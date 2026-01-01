歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）と、娘のぼたんさん（14）、息子の新之助さん（12）にインタビュー。3人は、1月3日から新橋演舞場で始まる『初春大歌舞伎』（1月27日まで）に出演します。

昼の部では團十郎さんが『熊谷陣屋』に出演し、夜の部では『児雷也豪傑譚話』に團十郎さんとぼたんさんが出演。さらに夜の部『春興鏡獅子』では、新之助さんが加わり、3人が一緒に舞台に立つということで、その稽古での様子や、公演に向けての心境を聞きました。

■きょうだいケンカ！？ 新之助&ぼたんの関係性

『春興鏡獅子』は、九世・團十郎が選定した新歌舞伎十八番の一つで、團十郎さんが小姓弥生後に獅子の精を、ぼたんさんと新之助さんが胡蝶の精（こちょうのせい）として同じ役を勤めます。可憐（かれん）な小姓弥生と、獅子の精のダイナミックな踊りが魅力の舞踊作品です。

――『胡蝶』の稽古がもう始まっているとのことですが、新之助さんとぼたんさんは、どんなことを難しく感じていますか？

新之助：ひとりで出演する時とは違うので、ミスをしないでちゃんと音をとるっていうことが難しいです。

ぼたん：まだ前半しか覚えていないんですけど、“この振りをするときにこの音だ”っていうのが、あまり明確になくて…。

團十郎：え、そうか？

ぼたん：前半、すごく同じようなテンポで…あまり歌も歌っていなくて…。前半がなんの音なのかわかんないです。

團十郎：じゃあもうちょっと聴いたほうがいいね。

ぼたん：なのでそういうところは難しいなって思っています。

――2人で相談し合ったりすることはあるんですか？

新之助：“ここをもうちょっとこうしたほうがいいよ”みたいな、言ってくれることはあります。

ぼたん：もうちょっと話し合ってやらなきゃいけないなって思っているので、弟もたまに言ってくれます。

新之助：僕は言ってないよ。

ぼたん：言ってくれるよ。

新之助：ウソ？ どんなこと？

ぼたん：“ここをこうしなよ”って。

新之助：いやお姉ちゃんから言ってくるじゃん。

ぼたん：勸玄（新之助さんの本名）も言ってくれんじゃん！！

新之助：いやいや僕言わないよ。

ぼたん：言うよ！

新之助：言わない言わない。

團十郎：（せき払い）

■ぼたんは2演目に出演 不安を抱えながら緊張

ぼたんさんは『春興鏡獅子』だけでなく、演目『児雷也豪傑譚話』にも父・團十郎さんと一緒に出演します。

――現在の心境として緊張とうれしさ、どちらが大きいですか？

ぼたん：3人で一緒に舞台に立てるっていううれしさがすごく強いんですけど、1月大丈夫かなっていうすごい不安も抱えながら緊張しているので、初日も近づくとより緊張するのかなと思います。

團十郎：いいことだよね。

新之助：お姉ちゃん、たまに言ってない僕に？ “やばい勸玄、すっごく緊張するんだけど”みたいな。

ぼたん：え…言わなくない？

團十郎：お前たち、誰か別の人たちとしゃべってるだろ（笑）

ぼたん：絶対違うよ、それ麗禾（ぼたんさんの本名）じゃないよ！

團十郎：いやいや、私が聞いている限りたぶん、お互いちょっとずつ間違っていると思う。言ってると思うし、うん。

ぼたん・新之助：（笑）

――昼の部では、戦乱ゆえの悲劇が描かれる『熊谷陣屋』で、團十郎さんが10年ぶりに熊谷直実を演じられるということですが、心境の変化などは感じますか？

團十郎：どうでしょうね、やっぱり九世・團十郎が作り上げた“肚芸（はらげい）”と呼ばれるものの中での時代物ということをね、やっぱり現代の方々に分かっていただいた上で、見てもらいたいという欲求がある。けれど、分からないで見てくださる方の方が多い。そことどう向き合うのかと考える余裕は、10年でできたんだなって思います。

■團十郎 父としての使命 “幸せなことだけど油断はできない”

――お子さんたちの役、自身の役と2つ同時に背負っている感覚だと思うんですけれども、舞台に立つときは大変ではないですか？

團十郎：子どもたちのこと教えてるし、見なくちゃいけないし、楽屋でもワンチャンワンチャンやるじゃないですか。そうすると自分自身が疲れちゃうし。でもそれが幸せなんですよ。すごく幸せなことなんだけど油断はできない。子どもと一緒の時は、ものすごく油断できないですね。

――ぼたんさんと新之助さん、苦笑いですが…。

團十郎：いやいや、本当に、すごく疲れる。

新之助：ごめんなさい。

スタッフ：（笑）

團十郎：いや、全部やっぱり見なくちゃいけないから。化粧ひとつも、（誰かに）やってもらっていても“こうだよ、ああだよ”とか、この子たちもどうしたいのか、それがいいのかとか悪いのかとか、直さないといけないし、見ないといけない。出力が多すぎて正直、僕はうれしいもさることながら、つらいが勝るんですよね。