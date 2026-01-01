識者が予想する箱根駅伝トップ10 後編

（前編：識者がトップ10を予想 「５強」による優勝争いの行方、シード権争いを強いられそうな大学は？＞＞）

識者が予想する箱根駅伝のトップ10。前編では２人の識者が、ともに前回王者・青山学院大を３位と予想するなど、 "５強（青学大、駒澤大、國學院大、早稲田大、中央大）"を含めてレースは混戦模様。後編も、識者によって予想は分かれた。



優勝を争いそうな（左から）駒澤大、中央大、國學院大 photo by SportsPressJP/アフロ





【補欠登録を含め、各大学のキーマンに注目】

■酒井政人（スポーツライター）

１位：青山学院大

２位：駒澤大

３位：中央大

４位：國學院大

５位：早稲田大

６位：創価大

７位：帝京大

８位：城西大

９位：順天堂大

10位：東洋大

青山学院大は１区で大きく出遅れなければ、補員登録だが当日変更で２区に入るだろう黒田朝日（４年）でトップ争いに浮上できる。抜群のピーキングで３区と４区も好走するのではないか。１年生コンビが担う山を乗り切れば、過去２大会のように復路は独走するだろう。

駒澤大は主力５人を補欠登録。山川拓馬（４年）の入る区間によって攻め方が変わってくるが、佐藤圭汰（４年）が担う区間（３区か）でライバル校を大きく引き離すことができれば優勝が見えてくる。

中央大は２区の溜池一太（４年）と、３区の本間颯（３年）は計算できるが、前回のように１区で独走するのは簡単ではない。ただ、選手層が厚く復路が強力なだけに、往路で前回以上のレースができれば30年ぶりの優勝が期待できる。

國學院大は総合力のあるチームだが、２区で青学大に対抗するのは難しい。加えて５区も読めない部分がある。出雲駅伝のように"つなぎ区間"で攻めることができれば優勝争いに加われるだろう。



早稲田大は５区に工藤慎作（３年）が控えていることもあり、往路はＶ候補だ。６区にも、前回５位の山粼一吹（３年）が登録された。しかし、７区以降は"５強"のなかでは劣るので、逃げ切るのは難しいと予想する。

創価大は、順当なら補欠登録のスティーブン・ムチーニ（３年）と山口翔輝（２年）が往路の２区と４区に入るはず。１区で大きく出遅れなければ、往路を上位で折り返すことができるだろう。６区に入った小池莉希（３年）の走りにも注目したい。

帝京大は全日本大学駅伝で６位。選手層が厚く、６区には前回４位の廣田陸（３年）が投入される可能性が高いため復路は強力だ。５区次第では"５強崩し"が期待できる。

城西大は５区の斎藤将也（４年）で順位を大きく押し上げることができるだろう。２区のヴィクター・キムタイ（４年）が１時間５分台で走破できれば、上位進出も見えてくる。

予選会を突破した大学のなかでは順天堂大の総合力が高い。前回は７秒差でシード権を逃したが、今回は獲得するだろう。

東洋大は全日本の出場を逃すなど今季は嚙み合っていない。ただ、決戦に向けてしっかり仕上げてくるはずだ。

【國學院大が初の総合優勝と予想】

◾️杉園昌之（スポーツライター＆編集者）

１位：國學院大

２位：駒澤大

３位：青山学院大

４位：中央大

５位：帝京大

６位：早稲田大

７位：創価大

８位：城西大

９位：東洋大

10位：中央学院大

例年以上に上位陣の戦力は拮抗しており、山の区間を含めて未知数の部分も多い。ひとつの失敗が命取りになる混戦の展開を予想する。

初優勝を目指す國學院大が、ゴールの大手町に先頭で帰ってきても驚きはない。"大砲"はいなくても、ハイレベルな"アベレージヒッター"がそろう。ハーフマラソンの上位10人の平均タイムは、出場チームのなかで１位だ。

往路のヤマ場は３区以降か。エース格の野中恒亨（３年）は補員での登録となっているが、定石では当日変更で３区に入り、４区の辻原輝との３年生タスキリレーで勢いをつけることになりそう。さらに、５区にエントリーされた"秘密兵器"の郄石樹（１年）でしのぐことができれば、復路は他大学に勝る中間層でじわじわ追い上げ、気づけば先頭に出ている展開になるだろう。

２位は駒澤大としたが、条件つきの優勝候補だ。５区に補員登録の山川拓馬（４年）、６区の伊藤蒼唯（４年）が区間賞レベルの快走を見せ、やはり補欠に入った大エースの佐藤圭汰（４年）が１区、３区で爆走すると、他大学は対抗できないかもしれない。

しかし、自信を持って推せないのは、大黒柱の佐藤の状態が読めないため。一部からは不安視する声も聞こえる。伊勢路では奮起したが、20kmを超える箱根路では果たして......。

前回王者の青山学院大は、お家芸の山の区間でタイムを稼ぐ想像ができないため３位とした。ゲームチェンジャーの黒田朝日（４年）が、大方の見方どおり２区に入って先頭に立つ場面は頭に浮かぶが、その先は"冒険"となる。飯田翔大（２年）らが額面どおりに走れば、優勝争いは面白くなる。仮に、山区間に配置された１年生の松田祐真がとんでもない"攻めの駒"ならば、独走もあるかもしれない。

中央大は、悩んだが４位。10000ｍの上位10人平均タイムは、驚異の27分台とスピードは随一だ。藤原正和監督の宣言どおり２区に配置された溜池一太、当日変更で１区の可能性が高い吉居駿恭（ともに４年）らがそろう往路の平地は、上位３校と同等以上。それでも、山の区間や復路は計算できない。全日本の４区で区間賞を獲得した柴田大地（３年）が山を攻略できるかどうかだが、前回の復路で失速した残像もよぎってしまう。

５位は"５強崩し"に燃える帝京大。全日本は６位だったが、距離が伸びれば強くなる。特に楠岡由浩（３年）の覚醒はプラス材料だ。"５強"の一角に数えられる早稲田大は、"山の名探偵"の異名を持つ工藤慎作（３年）の快走次第では往路優勝もあるが、復路の駒不足は否めない。

安定感のある創価大や、留学生ランナーのヴィクター・キムタイと山上りの斎藤将也（ともに４年）らを擁する城西大は、前回に引き続きシード圏内は安泰の予感。しぶとく粘りそうなのは、21年連続でシードを狙う東洋大。そして予選会トップ通過の中央学院大は、あっと驚く伏兵になるか。

予想どおりにいかないのが箱根の醍醐味。大胆に外しても、大いに楽しみたい。