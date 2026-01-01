4度の「特攻出撃」から生還した19歳青年が、戦後の日本で選んだ「意外すぎる職業」…「死ぬはずだった命」を燃やした「壮絶な記録」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。

ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は4度の特攻出撃から生還、戦後は神奈川県警刑事となった長田利平・元一飛曹を紹介する。

前編記事はこちら＜「一度も志願していない」のに特攻隊員にされた…4度の出撃から生還した男が、戦後に「神奈川県警の刑事」として生きた「壮絶な運命」＞

自給自足の生活を始める

やがて沖縄戦が始まると、二〇五空は台湾の宜蘭（ぎらん）、台中や宮古島、石垣島から特攻隊を相次いで出撃させる。長田も爆弾を搭載した零戦で4度の特攻出撃を重ねたが、いずれも敵艦隊と遭遇できずに帰還している。

沖縄が陥落したことで、6月22日を最後に沖縄方面への特攻出撃は中止されたが、8月15日、「魁（さきがけ）」作戦と称して二〇五空の残存全機に特攻出撃の命令がくだる。

「8月15日の宜蘭基地は雲一つない快晴で、朝から飛行場で出撃準備のととのった零戦の主翼の下で待機していました。11時頃、要務士の五十嵐實中尉が電報受領のため市街に出るというので、私と2、3人が、暑いから氷でも買いに行こうとトラックに便乗させてもらい、途中下車して買い物を済ませて。帰りの集合場所にした床屋に入ると、そこの店主が、『兵隊さん、もう戦争は終わったよ。さっきラジオで言ってたよ』と。私たちはそれはデマだよ、と一笑に付したんですが、まもなくトラックで迎えに来た五十嵐中尉が、私の耳元でそっと、『長田兵曹、戦争は終わったよ』と言うんです」

「まさか、ウソでしょう？」と思わず問い返した長田に、五十嵐中尉は「本当だよ、俺がいま電報を受け取って持ってるんだ」と答えた。

「じゃ、生きて還れるんですか」

「そうだよ。まだ内緒だから、司令が発表するまでは誰にも話さないでくれよ」

長田は、夢を見ているような気持ちになったという。生きて故郷に帰れる。つい先ほどまでは予想もしなかった展開に、諦めていた生への執着が急にまた膨らんできた。

「夢なら醒めないでほしい、と思った。天にも昇る気持ちでした」

と、長田は率直に回想する。

自給自足の生活を始める

9月上旬には、中華民国軍が、GHQの委託に基づき、日本軍の武装解除のため台湾に進駐してきた。台湾にいる日本軍将兵が内地に帰れるのは何年先になるか、予想もつかなかった。二〇五空では隊員たちが総出で畑を耕し、自給自足の準備を始めた。

農家の生まれで馬を扱った経験もある長田は、耕耘と野菜栽培のリーダーに選ばれた。地元の農家は、手も貸してくれたし、畑作の指導も親切にしてくれた。三反歩（約900坪）の畑に畝をつくり、からし菜や大根の種子をまくと、3日ほどで芽が出てくる。

司令・玉井浅一中佐は、畑から坂を上った兵舎の前に籐椅子を出して座り、読書をしたり、部下たちの農作業を眺めたりしている。大学出の予備士官が教官となって、若い隊員たちが今後「娑婆」、つまり一般社会に出て困らないようにと、数学、歴史、英語、修身から北京語まで授業が行われたりもした。

「12月下旬、突然、二〇五空の隊員に帰国命令が出ました。野菜も大きく成長して、からし菜などは大きな株になって腰あたりまで伸び、収穫を待つばかりだったんですが。これまで耕作して育てた野菜は全部、協力してくれた地元の人に委ねました。すし詰め状態の小型海防艦に乗せられ、鹿児島港に着いたのは12月30日、汽車を乗り継いで生家に帰ったのは昭和21（1946）年元日のことです。

家に帰ると、母や姉妹が縁側から裸足で駆け下りてきて私に抱きつき、大きな声で泣きました。奥座敷には私の写真が飾られ、その前に影膳が供えてある。親のありがたさをしみじみと感じました。私としては運命の赴くままに従ってきたつもりでしたが、その陰に、両親や姉妹の目に見えぬ大きな力があったような気がします」

妻には内緒で警察の試験を受ける

郷里に帰った長田は、同じ村の女性と結婚、しばらく家業の農業を手伝ったのち、富士吉田で従兄が経営する百貨店に就職。そこで偶然、富士吉田警察署前に掲示されていた横浜市警察の警察官募集ポスターを見たことから人生が急展開する。

「農業は好きだけど現金収入が不安定だから……。毎月、決まった収入のある仕事に就こうと、女房には内緒で、兄を誘って一緒に警察の試験を受けました。昭和23（1948）年秋、試験会場は大月です。一つの机に2人が座り、隣の受験者の答案を見ながら書いてもなにも言われない、いま思えば大らかな試験でしたね。2人とも採用通知が来て、昭和24（1949）年4月1日付で横浜市警に入りました。横浜駅の西口なんかはまだ焼け跡でしたよ。はじめ、淵野辺（現・相模原市）の警察学校で訓練を受けて、その年の12月末に鶴見警察署に配属されました」

最初の仕事は、警察署の周囲を受け持つ署在派出所勤務で、送検される被疑者の身柄を検察庁に移すのが主な仕事である。当時は現在のような護送車はなく、被疑者一人に警察官一人がついて、手錠、腰縄をかけた被疑者を電車に乗せて護送していたという。

「乗客がジロジロ見るので、いい気分はしなかったですね。電車が混んでいるときは、逃走されないよう特に緊張したものです」

昭和25（1950）年の正月、鶴見署の『武道始式』の柔道大会で優勝、これに自信をつけた長田は、職務質問から窃盗犯を検挙したり、警邏中に花札賭博の現場を発見、一人で10人を検挙、警察署に連行したこともあった。

昭和28（1953）年2月、巡査部長に昇任。戸部警察署外勤係主任として、管内の派出所を監督する仕事に就いた。

「そのうちに捜査係が三部制になり、主任を務める巡査部長が3人必要になって、署内異動で捜査第一係（殺人、放火、強盗などの強行犯を担当）の主任に移りました。ここで刑事になったわけです」

職務上知り得たことは、公務員の守秘義務上、詳しくは話せないという長田が、戸部署時代に捜査に携わった事件で特に印象に残っているのは、昭和29（1954）年、同僚が不審者に職務質問したところ、鈍器で頭を殴られ殉職した事件と、34（1959）年、野毛山公園でデート中のカップルが何者かに襲われ、男性が刺殺された殺人事件で、犯人の少年5人を検挙したことだという。

その間の昭和29（1954）年、新警察法の公布にともない、新たに都道府県警察として神奈川県警察本部が発足、翌30（1955）年7月、横浜市警察は神奈川県警に吸収される。

多忙で過酷だった刑事時代

昭和35（1960）年4月、長田は、神奈川県警察本部刑事部捜査第一課に転勤した。

「捜査一課は殺人、放火などの凶悪犯、二課は詐欺、横領などの知能犯、三課は泥棒、四課は暴力団を担当し、のちに機動捜査隊という、初動捜査を担当する部署ができて、私は二課以外は全部やりました」

刑事の仕事は多忙で過酷だった。長田が県警本部に赴任してすぐ、三崎警察署管内で放火強盗殺人事件が発生、捜査本部が置かれ、長田も捜査にあたった。捜査の結果、容疑者はマグロ漁船の船員であることが判明し、遠洋漁業に向けまさに出港する日の早朝、長田は同僚刑事とともに船で横付けして漁船に乗り込み、船内にいた容疑者を任意同行、取り調べの結果、容疑を認めたため逮捕。

同年12月上旬には、大和警察署管内で青果商の老人が死亡、病死として扱われ、まさに葬儀が行われようとしているところを、「殺されたのでは」との地元紙記者の通報で駆けつけ、検視の結果、絞殺と判明。男女関係のもつれで殺害したとして、女性容疑者を逮捕。36年8月中旬、三渓園近くの一家3人刺殺事件を捜査……。

長田は、刑事時代は「オーサン」というニックネームで呼ばれていたという。

「『証を得て人を求める』、不起訴の検挙者を出さないのが私のモットーでした。たとえ黙秘してても起訴できるだけの証拠を揃える。取り調べのときも、威圧的な態度をとるのではなく、親や妻子のためにもやったことは早く清算した方がいいぞ、という具合でした。それでも否認するのは暴力団ぐらいでしたね」

昭和36（1961）年、警部補に昇任、川崎署に転勤。外勤係を経て刑事一課の係長になる。

「川崎署は大変でしたよ。まだ幸署ができる前で、現在の川崎署と幸署、両方の管内が一緒になっていました。管轄する範囲が広い上に、夜は酔っ払いの喧嘩が絶えない。夜中のうちに留置場がいっぱいになって、当直すると、48時間以内の送検手続きのために次の日の夕方まで帰れない。捜査一課には係長が2人いて、私が四個班、もう一人が三個班を受け持っていましたが、一人が過労でぶっ倒れちゃった。それで私が七個班を受け持つことになったんですが、そのうちに私も、調書をとっていて頭を上げるとフラフラするようになった。医者に行くと低血圧とのことで、毎日、昼にアリナミンの注射を打ちながらの勤務でした。やがて医者が私の健康状態のことを署長に報告し、署長が課長を呼びつけて、『お前、長田を殺す気か！ お前も仕事しろ！』と、そういうこともありましたよ」

限りなく重い平和への思い

昭和39年、横浜中華街にある加賀町署に異動。川崎署では夜間当直の職員が40〜50人いても、なお激務だったのに、加賀町署では当直が7〜8名しかおらず、

「こんなので大丈夫かな、と初めて当直主任をやったときには不安に思いましたが、あのあたりは個人宅が少なくて、夜は人が少ない。犯罪があっても事務所荒らしぐらいでした」

と言う。さらに長田は、昭和41年から2年間、警察庁に出向、関東管区警察局の刑事課強行犯係として、関東管区の殺人、強盗、放火などの事件の取りまとめを担当。神奈川県警に復帰後は捜査一課、四課、機動捜査隊を渡り歩いた。機動捜査隊では、監禁事件の被疑者が逃走中、バス停で居合わせた女性にナイフを突きつけ人質にしたのを、一瞬の隙をついて飛びかかり、人質を無事救出するとともに、被疑者を逮捕したりもしている。

「捜査一課で、殺人事件の捜査のとき、警部に盾ついて四課に出され、機動捜査隊の司令班長だった55歳のとき、警部に推薦するという話がありましたが、お情けはいらないと断りました。本来ならば19歳で終わっている人生ですから、誰に媚びることもなかったですね。最後は神奈川署に2年間いて司法係長を務め、昭和57年3月に定年退職しました。退職と同時に任警部。これが34年間の警察官人生の総決算でした」

二〇五空大義隊の元特攻隊員は、戦後、進んだ道はそれぞれ違っても、生死をともにすることを誓った者どうしとして、戦後も固い絆で結ばれていた。長田は、戦友会や慰霊祭には可能な限り出席し、若い世代とも気さくに交わり、戦争体験を伝えた。

「17歳で海軍に入り、19歳で国難に殉ずるはずでしたが、思いがけずも生き残り、可もなく不可もなく人生を歩んできました。戦後、日本は国民の勤勉と努力により復興を遂げ、戦前には想像もできなかったような豊かな社会生活が営まれるようになりました。平和はありがたい。戦争は、総てのものを破壊し、無にしてしまう。戦争は絶対にやってはいけない。永久に平和であることを願うばかりです」

令和元（2019）年9月30日、脳梗塞で死去。享年94。幾度となく修羅場をくぐり、多くの戦友を亡くし、自らも特攻機として4度にわたり出撃しながら奇跡的に生還した、その実体験にもとづく平和への思いは、限りなく重いものだった。

