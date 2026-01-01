定番の磯辺焼きにちょっとだけ手を加えたら！料理家・飛田和緒さんのさらに美味しい「餅の食べ方」

あけましておめでとうございます。

お正月といえばおせちにお雑煮、そしてお餅。住む地域で中身は違っても、この3点は正月アイテムとして外せないと思いきや、2024年2月カジナビが「お正月に食べる物」のアンケート調査を行ったところ、「おせちを食べる」と答えた人57%に対し、「食べない」43％。おせち離れの傾向がはっきりとうかがえました。

4人に1人が「年中おもちは食べている」

ならば、お餅はどうでしょう。

2025年10月31日〜11月6日にNadiaの行った「おもち」についてのアンケートでは、「年中問わずに食べている」と答えた人が25.7％。「正月3が日だけ」と答えた6％を大きく上回ったのです。

何かと準備に手がかかり、値も張るおせちに比べ、お餅はスーパーでも気軽に手に入り、身近な食材になったのですね。

一方で、餅を食べる人の3人に1人が「食べ方がいつも同じで飽きる」（33.4%）。「余ってしまって食べきれない」（19.0%）という人を合わせると、半数以上の方が、マンネリの食べ方がお悩みのようです。

FRaU webでは、元旦より1週間、飛田和緒さんの『お餅の便利帖』（東京書籍刊）から毎日ひとつ、餅レシピご紹介します。

第1回でお伝えするのは、常備食材の中でも、海苔ともしょうゆとも相性抜群のアレをインした「変わり磯辺巻き」です。

味のからみもよく、海苔もすべらない

おかかじょうゆの磯辺巻き

角餅1個をふくれるくらいまでこんがりと焼き、削り節としょうゆを各適量を合わせたものをしっかりとからめ、海苔1/4枚で巻く。

おかかご飯は当たり前のように食べながら、なぜこれを思いつかなかったのか、と思うほど、ぴたりと来るはず。

焼いた餅の表面にしょうゆを含んだおかかがいい具合にからみ、焼きおにぎりのような香ばしさに。

「おかかとしょうゆの旨味を存分にお餅にからめて、お召し上がりください」とおっしゃる飛田さんは、今朝はお餅を何個食べたのでしょうか。

