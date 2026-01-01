海底から引き揚げられた「紫電改」の操縦席には「何もなかった」…この紫電改に乗っていたのは誰なのか、元搭乗員が「特定しようとしなかった」ワケ

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は戦後、愛媛県の海に沈む紫電改の引き揚げに尽力した歴戦の戦闘機乗り・宮崎勇・元少尉を紹介する。

前編記事はこちら＜戦後、酒屋を営んでいた元「紫電改」搭乗員が、海底から引き揚げられた「かつての愛機」を見て流した涙のワケ＞

紫電改は誰のものだったのか

宮崎の心身に刻まれた戦争の傷跡は、なかなか癒えるものではなかった。夜眠っていて、頭の上をハエや蚊が飛んだりすると、突然『撃てーっ！』と叫んで目覚めることもしばしばだった。広島の原爆ドーム前で寝たときか、大村で長崎の原爆の被爆者の救難活動をしたときかはわからないが、放射能の被曝によると思われる白血球異常にも長いこと悩まされた。

昭和41（1966）年には突然、目が見えなくなり、白血球の治療と手術を経て、1年半がかりでようやくふたたび見えるようになったが、分厚い凸レンズの眼鏡をかけることを余儀なくされた。昭和51（1976）年には慢性硬膜下血腫で倒れ、脳の手術をしてなんとか一命をとりとめてもいる。愛媛県城辺町の湾の底で、ほぼ原形をたもった紫電改が見つかったのは、その頃のことだった。

海底に沈んだ紫電改について、三四三空戦友会「剣会」とNHK、関係機関が調査したところ、この機体は、昭和20年7月24日、豊後水道上空の空戦で未帰還となった6機のうちの1機であることが、ほぼ確実になった。搭乗員は、鴛淵孝大尉、武藤金義少尉、初島二郎上飛曹、米田伸也上飛曹、溝口憲心一飛曹、今井進二飛曹の6名である。

機体は昭和54年7月14日、引き上げられた。

この紫電改は、6人のうちの誰の乗機であったのか。遺族、関係者の関心はこの一点に集まっていた。宮崎ら元隊員は真っ先に操縦席のなかを確認してみたが、遺骨はおろか、何の遺留品もそこにはなかった。主翼の日の丸はまだうっすらと残っていたが、機番号などは消えてしまっており、搭乗員を特定する手がかりは何も残されていなかったのだ。

不時着水したときの複数の目撃証言も、細部の記憶には不確かな点があり、風防の前部がわずかに開いていたこと、不時着水の数日後、判別不能の海軍の搭乗員らしき遺体が収容されたこと、後方から機銃弾が命中した痕があることから、搭乗員は被弾して脱出したが、力尽きて海中に沈んだのではないかと推察されるのみだった。

「遺族の人や共産党など、いろいろな方面から、ほんとうはわかっているのに隠してるんだろう、などとずいぶん言われましたが、ほんとうにわからんのですよ。ただし、あのせまい湾内に、山側から飛んできてあれだけみごとな形で不時着水するのは並大抵のことじゃない。相当な技倆をもった搭乗員であることだけは間違いないと思います」

戦争のことを口にしなかった「酒屋のおやじ」は、この一連の紫電改の報道で、店の常連客にも素性がすっかりばれてしまった。

そしてこのことが転機となり、自分が関係した戦いの記録を集め、紫電改報道を通じて親交のできた元NHKの鴻農周策氏とともに、『還って来た紫電改』（光人社）という本を出版した。だが、鴻農氏は、原稿を脱稿した翌日、51歳の若さで急逝した。

癒えない戦争の傷

発見された紫電改について、宮崎は次のようにも語っている。

「あのあと出た本で、あれは武藤機だと決めつけるようなのがあるけど、そんなことは誰にも言えんし、憶測だけで何の証拠もない。誰が誰を撃墜したということを決めつけたがる人がいるようですが、われわれ三四三空の戦友会でもそんな結論は出していないし、特定はできない。あくまであれは、6機のうちの誰か、不明のままなんです。これ以上突き詰めて何になりますか？」

私の宮崎宅を訪ねてのインタビューは、都合8回におよんだ。

宮崎はいつも、初対面のときと同様、約束の時間の前には阪堺電車の停留所で待っていてくれた。話はたいてい夕食時におよび、近所の鰻屋に一緒に行く。食事が終わると、宮崎は必ず、

「ごちそうさま。美味しかったよ」

と店の人に声をかける。鰻屋へ行く途中に大型オートバイの店があり、宮崎はいつも、そこでしばし足を止めて、

「ええなあ……こんなん乗りたいなあ」

とつぶやくのであった。聞けば、昭和20年代、愛媛県で最初にハーレー・ダビッドソンのオートバイを買い、乗り回したのが宮崎だったという。

「海軍に入って、艦船勤務やらでいろいろと回り道はしたけれど、憧れていた戦闘機に乗れた、というのは、たとえあの戦争で死んでも本望だったと思います。戦争も、受け止め方は人それぞれだと思うけど、あの時代にわれわれがやるべきことはそれしかなかった。悔いなし、と思ってますよ」

だが、相当長い期間、戦争の恐怖にさいなまれていたとも言う。

「いまも夜通し眠れんことがあります。どうせやるなら、戦闘機乗りとして恥ずかしくない働きをしたいと思い、はじめのうちは撃墜機数を戦友と競争したこともありました。しかし、長いあいだ戦ううちに、達観してしまったというか、お前、何機墜とした？ なんて言いもしなくなりましたね。

最初のうちは、戦果を挙げるのが嬉しかった。でも、撃墜してるうち、次々と敵機を墜としているうちに、だんだん怖ろしくなってきたんです。辛いんですよ、墜とすのが。俺もいつかはああいう形で墜とされるのかな、と我が身に置きかえて考えると、ゾッとした。

それをいちばん強く感じたのは、硫黄島の戦いでした。

ものすごい大空戦が終わって、ふと海面を見ると、あちこちに飛行機が墜ちたあとが丸い輪になって残っていました。低空を旋回しながら数えてみると、70いくつもあったんです。あの短い時間でこれだけ多くの人間が死んだと思うと、しみじみと虚しさを感じましたね……。

しかし、あの頃は20歳で死ぬつもりでしたが、いま、思いがけずこんな年まで生きてきて、これは終わりをよくしないといかんな、と思っていますよ」

空戦中、敵機を撃墜したときのことは、多くの搭乗員にとって、心ならずも人の命を奪った、できれば忘れてしまいたい心の「傷」である。そんな、自分が撃った弾丸で墜ちる敵機に自分の姿を重ねたときの感慨を、

「怖ろしくなった」

と、きわめて率直な言葉で、宮崎は吐露してくれたのだ。

宮崎はその後、肝臓を病み、入退院を繰り返すようになった。平成23（2011）年暮れ、電話で、

「またゆっくり会って話しましょうや」

と言ってくれたのが宮崎の声を聴いた最後になった。平成24（2012）年4月10日、死去。享年92。

いまも、宮崎の迫力ある大きな声と、そんな印象とは裏腹に見せた繊細な気配りや優しさを思い出す。そして、空戦が「怖ろしくなった」という言葉に込められた真情に思いをめぐらせている。

【こちらも読む】『「零戦を見るのはつらい」…元戦闘機乗りが9.11の映像を見て流した「涙の理由」【太平洋戦争】』

【こちらも読む】「零戦を見るのはつらい」…元戦闘機乗りが9.11の映像を見て流した「涙の理由」【太平洋戦争】