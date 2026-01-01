井川遥が落ちた「中年の恋」の相手…話題沸騰『平場の月』で恋愛を通り越した「2人の名演」【年末年始に一気見したい映画20選】

『国宝』だけで満足してはいないか。２０２５年は傑作ばかりの貴重な年だった。プロが薦める選りすぐりの「逸品」を、堪能してほしい。

前編記事『河合優実が意中の相手から告白されて…「ツンデレ」ぶりがドラマ史に残った作品【年末年始に一気見したいドラマ20選】）』より続く。

『国宝』で注目すべき「演出」とは

次に、今年公開された「ベスト映画」を紹介していこう。なんといっても、邦画実写映画として歴代最高興行収入記録（約174億円）を更新した『国宝』は外せない。話題作なので観た人は多いだろうが、前出の伊藤氏が「注目してほしい演出」を解説する。

「この映画は、『人生において見るべきものはあるのかどうか』を丹念に描いていると感じます。主人公が人間国宝になったときに見る光景をゴールとして、様々なエピソードが積み重ねられている。その光景を見るために、主人公は周囲の人間を切り捨てていきます。たとえば、主人公には途中で恋人や子どもができますが、重要なシーンで彼は目線を合わせません。こうした視覚的な仕掛けが非常に巧みで、3時間という長尺を感じさせないようになっています」

そしてもう一つ、前代未聞の記録を打ち立てた作品が『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』だ。日本よりも海外で爆発的にヒットしたことで、日本映画史上初めて、全世界興行収入1000億円を突破した。前出の岡田氏は、こう語る。

「映像の美しさや物語の緻密さなど、素晴らしい点は数多くあります。それ以上に、1000億円の売り上げを作るコンテンツが日本にあることを確認するためにも観るべきでしょう。世界で勝てる産業は半導体でも自動車でもなく、実はアニメなんだということを、作品で体感できます」

心を揺さぶる演技が見どころ

また、有識者から「今年いちばんの名演」と高い評価を受けたのが、『爆弾』で謎の中年男役を演じた佐藤二朗だ。

酔って逮捕された中年男「スズキタゴサク」が、「東京に仕掛けた爆弾が1時間おきに爆発する」と予告。実際に爆発が起きたことで、刑事と中年男の間で心理戦が繰り広げられる社会派サスペンスだ。

「作中で見せた、佐藤さんの笑顔が忘れられません。『俺はゴミ人間です』と言いながら卑屈な笑いをするのですが、その表情には傲慢さも滲み出ているんです。卑屈なのに傲慢という、相反する概念を説得力ある演技で魅せてしまう。刑事だけでなく観客の心も揺さぶる佐藤さんに脱帽しました」（前出・渡辺氏）

『爆弾』とは対照的に、大人のラブストーリーとして話題になっている映画が『平場の月』だ。堺雅人と井川遥がメインキャストを務めている。映画批評家の相田冬二氏は、こう太鼓判を押す。

「監督の土井裕泰さんは『逃げ恥』や『カルテット』などを手がけたテレビドラマ界の名手です。ご自身で培ったドラマの演出法を用いているからか、キャラの深掘りが上手い。映画を観ていても、ドラマ10話分を観たくらい登場人物に親近感を持てるんです。

中年の恋愛ドラマなのですが、井川さんと堺さんの演技も自然すぎることから、自分の友達に起きた出来事のように思えるんです。恋愛を通り越して、人生について考えを巡らせてしまう。それほど上質な作品だと思います」

プロが選んだ作品を鑑賞しながら、年末年始を過ごしてみてはいかがだろうか。

「週刊現代」2026年1月5日号より

【もっと読む】「井川遥が人工肛門に」…話題映画『平場の月』が観客に刺さった「想定外の演出」

【もっと読む】「井川遥が人工肛門に」…話題映画『平場の月』が観客に刺さった「想定外の演出」