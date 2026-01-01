正月に「縁起物」を飾るのはなぜ？【趣味どきっ！ 神秘のちから 縁起物】

「正月飾り」には、どんな意味があるのか

縁起物とは、それを飾ることで「よいこと」が起こると信じられてきた物のこと。招き猫、きつねとたぬき、熊手、七福神、絵馬などいろいろありますが、それらはどのようにして私たちの暮らしに根付いたのでしょうか。



NHKテキスト『NHK趣味どきっ！ 開運！ 神秘のちから 縁起物』から、講師の関西学院大学教授・島村恭則さんによる縁起物講座の一部をお届けします。私たちが飾る「正月飾り」にはどんな意味があるのでしょうか。

島村恭則の縁起物講座──正月飾り

昔の人は、私たちの体には、魂（霊魂）がやどっていて、それが元気の源となっていると信じていました。そして、日常生活の中で、だんだん魂のもつ力（霊力）が弱まってくるので、そのパワーアップをはかる必要があるとも考えていました。現代でたとえるなら、スマートフォンのバッテリーと似ていて、100パーセントだった電池残量がだんだん消耗して、60パーセントとか30パーセントになっていくように、霊力のほうも少しずつ消耗していくと思われていたのです。残量が減ったらどうするか。チャージをしますね。それと同じように、魂にもチャージの機会が設けられていました。



その最大の機会が、正月です。正月には、後に示す図のように異界（海や山）から神様がやって来ます。その神様が、人々に新鮮な異界からのパワー（霊力）をチャージしてくれる。あるいは、パワーのチャージにとどまらず、新しい魂そのものも与えてくれるのです。

このありがたい神様を丁寧にお迎えし、一緒に正月を過ごし、そしてまた異界にお戻りいただく。これが、正月行事の本質でした。そして、門松やしめ飾り、鏡餅をはじめとするさまざまな「しつらえ」は、いずれも正月の神様をお迎えするための装置なのです。



正月が近づくと、昔の村人たちは、山から松などの木の枝をとってきて、それぞれの家に立てました。この松を目印に、正月の神様がやって来るとする考え方があったのです。また、山からもって来る段階で、すでに神様がやどっているとする見方もありました。これが門松のルーツです。



現在、玄関に飾られるしめ飾りは、もともとは、正月の神様以外の悪霊などが、屋敷や家の中に入ってこないようにするための結界です。玄関ではなく、左右の門松の間にしめ飾りを張る地方もあります。しめ飾りには、「ダイダイ」「ユズ」「昆布」「炭」などをぶら下げることが多いのですが、これは、「この食べ物や燃料を差し上げるので、ここでお引き取りください」という意味の悪霊に向けたお供え物だったようです。



屋内には、年棚（としだな）などと呼ばれる、正月の神様を祀る棚が設けられる場合もあります。また、正月の神様は、床の間に飾られる鏡餅にやどるものとも考えられてきました。



滞在される神様には、ごちそうを供えました。「おせち」とは、このごちそうのことで、そのお下がりを人間が神様とともにいただくのです。また、大晦日から元旦は、眠らないことになっていました。夜中に初詣に行く人たちがいますが、家で神様を迎える夜明かしの形を変えたものといえるでしょう。

こうして迎えられる正月の神様は、目に見えない存在ですが、それとは別に、正月の神様が、姿かたちを持ってやって来る場合もあります。秋田県男鹿半島のナマハゲや鹿児島県下甑（しもこしき）島のトシドンをはじめ、来訪神と呼ばれる神々がそれです。実際には、村の男たちがふん装しているのですが、人々は、これを異界からやって来て、人間に霊力や霊魂を与えてくれる神として信じてきたのです。



私たちは、「お年玉」のことを、正月に大人が子どもたちに与えるお小遣いだと思っていますが、もともとは、正月の神様としての来訪神が、人間に与えてくれる霊魂が「お年魂」でした。このことがよくわかるのが、トシドンの場合です。トシドンは、大晦日の夜に各家を訪問し、子どもたちに“トシモチ” “オトシダマ”と呼ばれる餅を与えますが、この餅が新しい魂を象徴しているのです。

秋田のナマハゲも鹿児島のトシドン も、正月の神様を形にしたもの。ど ちらも私たちに「お年魂」をくれる。

ところで、元日の朝、いちばん最初にくむ井戸水のことを、若水（わかみず）といいます。異界からの新鮮な霊力や霊魂は、年神がもたらすほかに、元旦の「若水」にもやどっていると考えられてきました。



新年には、海上のかなたにあると信じられてきた聖なる異界と、この世の井戸との間に、神秘の地下水路が開かれ、新鮮な霊力や霊魂のやどった聖なる水が送り込まれてきます。この水を飲んだり、この水で調理をした料理を食べることで、生命力の更新がなされ、「若返る」と信じられたのです。

正月の神様の仕組み

海のかなたや山の中にある「異界」から「正月の神様」がやって来るが、目に見えない神様（１）と、人間が神様にふん装したもの（２）とがある。１は入り口の門松を通って屋敷内に入り、カドやニワと呼ばれる「家の前の空間」に設置されたカド松、屋内の拝み松や鏡餅、年棚とか恵方棚（えほうだな）という棚、屋根の上の松などに依りつく（地域や家によって、どこに依りつくかは異なる）。屋内には神様へのお供えをぶら下げておき（幸木、さいわいぎ）、お下がりを煮て食べるのが「雑煮」の本来の意味。２も門松を通って家に入り、人間たちに新しい霊魂「お年魂」を授けてくれる。



神様とは別に、人間に害をもたらす悪い霊も一緒にやって来ると考えられ、この悪霊（３）は、門松の間に張ったしめ縄のところで追い帰すことになっていた。しめ縄には悪霊におとなしく帰ってもらうために、プレゼント用の果実や炭などをぶら下げておくのが習わし。また、元旦に井戸から若水（４）をくむが、これは異界から届くとされる水。新鮮な霊力や霊魂がそこにやどり、これを人間が飲むことで霊力・霊魂が更新されると信じられてきた。この図は、以上の内容を一枚におさめたもので、現実には地域や家ごとにいくつかの“しつらえ”が行われている。

『NHK趣味どきっ！開運！ 神秘のちから 縁起物』では「正月飾り」のほか、「招き猫」「きつねとたぬき」「熊手」「へび」「宝船と七福神」「えびす様」「絵馬」の、“見えない力”を生み出す8つの「縁起物」にまつわる興味深いストーリーを紹介しています。

講師：島村恭則（しまむら・たかのり）

関西学院大学社会学部長・教授、世界民俗学研究センター長、文学博士。専門は現代民俗学。1967年東京都生まれ。筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科で日本民俗学を専攻。高校2年生のときに民俗学の研究を開始し、以来40年間、日本各地を歩きまわってきた。沖縄の民間信仰、韓国の都市伝説、日本の現代民俗、民俗学理論などの研究で知られる。主な著書に、『これからの時代を生き抜くための民俗学入門』（辰巳出版）、『みんなの民俗学』（平凡社新書）、『民俗学を生きる』（晃洋書房）、『日本より怖い韓国の怪談』（河出書房新社）、『現代民俗学入門』（編著、創元社）などがある。

■『NHK趣味どきっ！ 開運！ 神秘のちから 縁起物』

■撮影 岡田ナツ子／StudioMug

■イラスト tinyeggs studio ／大森裕美子

