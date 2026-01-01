「水辺は2026年のラッキースポット」中には凶方位も…李家幽竹が教える「開運方位＆心がけたい行動」

年が明け、また気持ちを新たに頑張ろう！ と意気込んでいる方も多いはず。そこで、風水師・李家幽竹さんの書籍『李家幽竹の幸せ風水 2026年版』（世界文化社）より、2026年のおすすめ開運旅スタイルや、旅先や旅行前後で取り入れたい開運行動を一部抜粋しお届け！

李家さん曰く、「方位から得られる運気とおすすめの開運行動は、年ごとに変化する」とのこと。中には、注意が必要な凶方位も……。そこで今回は、「2026年のおすすめ方位」だけでなく、「凶方位とそこに訪れた際に心がけるべきこと」もあわせて一部抜粋しご紹介します。

本記事を読んで、今すぐ取り入れてみて！

※本命星によって吉方位は異なりますので、詳細は書籍でご確認ください。

李家幽竹（YUCHIKU RINOIE）

韓国・李王朝の王族の血縁をつなぎ、代々王家のための風水の知識を継承する家系に生まれる。その後継者として3歳で修行を始め、風水を研究・実践。伝統的な風水理念と哲学に、モダンな感性を組み合わせた独自の風水論で、多くの支持を受けている。その知識を広め、風水を仕事にする人材育成のため、「一般社団法人 李家幽竹 空間風水学会」を設立し、理事長を務める。2011年より2013年まで、韓国観光名誉広報大使を務める。これまで出版した書籍は300冊以上、累計は1000万部を超え、世界12カ国で翻訳・出版されている。『李家幽竹 花風水カレンダー2026』（世界文化社）などは毎年好評の人気シリーズ。風水好きのすべての方に向けた風水クラブ「茉莉 花の会」を設立。会員制のセミナーやイベントを多数開催予定。

◆ 李家幽竹公式サイト

◆ 風水クラブ「茉莉花の会」

◆ 一般社団法人 李家幽竹 空間風水学会

2026年のおすすめ旅スタイルは？

2026年はデトックス＆リラックスがキーワード。リラックススパのあるホテルやプライベート感があるヴィラ、露天風呂付きの離れなどでゆっくり過ごしましょう。季節の花を見に出かける、水辺のカフェへ行くのもおすすめです。夜はライトアップされている場所へ出かけたり、バーに行くなどナイトライフを満喫して。旅のプランは、大体の予定は組みつつ、そのときの流れで臨機応変に変えられる余裕をもつように心がけましょう。

観光スポットと旅先での開運行動は？

水辺は2026年のラッキースポット。旅先に湖や川、渓流、噴水などきれいな水辺があるなら、ぜひ訪れましょう。冬なら雪景色や流氷を見るのも◎。観光フェリーなどに乗るのもおすすめです。ほかにも絶景スポット、季節の花が咲く場所、月がきれいに見られる月見台、映画や小説の舞台になった場所があれば足を運んでみて。

旅行中は良質なジャージー素材のセットアップなど、カジュアルだけどリュクス感のある装いを心がけましょう。淡水パールを身につけるのも開運行動。旅先でパックをするなど肌のケアをすると運を吸収しやすくなります。酒蔵へ行ってお酒を買ったり、温泉水をお土産に買って帰ったりするのもおすすめです。

今年、とくに心がけたい旅行前後の行動は？

旅先で得た運気を取り込みやすくするためには、出発前に家の掃除をしておくことが大切です。なかでも2026年は洗面所、バスルーム、トイレなどの水まわりをピカピカに掃除してから出かけて。

旅行中に良質な睡眠をとるのも今年心がけたいポイント。ベッドマットにこだわった宿を予約したり、携帯ピローやアイマスク、耳栓、安眠用のアロマオイルを持っていったりするのもおすすめです。移動中に寝るときもゆったりした音楽を聴くなど、心地よい環境で眠れるよう工夫しましょう。

帰宅後は、早めに荷ほどきをして片付けを。自分用に買ったお土産は、早く食べたり使い始めたりするほど運気が定着しやすくなります。

次から早速、「おすすめ方位」「凶方位とそこで心がけるべきこと」を一部ご紹介！

東（吉方位）

効果が期待できる運気

スーパー成長・発展運／リセット運／レベルアップ運

人生を変えるチャンスが与えられる方位。今の自分からひとつレベルアップして、人生のステージにも変化が訪れそうです。浄化、デトックス、健康運があ り、若返りたい人にも効果的。自分が成長・発展するために必要な、いい情報を得られる運気も。

◆開運行動

・行ったことのないアミューズメント施設に行く

・高い場所や霊山に行き、朝日を浴びる

・旅先で好きな音楽をダウンロードする

・電子決済を積極的に利用する

◆宿

・リニューアルした宿

・部屋ごとにテイストの違うアートホテル

◆お土産

・ご当地調味料

・カカオを多く使ったチョコレートスイーツ

西（吉方位）

効果が期待できる運気

仕事運／金運／若返り運

仕事で成功し、財を築くことができる方位。金運を得るチャンスにも恵まれ、商売も繁盛します。人に好かれる運気もあるので、好感度もアップ。楽しい人生へと導いてくれます。言霊の力が強まるので、ポジティブな言霊を発してよい運を呼び込んで。

◆開運行動

・ネットやSNSをチェックし、観光を楽しむ

・お祭りやイベント、フェスに参加する

・朝日と夕日をどちらも見る

・飲食店が集まる横丁や食に関するテーマパークへ行く

◆宿

・食事がおいしいと評判の宿や朝食が人気のホテル

・デザイナーズホテルや、フォトジェニックな宿

◆お土産

・遊び心のある雑貨

・スパークリングワインや発泡性の日本酒

北（凶方位）

北には暗剣殺、歳破が巡っているため、すべての人にとって凶方位です。暗剣殺とは、2026年の方位盤で、五黄土星の反対側に位置する方位。この方位に行くと、思わぬトラブルに巻き込まれやすくなります。歳破とは、2026年の方位盤で、年の干支の反対側に位置する方位。この方位に行くと、今あるもの、築いてきたものを失いやすくなります。

どうしても北に行かなくてはいけないときは……

・胸元を隠す

・自分の吉方位のミネラルウォーターを飲む

・お酒を飲みすぎない

・お金に余裕を持って出かける

・帰宅後、旅の話をしない

南（凶方位）

五黄殺が巡っているため、すべての人にとって凶方位です。五黄殺とは、2026年の方位盤で、五黄土星が位置する方位。この方位に行くと、自分の起こした行動が思わぬ失敗を招き、大切なものを失いやすくなります。

どうしても南に行かなくてはいけないときは……

・中指に指輪をする

・高価なものを購入しない

・胃腸薬を持参する

・陶器製のカップを持っていく

・早めに就寝する

※東と西は全体としての吉方位ですが、 本命星によって吉方位が異なる場合がございます。詳細は書籍でご確認ください。

