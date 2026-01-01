AKB48を”追い出されて”7年半…元AKB48劇場支配人が「20周年武道館コンサート」を見て去来した「率直な感情」

2005年、秋元康氏のプロデュースにより「会いに行けるアイドル」をコンセプトとして誕生したAKB48。大規模な握手会、選抜総選挙など画期的な手法で一時代を築いたこの国民的アイドルグループの黎明期から最前線で戦い続けた男がいた。元AKB48劇場支配人・戸賀崎智信氏が初めて明かす、激動と奮闘の記録。

連載第8回後編

前編記事『AKB48史上《最悪の事件》を経て、「水着姿あり」の「神イベント」が開かれた理由』より続く。

AKB48劇場支配人はなぜクビを言い渡されたのか

AKB48について僕が深く語るのは本稿がおそらく最後になるだろう。だからこそ、僕が2018年8月にAKB48グループの運営から離れることになった経緯を初めて明かそうと思う。

端的に言ってしまえば、運営側にクビを言い渡された、というのがことの真相だ。

握手会というシステムは、間違いなくAKB48というアイドルグループの人気を加速させ、支えてきた重要なピースの一つだ。基本的に、握手券が付属する1000円台のシングルCDを購入すれば誰でも参加できる。

握手というコミュニケーションが持つ魔力は凄まじい。AKB48に微塵も興味を持っていなかった人間でさえ、握手会で生のメンバーの温もりを感じるとたちまちファンになってしまう。既存のファンは“常連”になればなるほど、推しメンとのコミュニケーションの密度が上がる。

ビジネス的な面に焦点を当てると、新規ファンの流入と既存ファンの熱量の維持を同時に実現できる理想のシステムであり、これがAKB48のCDの売上枚数に大きく貢献していたのは間違いない。

最初は、突然の休演のお詫びとして始めた、ささやかなファンサービスだった。しかし、AKB48の知名度が高まるたび参加人数が膨れ上がり、そのたび体制を整えていった。そして気づけば、たった1日で2万5000人以上のファンが集まる巨大なシステムが完成していた。

当然ながら、人が集まれば、金が動く。握手会を主催するようになったキングレコードは年間40億円という予算を毎年確保し、現場を仕切る会社はそこから生まれる一定の利益を得ることができたのだ。

僕は支配人部屋を通して、この握手会のシステムを整え、握手会に関わる様々な企画を考えてきた。一から取り仕切ってきたので、いくら規模が大きくなっても僕が握手会の運営を担うのは当然のことだと思っていた。

そこで2013年に、僕はAKB48グループの握手会運営を担う「ファンディー」という新会社を設立した。

独立が上手くいかなかったワケとは

振り返ってみると、勘違いも甚だしい。

当時はこの会社設立を独立だと考えていたが、AKB48の成功にぶらさがるコバンザメのような組織に過ぎなかった。それなのに、それまで一緒にAKBを大きくしてきた芝（幸太郎）くんにも独立したい旨の報告を電話で済ませ、さらには独立後も粗利の支払いの約束は後回しにしていた。

僕の思い上がりはとどまることを知らず、ファンディーに握手会の運営が移ると、今度は会社の利益を使って飲食店経営にも乗り出した。麻布十番にオープンしたバーをはじめ、新橋には男女が気軽に出会える「一体感クラブ」、そして西麻布には仮面を被った男女が素性を隠して飲む「ゾロ」という店を構えたのだ。

ちなみに、西麻布のゾロには僕なりの哲学があった。

世の中には顔を出し、己や相手が誰であるかを意識しながら生きることに疲れ切っている人が多すぎる。仮面で顔を隠し、社会的地位も美醜も関係ない状態になれば、人間はもっとありのままで語り合えるのではないかと考えていたのだ。実際、仮面をつけたまま男女が酔っ払うと、交際には発展せずとも、友人として深い絆を結ぶようなケースが多々あった。

AKB48が存在する限り握手会の運営で懐は潤う。飲食店ビジネスも軌道に乗り始めていた。僕は完全に天狗になっていた。

だが、終わりは驚くほどあっけなかった。

「全員が敵にも見えていた」

「戸賀崎さんの会社とはもう取引できません」と淡々とした調子の電話がかかってきたのは、2018年5月25日のことだった。電話の主はAKSの社長だった。

この連絡が来るまで、「ここまでAKB48のビジネスに深く食い込んでいる僕のクビを切れるはずがない」と、どこかタカを括っていたのだと思う。焦らなかったと言えば嘘になる。食い扶持が突然絶たれる。一体この先どうしたらいいのか。まだ幼い子どもと妻の顔がチラついた。

さらに現実的な話を考えれば、握手会の運営を一手に担っているウチの会社が突然抜けると、今後の握手会の実施に大きな支障で出てしまう。AKB48グループのメンバーや大勢のファンに迷惑をかけるのはなんとしても避けなければならない。

最終的にはファンディーによる運営は継続されることになり、実質的な代表者だった僕が去ることで一応の話がついた。当然、手を出していた飲食店ビジネスもすべてクローズせざるを得なかった。

結局、AKB48における僕の立場は、秋元康先生の卓越したプロデュース力、窪田さんの資金と人脈、そして芝くんの政治力の上に用意されていただけに過ぎなかった。劇場や握手会といった現場を仕切っているという僕の自負は、所詮、お膳立てしてもらった環境のなかの話でしかない。

僕は、お釈迦様の手のひら上で力を誇示する孫悟空だったのかもしれない。

5月に実質的なクビを言い渡された僕は、3ヶ月後の8月でもって運営から去ることになった。最後にお世話になったファンの皆さんに直接挨拶をする場が欲しいと訴えたが、それすら叶わなかったのは非常に不本意だった。

当時は怒りさえ感じていたし、全員が敵にも見えていた。だから、秋元先生と窪田さん以外には挨拶もしていない。メンバーたちにも会わなかった。「もう芸能界の縁は切ろう」と心に決めたのだ。

だから、思いがけずAKB48の結成20周年コンサートへの招待が届いたときは、正直、観に行くべきかどうか迷った。いまさら僕がAKB48の公演を観たからといってどうなるものでもない。

けれど、最後は自分のなかで一区切りつけたいという気持ちが優った。

観客席から見えた「新しい景色」

2025年12月4日〜7日の4日間開催された今回の日本武道館コンサートは、のべ4万8000人の観客を動員したという。僕が参加したのは公演最終日だった。

やはり初期のAKB48を支えてくれたOGたちには思い入れがあるからだろう。当日は現役のメンバーよりも、どうしても彼女たちの姿を目で追ってしまう自分がいた。

今回の公演は、あっちゃん（前田敦子）、（大島）優子、たかみな（高橋みなみ）、ともちん（板野友美）、こじはる（小嶋陽菜）、篠田（麻里子）の神7の面々（渡辺麻友は不在）に加え、峯岸（みなみ）、秋元（才加）、柏木（由紀）、指原（莉乃）などのかつての人気メンバーも勢揃いしていた。

彼女らの多くは女優や経営者、タレントとしてすでに大きな成功を収めている。ギャラが欲しいわけでもなし、いまさらアイドルとして表舞台に立つメリットなどないだろう。それでもわざわざこの日のために集まったということは、AKB48に対していまだに恩義を感じているからなのだろう。

決して良い思い出ばかりではないはずなのに、いまだに義理を尽くそうとする彼女たちの姿勢に僕は大きな感銘を受けた。

改めて思い返してみると、僕の中でAKB48というアイドルグループは、2012年8月26日の時点で完成していたように思う。この日、AKB48は、結成時からの大きな目標だった念願の東京ドームコンサートを実現させた。

すべての始まりは秋葉原の小さな劇場だ。

芸能界は入口が分かりづらい。評価体系も曖昧だ。だからこそ僕たちは、タレントや女優を夢見る女の子たちが、フェアな評価に基づいて切磋琢磨できる登竜門のような場所を作りたかった。まさにそれがAKB48だった。

人気メンバーの活躍が新メンバーとファンを増やす。その人気メンバーもグループで築いた知名度を活かして新天地に飛び立つ。東京ドームコンサートを達成する頃には、僕が実現したいと望んだシステムはすでにうまく回り始めていた。

AKB48劇場から東京ドームまでの距離は1830m--。

僕のブログの当初のタイトルでもあった「TOKYO DOMEまでの軌跡」を描き終える頃には、僕はもう完全燃焼していた。けれど、長いようで短かった旅路で得たかけがえのない経験はいまも僕のなかで生きている。

あの煌びやかな世界に未練はない。

AKB48から離れた後、紆余曲折を経て、いま僕はお江戸弁当という弁当屋を経営している。

己の人生をかけて「お弁当」の世界を変えようとしている。

AKB48グループを去った人間の新たな挑戦をどうか温かく見守っていてほしい。

