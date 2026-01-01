»³ËÜÍ³¿¤¬Ãæ0Æü¤ÇÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¾×·â¤Î2Æü´Ö¡¡¡È¤¢¤È°ìÊâ¡É¤òÆ¨¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î²ùº¨¡Ú¥É¥¸¥ã¡¼¥¹²ó¸ÜÏ¿ vol.17¡Û
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢ÌÜ¤ò½á¤Þ¤»¤¿»³ËÜ¡£¤½¤Î¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿É½¾ð¤¬½¼¼Â¤Ö¤ê¤òÊª¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ººÇ½ªÂè7Àï¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬9²ó°ì»à¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ò²¼¤·¡¢µåÃÄ½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤½¤ÎÎ¢¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬»³ËÜÍ³¿¤À¡£Á°Æü¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤«¤éÃæ0Æü¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢±äÄ¹Àï¤Þ¤ÇÅê¤²ÀÚ¤Ã¤¿°ÛÎã¤ÎÏ¢Åê¤Ï¡¢·ÀÌó¸ò¾Ä¤ÎËö¤Ë»³ËÜ¤ò³Í¤êÆ¨¤·¤¿¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¤â¾È¤é¤·½Ð¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤â¤é¤¤µã¤É¬»ê¡Ä¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ÎÂµ¤ÇÎÞ¤ò¿¡¤¦»³ËÜÍ³¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡»³ËÜ¤ÏÂè6Àï¤Ç6²ó96µå¤òÅê¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÅÐÈÄ¤·¤Ê¤¤¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·9²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤È¤¤¤¦¶ÛÇ÷¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¡£»àµå¤ÇËþÎÝ¤È¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÌ£Êý¤Î¹¥¼é¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢±äÄ¹10²ó¤â»°¼ÔËÞÂà¤ËÉõ¤¸¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë11²óÎ¢¤Ë¤Ï°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥«¡¼¥¯¤òÊ»»¦ÂÇ¤Ë»ÅÎ±¤á¤Æ»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£Åêµå¿ô¤Ï34µå¡¢2Æü´Ö¹ç·×¤Ç¤Ï130µå¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÃæ0ÆüÅÐÈÄ¤¬¥¿¥Ö¡¼»ë¤µ¤ì¤ë¶áÇ¯¤ÎMLB¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ÛÎã¤ÎÏ¢Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Ï¡ÖÌîµå¤Î¿À¤À¡×¤È¾Î¤¨¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤â¡ÖÀ¤³¦°ì¤ÎÅê¼ê¡£¤½¤Î¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢12Ç¯Áí³Û3²¯2500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó495²¯±ß¡áÅö»þ¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤Î²ÁÃÍ¤òºÇ¹âÉñÂæ¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿³èÌö¤ò¼õ¤±¡¢ÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤¿µåÃÄÆâ¤Ç¤âµÄÏÀ¤¬ºÆÇ³¡£ÊÆ¡ØThe Athletic¡Ù¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹ÈÖ¥¯¥ê¥¹¡¦¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ê¡¼µ¼Ô¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢·ÀÌó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ºÝ¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥ë¡¦¥¹¥¿¥¤¥ó¥Ö¥ì¥Ê¡¼»á¤Î¸«²ò¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï3²¯¥É¥ë¤È¤¤¤¦¶â³Û¤¬¡¢Àµ¤·¤¤¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢Æþ»¥¤¬·ÑÂ³¤¹¤ëÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤È³Î¿®¤·¤¿¡£3²¯2500Ëü¥É¥ë¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤«¡©3²¯¥É¥ë¤È¤¤¤¦Äó¼¨¤¬Èó¾ï¤Ë¡¢Èó¾ï¤ËÎÉ¤¤¾ò·ï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡Åö»þ¡¢»³ËÜ¤ÏMLBÌ¤·Ð¸³¡£¤µ¤é¤Ë2019Ç¯¤Î¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥ë¤Î·ÀÌóÁí³Û¤òÄ¶¤¨¤ëÄó¼¨¤ò¥ë¡¼¥¡¼¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¤¿¤á¤é¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·º£¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ê¡¼µ¼Ô¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Èà¡Ê»³ËÜ¡Ë¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¸ò¾Ä¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤À¡£»ä¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢2500Ëü¥É¥ë¤Îº¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¾ò·ï¤òÄó¼¨¤¹¤Ù¤¤À¡×
¡¡·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢»³ËÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òÏ¢ÇÆ¤ØÆ³¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤·¤â¡¢¤¢¤Î»þ¡×¡½¡½¡£ÁèÃ¥Àï¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿µåÃÄ¤Ï¡¢º£¤â¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¶»¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
