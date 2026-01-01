¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×ÄÃÀÅ¤Ë¤Ï¡Éº¬ËÜ¸¶°ø¤Î²ò¾Ã¡É¤¬É¬Í×¡Ä¡ÖÎ®ÄÌ¡¦ÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¡×¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬º£¤³¤½¼¨¤¹¤Ù¤¡É¥Ó¥¸¥ç¥ó¡É¤È¤Ï
2024Ç¯¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡ÖÎáÏÂ¤ÎÊÆÁûÆ°¡×¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¤ï¤º¤«1Ç¯¤Ç¥³¥á¤Î²Á³Ê¤Ï6³ä°Ê¾åË½Æ¤·¤¿¡£À¯ºöÂÐ±þ¤Ï¹ï¡¹¤ÈÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Àè¹Ô¤¤Ï¤Ê¤ªÉÔÆ©ÌÀ¡½¡½ÆüËÜ¿Í¤Î¼ç¿©¤Ç¤¢¤ë¥³¥á¤ò¡ÖÇã¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀáÌó¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¶È¤Ï¹ñËÉ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£À¤³¦¤Î¶¡µëÌÖ¤¬ÍÉ¤é¤²¤Ð¡¢»ÍÊý¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åç¹ñ¡¦ÆüËÜ¤Ï°ìµ¤¤ËÀÈ¼å¤Ë¤Ê¤ë¡£¹ñÆñ¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤¬¡Ö¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡×¤Ê¤Î¤À¡ª
¥³¥á¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤¡¢¹â¤¤¡¢¤³¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤Î¤«¡©¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÌ¤Á½Í¤Î´íµ¡¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ï²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡Ä¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¿©ÎÁÌäÂê¤Î¡Ö°ÅÉô¡×¤ÈÆ®¤¤Â³¤±¤ëÅìÂç¶µ¼ø¡¦ÎëÌÚÀë¹°¤Î¹ðÈ¯¤ÈÄó¸À¤Î½ñ¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¤â¤¦¥³¥á¤Ï¿©¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡ÙÏ¢ºÜÂè44²ó
¡Ø¡Ö¸¸¤Î¥³¥á¡×¤òÇã¤¤Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡È10Ç¯¤ËµÚ¤ÖÄ¹´ü·ÀÌó¡É¤ò·ë¤ó¤À¾ÃÈñ¼Ô¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤È´À¤òÎ®¤¹¡Ä°¦ÃÎ¸©¤Î»³Â¼½¸Íî¤Ç¿Ê¤à¡Ö¼«µë²ÈÂ²¡×¤Î»Ñ¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
º¬ËÜ¸¶°ø¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸
¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¡×¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤â¸«¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÈÇÀ¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Àº¬ËÜ¸¶°ø¤ÏÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¹Ô¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö°ßÂÞ¤«¤é¤ÎÂ°¹ñ²½¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤·¡¢ÆÈÎ©¹ñ¤È¤·¤ÆÊÆ¹ñ¤ÈÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿©¤ÈÇÀ¤È¼Ò²ñ¤¬¼é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
ÎáÏÂ¤Î¥³¥áÁûÆ°¤Î¸¶°ø¤Ï¥³¥áÉÔÂ¤À¤Ã¤¿¤È¤ä¤Ã¤ÈÇ§¤á¤Æ¡¢Î®ÄÌ¡¦ÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¤ÏÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤«¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤¾¤í¡¢ÇÀ¶¨¤¬¡Ö³µ»»¶â¡×¤òÄß¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Î¾®ÇäÊÆ²Á¤ÏÇÀ¶¨¤Î³µ»»¶â¤«¤é»»Äê¤µ¤ì¤ë¿å½à¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â¾¤Î¶È¼Ô¤¬ÁêÅö¹â¤¤²Á³Ê¤ÇÇÀ²È¤«¤éÇã¤Ã¤¿¥³¥á¤¬Çä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¥³¥á¤ÎÉÔÂ´¶¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢½¸²Ù¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£ÇÀ¶¨¤¬Äß¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥³¥áÉÔÂ¤Îº¬ËÜ¸¶°ø¤ò²ò¾Ã¤·¤Ê¤¤¤ÈÌäÂê¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥³¥áÁûÆ°¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢
¡¸ºÈ¿¤Î¤·¤¹¤®¡¢
¢°ðºîÇÀ²È¤ÎÈèÊÀ¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¡¢
£ÌÔ½ë¤ÎÀ¸»º¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢
¤¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢
¥³¥áÉÔÂ¤¬°ìµ¤¤Ë¸²ºß²½¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¡¢ÇÀ²È¤ÎÈèÊÀ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÁý»º¤Ç¤¤ë°ðºî¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬µÞÌ³¤À¤È¡¢¤º¤Ã¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¥³¥á¤ÏÂ¤ê¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¡¢Î®ÄÌ¡¦ÇÀ¶¨°¶ÌÏÀ¤ËÀÕÇ¤Å¾²Ç¤·¡¢º¬ËÜÌäÂê¤Î²ò·è¤òÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿¡£
¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¤½¤Î·ë²Ì¡¢°Â¿´¤·¤ÆÁý»º¤Ç¤¤ë°ðºî¥Ó¥¸¥ç¥ó¤¬¼¨¤µ¤ì¤º¤Ë2025Ç¯»º¤ò·Þ¤¨¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥³¥áÁûÆ°¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤ä¤Ã¤È¡¢¥³¥á¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤ÆÁý»º¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤È¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢µ¬ÌÏ³ÈÂç¤È¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤ÈÍ¢½Ð¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÊÆ²Á²¼Íî¤Ç°ðºîÇÀ²È¤ÏÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡ÖÇÀ²È¤Ø¤Î¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¡Ö¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¤È¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤ÈÍ¢½Ð¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤Î°ÕÌ£¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ÊÆ²Á²¼Íî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Í¥Ã¥È¤ÎµÄÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÇÀ²È¤ÎÅ¬ÀµÊÆ²Á¤Îº¹¤òÊäÅ¶¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÄ¾ÀÜ»ÙÊ§¤¤¤Ê¤É¤òµÞ¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢ÇÀÂ¼¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤â¥³¥á¶¡µë¤â°Ý»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¿åÅÄ¤Î¹¿¿åËÉ»ß¤Ê¤ÉÇÀ¶È¡¦ÇÀÂ¼¤ÎÂ¿ÌÌÅªµ¡Ç½¤â¤µ¤é¤Ë¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ø¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ°¹ñ²½¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡ÄÇË²õ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¡ÈÇÀ¤È¿©¤ÈÊë¤é¤·¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤è¤ë¡ÖÂ°¹ñ²½¡×¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬ÉÔ²Ä·ç¡ÄÇË²õ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃÏ°è¤Î¡ÉÇÀ¤È¿©¤ÈÊë¤é¤·¡É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È