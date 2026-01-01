IMALU、奄美群島の1つ「徳之島」の絶景に感動…最愛の家族との別れが教えてくれたこと

2022年8月より、東京と奄美大島の二拠点生活をスタートしたタレントのIMALUさん。コロナ禍でリモートワークが進み、サラリーマンであっても勤務地に縛られずに住みたい場所に住むことが夢ではなくなってきた昨今。実際に都会から拠点を移したIMALUさんの離島ライフを、ご本人に綴っていただきます。

（以下、IMALUさんによる寄稿です。毎月1回更新予定）

奄美群島の1つである「徳之島」へ

奄美大島は“奄美群島”の中の1つの島で、実は他にも沢山の島があります。奄美から一番近い島はお隣の喜界島。天気が良いと奄美空港から見えるぐらいの距離で、飛行機で行くとわずか10分前後。「日本一短い航空路線」とも言われているようで、島の人曰くシートベルトした瞬間には到着するそうです（笑）。他にも加計呂麻島、与論島、沖永良部島などなど……現在、人が住んでいる島で言うと奄美大島も含め8島あります。

昨年11月末。その奄美群島の1つである「徳之島」に遊びに行くことができました。徳之島は奄美より更に南にあり、奄美と沖永良部島の間に位置する島です。飛行機だと30分ほどで行ける島ですが、私が行く日は満席だったため、フェリーで向かうことになりました。

早朝5時50分に奄美を出航するため、朝4時に起床。まだ暗い道を走り、港へ向かいました。初めての奄美のフェリー。3連休だったからか早朝にも関わらずチケットを買うのに人が並んでいました。チケットは【特等・1等・2等】などの種類があり、一番グレードが高い部屋付きの特等で片道8,240円、2等の一番安いもので3,680円。

私はとりあえず一番安いチケットを購入。ちなみに島に住んでる人だけが持つことができる「鹿児島離島航空割引カード」を提示すると更に安くなるので（通称：島んちゅ割り）、2,780円で行くことができました（ちなみにこの割引カードは飛行機でも使えます）。

フェリーの中は小さな売店、コワーキングスペース、お風呂などもあり想像以上に充実していました。チケット購入の際は人が並んでいたものの、巨大なフェリーのため寝れる場所はガラガラ。徳之島までは3時間20分。少しだけコワーキングスペースで作業し、仮眠したら一瞬で到着……！ 11月末にも関わらず、ポカポカ天気でTシャツになるほどでした。

「ヨーダが修行していそう！」な絶景スポットも

今回は奄美テレビの番組でもいつもお世話になっている島のお友達、亮平さんが徳之島を案内してくれるということで、予定は何も立てず、完全お任せ旅！ 亮平さんのお友達から車をお借りし、まず向かったのは……【犬田布岬（いぬたぶみさき）】という場所。綺麗な海を見下ろす絶景！ そして、ある歴史とも関わりがある場所だと教えてくれました。

1945年、第二次世界大戦末期。沖縄へ向かう途中だった戦艦大和は米軍の空襲を受け3000人以上が命を落とし、沈没したと言われています。乗組員の生存者から「徳之島沖西方で戦艦大和が沈没した」という証言があったことから、1968年、この犬田布岬に戦艦大和の慰霊塔が立ったそうです。のちの調査で正確な沈没地点は鹿児島の枕崎沖だったことも判明したそうですが、ここで毎年慰霊祭も行われ、平和を誓う場所にもなっているそうです。美しい景色の中に、悲しい歴史……。私もお祈りさせていただき、次の場所へ移動しました。

向かったのは【犬の門蓋（いんのじょうふた）】。ここで有名なのが大きな岩にメガネのような２つの穴がある「メガネ岩」。これは長年、風や波などの自然から作り出された穴だそうです。

このメガネ岩の他にも「こっちもすごいよ！」と亮平さんに案内され、海の方へ階段を下っていき少し歩くと……旅雑誌の表紙になるようなすごい地形の場所を発見！

上の崖は丸くぽっかりと空いており、そこから見える空。「なんだか宇宙と交信できそうだ」「ヨーダが修行してそうだ」なんて言いながら記念写真をパシャリ。海の綺麗さは奄美とあまり変わらないものの、岩の形や色、見る景色のダイナミックさは奄美と少し違います。

突如、別世界に入るように鍾乳洞が出現！

今回周った観光地で私が最も好きだった場所は【ウンブキ】という鍾乳洞。駐車場に車を止め、階段を少しだけ下ると突如、別世界に入るように鍾乳洞が現れました。周りにある大きなガジュマルの木の間から差し込む太陽の光がまた神秘的……。入り口に溜まっている水を覗いてみると透明度の高い綺麗な水、そしてその奥は暗い洞窟になっており、400m先の海底と繋がっているんだとか……。

地下水と海が混ざり合うのは世界的にも特殊な環境だそうで、2011年には日本で初めて確認されたアナゴ種がここウンブキで見つかり「ウンブキアナゴ」と命名されたり、2019年には7千年以上前の土器が発見されたりしているそうです。ということは……まだまだ未知なる生き物や大昔のお宝がこの中で眠っているかもしれない……！ そんな妄想が膨らむワクワクするような場所でした。

徳之島は闘牛の大会が行われることでも有名なため、移動中、闘牛を運んでいる車が通りがかったり、ビーチに闘牛のお散歩コースの看板が立っていたり（運動のためビーチでお散歩をするらしい）。徳之島ならではの光景も見ることができました。

2日間みっちり観光させてもらい、帰りは飛行機で30分。フェリーとは違い、一瞬で奄美に戻りました。同じ奄美群島とはいえ、全然違う景色と空気。完全な旅行気分で、奄美に戻ってきた時は「家に帰ってきた〜」となんだか安心しました。

「ありがとうね」愛犬・アンバーが教えてくれたこと

そしてあっという間に12月……。新年早々、悲しいお話をするのも申し訳ないのですが、この連載にも登場していたパートナーの愛犬アンバーが虹の橋を渡りました。元々アンバーはパートナーのご家族が飼っていた子で、2年ほど前から向こうのご両親が奄美と関西の2拠点生活を始めたこともあり、アンバーも奄美に移住。みんなで面倒を見ていました。

14歳という年齢もあり、10月頃から腎臓の数値が悪化。食欲も少しずつ減っていき、最後の数日は寝たきりになりシリンジでお水とご飯をあげる状態に。家族みんなお別れが近づいていると心の準備をしていました。そして12月上旬、出張中だったパートナーが島に帰ってきた次の日に私の愛犬バルーと日向ぼっこをしてベッドに戻った直後、眠るように旅立っていきました。

アンバーは昔から本当に優しい子で、自分が見つけた木の棒をバルーに横取りされても、人に撫でてもらってる時に間にバルーが入ってきても怒らず、ニコニコしていました。アンバーが水を飲んでる時もバルーが横取りして水を飲み始めると（横取りしてばっか）、バルーが飲み終わるのを横で静かに待ち、終わったらまた自分も飲み直す。そんな優男犬でした。

アンバーが奄美に来た当時はバルーも奄美の新しい生活を始めたばかりだったので、お留守番中アンバーがいてくれたお陰で心細くなかったと思います。ありがとうね、アンバー。横取りばっかしてたバルーだけど、お空からたまに見守ってくれたら嬉しいな。

新年から少し悲しいお知らせになってしまいましたが、数ヵ月という短い期間でも何が起こるか分からないとアンバーが改めて教えてくれました。バルーも14歳。1日1日を大切に……。今年はもっとバルーと思い出作るぞ！ そんな目標を立てたいと思います。

今年は島でどんな冒険が待っているのでしょうか……。奄美群島も含めたら、まだまだ知らない所だらけ。改めて自分の小ささをいい意味で感じております。いつか島を全制覇できるよう頑張るぞ〜！

