【格闘技界のハブ空港】佐伯繁DEEP代表インタビュー「RIZINから受けた影響は…」「興行師としての矜持」

日本格闘技界の底上げに計り知れないほどの貢献を果たした男といえば、佐伯繁氏（55歳）だ。2001年に総合格闘技団体「DEEP」を立ち上げた名物プロモーターとして知られている。2026年で創設25周年を迎えるにあたって、特別インタビューを敢行した。

総合格闘技といえば、大晦日に大々的な興行が行われる「RIZIN」を思い浮かべる人は多いはずだ。実は、その華やかなリングの上で戦うのはDEEPで活躍した選手ばかり。DEEPは単なる一団体に留まらない。いつの時代も、若手からベテランまでが凌ぎを削る「過酷な戦場」を提供し続けたことで、選手やファンから愛され続けている。

なぜDEEPは生まれたのか、佐伯氏の今後のビジョンは何か。とことん話を聞かせてもらった。前編記事『総合格闘技団体「DEEP」創設者・佐伯繁が激白…「パチプロだった俺が団体を作ったワケ」』より続く。

船木誠勝からの「ひとこと」

「’90年代にブレイクしたザ・ロード・ウォリアーズ（※1）の日本ツアーを、友人と一緒に、後楽園で行われる千秋楽以外の地方興行の権利をいくつか買いました。また、大阪プロレスの旗揚げ2戦目や、メキシコ団体の日本大会の一部を買っていました」（佐伯氏：以下「」箇所は佐伯氏の発言）

興行に関わるなかで、佐伯氏はゼロから興行を立ち上げたいと思うようになる。会場に数万人が詰めかけ、一辺約6メートルのキャンバスマットに熱視線を注ぐ、そんな格闘技の世界に憧れた。目をつけたのが、'96年8月にアメリカミシシッピ州で初めて試合が開始されてからまだ日が浅かった「総合格闘技」だった。

「'95年の『10.9 新日本プロレス対UWFインターナショナル全面戦争』を東京ドームで目にしてから、それ以前のプロレスとは違う世界に惹かれていたんです。実は'90年代の後半から、まだ総合格闘技団体に変わる前の『パンクラス』にも協力していました。大阪道場の立ち上げに関わるなかで、当時の船木誠勝代表らから『やってみればいいじゃん』と言われて、パンクラス協力のもと新しい団体を立ち上げようと決めたんです」

おりしも'97年10月は、PRIDEの第1回大会「PRIDE.1」が開催されている。当時、名古屋にある「東海テレビ事業株式会社」に所属し、のちにRIZINを立ち上げる榊原信行氏らが、PRIDE立ち上げに関わったことも刺激になった。

団体の名前は、当時経営していた会社の名前から取り「DEEP」となった。原資は、佐伯氏が事業の成功で得た数億円の預金だった。

※1、'80年代から'90年代後半にかけて活躍したアメリカのプロレスタッグチーム。'03年に引退。

「PRIDEをつぶす」と奮起

「プロモーターたるもの、カッコつけなきゃいけないーー。そう思っていましたから、立ち上げの記者会見は名古屋ヒルトンを貸し切りました。ブラジルをはじめ国内外から集めた選手もヒルトンに泊めた。また東京の記者は、愛知まではめったに来ない。だから会見にやって来た記者にはお土産を持って帰ってもらうようにもしました」

PRIDEをつぶす……。佐伯氏には当初はそんな野望もあったというが、第1回・第2回ともに興行は振るわなかった。

「1回目は2000人くらい入ったかどうかという状況で、収支的には赤字でした」

初興行では4500万、2回目の興行も減りはしたものの2800万円の赤字になった。2回の興行で7300万円という巨額の赤字が積みあがった。ただ、預金があったため佐伯氏は当初、楽観視していた。だが、事態はなかなか好転しなかった。

「'03年、12回目の興行が終わった時点でおカネがなくなってしまいました。このころが一番大変でしたね。スポンサーもつかず、チケットも売れないし大変でした」

だが、活路となる出来事があった。'03年、軽量級の選手がメインとなるPRIDEの新イベント「PRIDE武士道」の立ち上げに佐伯氏は参加することになる。'99年からPRIDEの運営を担っていた株式会社ドリームステージエンターテインメント（DSE）の経営陣から直接声がかかったのだという。

DEEPも運営しつつ、PRIDE武士道の運営にも携わる。この流れができたことでDEEPは存続の危機を脱した。そして、長南亮をはじめとするDEEP発のスター選手も生まれるようになる。

一方で、日本格闘技界ではのちに「冬の時代」と称されるほどの苦境を迎える。'06年にフジテレビが契約を全面解除したことに伴い、PRIDEの地上波中継がなくなった。そして、'07年にPRIDEの興行権を買い取った米・ズッファ社が日本人スタッフを一斉に解雇。PRIDEは事実上消滅してしまった。

「DREAM」や「戦極」など、PRIDEを主戦場としていた選手たちの受け皿となりうる団体も生まれたが、いずれも短命に終わった。

だが、この状況は、DEEPの運営にはプラスに働いたという。

「DREAMや戦極に出るようになった選手たちは、所属していた団体がなくなったことでDEEPに戻ってきました。だから、DEEPはむしろ活気づいていたんです。たとえば、DEEP出身でDREAMでも活躍していた菊野克紀と戦極ライト級王者だった廣田瑞人が戦った。ファンからすれば、団体対抗戦みたいな夢の試合も実現できていました」

‘13年には女子総合格闘技にも参入。女子総合格闘技団体「DEEP JEWELS」の運営にも携わるようになる。同団体はのちに、RIZIN初代スーパーアトム級王者になる浜崎朱加らを輩出した。そして’14年の大晦日には、埼玉スーパーアリーナを舞台にした「DEEP DREAM IMPACT 2014 〜大晦日SPECIAL〜」を開催。長らく失われていた大晦日の格闘技イベントも復活させた。

つまり、'15年にRIZINが誕生するまでの冬の時代は、DEEPが支え続けていたのだ。今日の総合格闘技ブームは、DEEPなくてはありえなかったと言っていい。

選手が格闘技だけで食っていけるように

佐伯氏は本当に多忙な日々を送っている。56歳になった現在も、輝美夫人とともに試合のマッチメイクやパンフレットの文章作成などに取り組む。DEEP代表としてあらゆる仕事をこなす佐伯氏は、この25年をどう振り返るのか。

「やりきったとか、感慨深いな、みたいなことはないんです。意外と時間が経つのは早いものだなとは思っています。今も昔もやれることをやるだけです。30周年大会まではなんとかできるかな……。そこが体力の限界。50周年を迎えるのは無理だと思っています」

プロモーターとしての目標や野望といったものも、実はそこまでないのだという。

「RIZINというビッグイベント、そして榊原さんというプロモーターを近くで見てきたことが影響しているかもしれないなぁ……。こっちはいわば自主制作映画、RIZINや榊原さんはハリウッド映画を作っているという印象です。おカネの集め方、使い方、マッチメイクの仕方。どれも考え方が違うんです。

たとえば、RIZINはかつてメイウェザー（50戦無敗のレジェンドボクサー）をエキシビションには呼びましたが、通常では考えられない話ですよ。万が一、ケガでもして試合が成立しなかったら、団体が飛ぶようなおカネがかかるわけですから。そういう挑戦が平気でできる。そういう意味で、榊原さんは天才なんじゃないかと思います。僕が同じようなことをやれるとは思えません」

天才と同時代を過ごすことには何かと苦労も絶えないようだ。

「日本ではRIZINの影響力が強すぎる。どうしたって選手たちはRIZINを目指します。そうなるとRIZINをベースにマッチメイクを考えなければならない。とはいえ、RIZINも厳しい世界です。RIZINにレギュラー参戦することが難しいことは、私も痛いほどわかります。そういったバランスをとりながら、マッチメイクを考える大変さに毎回頭を悩ませています。

RIZIN以外の団体では、数百人規模のキャパシティの会場でも苦労することがあると聞いています。団体を運営する人間としては、選手が格闘技だけで食っていける環境をいかに作ってあげられるかが大切。強いて言うならそれが今の一番の目標です」

DEEPは2026年1月8日に設立25年の節目を迎える。選手が格闘技だけで食っていける環境作り。その一念で25年を走り続けた佐伯繁。その先に見える景色を多くのファンが待ち望んでいる。

