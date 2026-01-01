安治川の下に敷かれたフシギな77mの「河底トンネル通路」

大阪には、不思議な場所がいくつもある。そのひとつが安治川（あじがわ）の河底トンネルだ。このトンネルが誕生したのは今から81年前、戦時中の1944（昭和19）年のことだ。以来、西区と此花（このはな）区をつなぐ通路として利用されている。知る人ぞ知る「安治川河底トンネル」とは何なのか？

「源兵衛渡」の標識

大阪市西区九条。ここには大きな商店街がある。ひとつは大阪メトロ中央線の九条駅から京セラドーム大阪に向かう際、東側のみなと通に抜ける通り道にもなっているナインモール九条。もうひとつは、九条駅から反対側の北西方向に延びるキララ九条商店街だ。

約600メートルにわたるキララ九条商店街を抜けると、安治川に突き当たり、手前の道路標識には「源兵衛渡（げんぺいわたし）」と書いてある。何や、この古式ゆかしい地名は？

さらに進むと、安治川沿いにエレベーターが設置された4階建てのコンクリートビルが建っていて、エレベーターに次から次と人や自転車が吸い込まれ、そして出てくる。

「何、これ？」

「『ゲンペイのワタシ』やん。トンネル通って、川の向こうへ行けんねん」

「…？？？」

今から20年ほど前、私が安治川河底トンネルに初めて遭遇した時のことだ。

安治川河底トンネルとは

安治川河底トンネルとは名前の通り、安治川の河底に造られたトンネルだ。西区安治川1丁目（南詰）と此花区西九条1丁目（北詰）を結び、河幅約77メートルの河底を横断している。

中之島の北側を流れる堂島川と南側を流れる土佐堀川が合流して安治川になる。その合流地点に端建蔵橋（はたてくらばし）と船津橋（ふなつばし）がある。河口側に国道43号線が安治川を横断しているが、その間約4.4キロメートルは、両岸をつなぐ道としてはこの地下通路しかない。

そういうこともあって、安治川河底トンネルは通勤・通学などに欠かせない。地下通路を通って西区九条の商店街へ買い物に行ったり、中央線九条駅から地下鉄（大阪メトロ）に乗ったり。あるいは此花区のJR西九条駅からJR線に乗ったりするなどにも使われている。

地下通路を利用する場合は、エレベーターで15メートルほど地下に降り、そこからおよそ80メートルの地下通路を徒歩で移動、端まで来ればまたエレベーターに乗り、地上に降り立つ。地下通路は道路と見なされているため、無料で通行できる。

エレベーターの運行は朝6時から夜24時までだが、エレベーターの隣には階段があるので、それ以外の時間も通路は利用可能だ。エレベーターの定員は24名。自転車を縦に詰めれば6〜7台入り、うまく詰めれば最大10台程度が一度に乗ることができる。エレベーターに乗り合う人は縁もゆかりもないのだが、袖すり合うも多少の縁、地下へ潜るという非日常な体験を共有するせいか、なぜか皆が協力的で、譲り合い・詰め合い精神を発揮する。

河底に到着してエレベーターから降りる際も順々に一人ずつ出ていき、通路を歩く。自転車の人は押して歩く。往路と復路は左側通行が守られ、追い越しや自転車に乗るなどという不届き者にはまず出会ったことはない。地下通路では至って「紳士的」に交通ルールが守られている。そして突き当たりのエレベーターに乗り合わせて再び地上へ。出る人も乗り込む人も、不思議な統制が取れている。

河底を通っているので外気や日射の影響を受けづらいこともあり、年間を通して気温はおよそ20度前後に保たれている。夏は涼しく冬は暖かい。

エレベーターに乗っている時間はおよそ10〜15秒程度、地下道を歩く時間は1分程度で至って簡便。雨でも濡れずに川に隔てられた両区を行き来できる。「合理的」が大好きな、実に大阪らしい名所と思う。

大阪の物資輸送の大動脈・安治川

それにしてもなぜ、河底にトンネルを造ろうなどと、ある意味で素っ頓狂（とんきょう）、いや、壮大な事業が行われることとなったのか。その訳を知るには、この場所の歴史を辿る必要がある。

安治川は1684（貞享元）年、河村瑞賢（かわむら・ずいけん）が幕府の命を受け、淀川と大和川の治水対策の一環として開削された。名前の由来には「安らかに治まるように」という願いを込めて、あるいは河村瑞賢の通名「安治」にちなむなどの説がある。川の両岸には廻船業や倉庫業の建物が並び、物資輸送の主な水路として利用されるようになった。

初代・安治川橋は1698（元禄11）年に架けられたが、1866（慶応2）年の洪水によって流失。2代目安治川橋は1873（明治6）年、初代安治川橋より少し上流の、現在のトンネルがある位置に架け替えられた。この橋は、マストの高い船が航行する際は橋げたの中央部分が旋回する可動橋だった。しかし1885（明治18）年の淀川大洪水の際、上流から流されてきた家や流木などをせき止めたことから、第4師団工兵隊によって爆破。以降、渡船が行き交うようになった。もちろん、それ以前から安治川や木津川などの河川では、庶民の足として渡船場が数多く存在していた。

冒頭に記した「源兵衛渡」という標識も、渡船場であった名残だ。1885（明治18）年の淀川大洪水の際、2代目安治川橋が爆破されてから、この場所で源兵衛という人が渡船を行っていたというのが名前の由来とされている。

3代目の安治川橋が復活しなかった理由は、近代化が進む大阪の主要河川である安治川には多くの大型船が行き交うため、橋を架けることができなかったからだ。

河底にトンネルを通す

大正・昭和と時代が進むにつれて、陸路＝自動車での交通需要が増え、安治川を横断する道路の必要性が叫ばれるようになった。しかし、大型船が運行する安治川に橋を架けるわけにはいかない。そこで、自動車も通れる河底トンネルが計画された。そう、現在は自転車と人しか通ることができないが、元は自動車も通行できるトンネルだったのだ。

1935（昭和10）年に着工した安治川河底トンネルは、天井川の下をくぐるトンネルを除いた日本初の水底トンネルとして、当時の土木技術の粋を集めて造られた。エレベーターが設置された両岸の建物の基礎工事では、圧搾空気で地下水の湧出を防ぎながら掘り下げ、鉄筋コンクリートの箱を沈めていく「圧気潜函（あっきせんかん）工法」を用いた。

河底のトンネル部分は、内部に円柱状のトンネルを仕込んだ鉄筋コンクリート製の細長い四角柱を、河底に掘った溝に沈める「沈埋（ちんまい）工法」を採用。地下に架けられた橋のような構造から「ブリッジトンネル」とも呼ばれるこのトンネルは、当時としてはこれらの画期的な工事方法で造られた。現在、大阪港から咲洲、夢洲に至る2つのトンネルもこの「沈埋工法」で造られている。

戦時中にも関わらず粛々と工事は進められ、安治川河底トンネルは9年の歳月をかけ、1944（昭和19）年に竣工した。

資料によると竣工当時の利用者は、歩行者7,045人／日、自転車1,482台／日、貨物・乗用・小型自動車、荷車その他諸車（以下自動車など）474台／日。利用者のピークを迎えた1961（昭和36）年には、歩行者8,421人／日、自転車4,570台／日、自動車など3,074台／日。（現在は、歩行者・自転車4,000〜5,000人／日）。

しかし、地下道内の排気ガスによる環境悪化や、エレベーターには車が1台しか乗せられないことから起こる交通渋滞などの理由で、1977（昭和52）年に車両用のエレベーターと車道は閉鎖。現在に続く、歩行者と自転車のみの利用となった。

「人情味」が感じられるトンネル

今から20年ほど前になるだろうか、冒頭に述べたように、私は安治川河底トンネル・通称「源兵衛渡」をよく使っていた。その頃は、市の職員のおじちゃんがエレベーターのボタンを押してくれて、地下通路の見回りをしていた。エレベーターに乗り込む人は皆、その職員さんに「おはようございます」「こんにちは」「こんばんは」と挨拶し、降りる時には必ず「ありがとう」と声をかけていた。もちろん職員さんもその言葉に応えてくれていた。

今は警備会社への業務委託となり、24時間監視カメラのモニター監視と巡回監視が行われている。市の職員さんから警備会社のおっちゃんに変わった今も、地下通路を利用する人に声がけはしてくれているが、以前より利用者からの声がけが減ったように思う。大阪らしい人の温もりが感じられた昔の「源兵衛渡」を知っている人間からすると、少し寂しい。

安治川河底トンネル（安治川隧道）

大阪市西区安治川1丁目（南詰）

大阪市此花区西九条1丁目（北詰）

【アクセス】

大阪メトロ中央線「九条駅」より約1キロ。JR大阪環状線「西九条駅」より約500メートル。

