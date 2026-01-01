なぜコンクリートの塩害は「海辺以外」でも起こるのか「納得の理由」

日本はこのまま崩れ去ってしまうのか？ 道路、鉄道、水道、インフラ、橋……なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか？ お金も人も足りない……打つ手はあるのか？

注目の新刊『日本のインフラ危機』では、私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす。

（本記事は、岩城一郎『日本のインフラ危機』の一部を抜粋・編集しています）

塩害

塩害も中性化と同様にコンクリート内部の鋼材がさびる現象です。しかし塩害は中性化よりもさびの進行が速く、実際、塩害により橋が落ちた、あるいは落ちそうになった事例もたくさんあります。塩害とは文字通り塩による害です。塩がコンクリート中に浸入し、鉄筋に達すると表面の薄膜を破壊し、さびが始まります。

【劣化の特徴】

塩というと海を思い浮かべる人が多いと思いますが、実際海水によってコンクリート構造物に塩害が生じます。海水の影響は、海の近くに造られた構造物も受けます。海の近くまで行くと潮の香りを感じることがあると思いますが、あれは海から陸に向かう風によって、海水中の成分が飛んでくるためです。この飛来塩分による影響は、海岸からの距離が近いほど高くなり、一般に海岸線から1キロメートル程度と言われています。また、飛来塩分の量は海から陸に向かう風速が高いほど多くなります。

北海道から東北地方、北陸地方にかけての日本海沿岸は冬季に北西から強い季節風が吹きます。そのため、これらの地域では冬季にコンクリート構造物表面に大量の塩分が付着し、深刻な塩害が発生します。また、沖縄諸島などでは夏季に大型の台風が接近すると猛烈な風が吹くため1キロメートルよりも内陸にまで飛来塩分が到達します。

他にも高度経済成長期には海砂を用いてコンクリート構造物を施工していた時期がありました。塩を十分に取り除かずにコンクリート構造物を施工してしまった結果、鉄筋がさびて、コンクリートの表面がはがれ落ちるなどの問題が発生しました。近年では環境保護の目的で海砂の採取禁止の方向となっています。

【実際の問題】

ここまでの説明で、「塩害＝海」というイメージを抱いたかもしれませんが、近年、海水の影響以上に懸念されているのが凍結防止剤（融雪剤）として塩が散布される道路構造物です。

この問題は1991年4月スパイクタイヤの使用禁止により以降、凍結防止剤散布量が急増したことに端を発します。路面に散布された塩がコンクリート中に浸入することでさびが進行し、架け替えを余儀なくされる事態が多発しているのです。

現在、寒冷地の高速道路ではしきりに車線規制をし、大規模更新と称してコンクリート床版の取替工事をおこなっています。これは路面に散布した塩が床版（車を支えるコンクリート製の薄い板）に浸入し、鋼材をさびさせてしまうためです。凍結防止剤は本格的な散布からまだ30年余りしか経っていないため、今後ますます顕在化していく恐れがあります。

【対策】

塩害も中性化と同様にかぶりを十分にとる、水セメント比を小さくすることが有効です。さらに、製鉄所や石炭火力発電所から排出される副産物である高炉スラグ（燃焼の際に出るガラス状の副産物）微粉末やフライアッシュ（石炭を燃やしたときに出る細かな灰）を有効利用し、セメントに混ぜて使うと、コンクリート中への塩の浸入を著しく抑えられることがわかっています。

さらに、「日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態」」では、いま大問題として迫っているインフラ老朽化問題をひきつづき見ていく。

【もっと読む】日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態