックには、前面に「銚子加工」や「沼津加工」といった加工地や干物業者の屋号などの表示が目立ち、裏面の原料原産地を注意して見なければ、原料が輸入物とは気づかないこともあるだろう。

輸入魚も価格が高騰…

日本周辺の魚の水揚げが低調な中で、今後も干物の原料に外国産の魚が使われるケースは増えそうだ。ただ、原料が外国産であっても、国産を敬遠して安い輸入魚で儲けを出そうというわけではない。特に今は円安に加え、世界的に魚需要が高まっているため、簡単に安く魚を輸入できる環境ではなくなっている。

各地で干物を生産する干物業者は、かつて地元の魚を使った保存食として干物を生産してきたが、状況は一変。それでも各地の干物業者は、それぞれ培ってきた技術や製法を継承しながら、自慢の干物作りを行って消費者に提供し続けている。

例えば沼津市の干物は、アジの開き干し作りに関し、慎重な原料選びの上で魚をさばき、血抜きをし、駿河湾の海洋深層水を使った特製の塩汁に浸けてから一枚一枚アジを並べ、独自の乾燥法で旨味を引き出しながら干物を完成させている。

地元で原料となるアジが確保できなくなり、廃業した干物の加工業者も少なくないが、うまく輸入魚を活用しながら、自慢の干物を作ることで伝統的な製法を守り続けている業者もいて頼もしく感じる。

『サンマの漁獲量は“全盛期の3％”にまで大激減…国産の美味しいサンマはもう食べられないのか？』へ続く。

【つづきを読む】サンマの漁獲量は”全盛期の3％”にまで大激減…国産の美味しいサンマはもう食べられないのか？