「ウクライナは国ですらない」というプーチンの言葉は、どのような世界観に由来しているのか？…プーチンを突き動かす「信念」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈「ロシアはアメリカと共にある」と言ってから５年余り後、豹変した「皇帝」プーチン…一体彼に何が起こったのか〉に引き続き、プーチンが持つ「特異な世界観」について詳しく見ていく。

宣戦布告

米国際政治学者ジョン・ミアシャイマーによると、当時のドイツ首相アンゲラ・メルケルは後年、グルジアとウクライナの加盟に反対した理由について「ロシアへの宣戦布告に等しいと考えた」と述懐したという。(注4)

このため、合意内容を巡って妥協が図られた。首脳宣言は「グルジアとウクライナの（将来の）NATO入りに合意した」と明記し、ブッシュの顔を立てる一方で、加盟時期は示さず、メルケルらの反対論に配慮した。

NATOに入るには、多くの条件をクリアする必要がある。加盟を認める場合、通常はそのための行程表が明示される。その日程が示されず、加盟時期が首脳宣言に盛り込まれなかった以上、NATO入りが実現する見通しは暗かった。

ただ、仮にそうだとしても、NATO首脳が加盟に合意した政治的意味は大きい。ブカレスト・サミットに出席していた駐ロシア米大使のウィリアム・バーンズは「プーチンは間違いなく猛反発してくる」と直感した。(注5)

バーンズの危惧は直ちに現実となる。サミットの一環として開かれた「NATO・ロシア首脳会議」に招かれたプーチンは最終日の4月4日、グルジアとウクライナの加盟合意に激しい怒りをぶちまけたのである。

『新書 世界現代史』のプロローグに登場したアナス・フォー・ラスムセンはこの時、議場でプーチンの発言を聴いていた。NATO事務総長にはまだ選ばれていなかったが、デンマーク首相として出席していたのだ。

ラスムセンが当時のメモを見ながら振り返る。

「プーチンは今と全く同じ主張を並べ立てていた。『ウクライナは独立国として扱うに値しない』とか『クリミアはソ連時代、ウクライナへ不当に引き渡された』『ウクライナの首都キエフ（キーウ）は全てのロシア人の母なる地』といった具合だ」

ところが、NATO側の出席者はプーチンの主張を真剣に受け止めなかった。前年のミュンヘン安保会議と同じく、国際会議の場でいくら非難しても、結局は何もできないと高をくくっていたのかもしれない。

甘い判断のツケは4ヵ月後に回ってくる。08年8月、ロシアがグルジアへ侵攻したのである。14年3月には、ウクライナ南部クリミア半島を併合する。メルケルの心配通り、「宣戦布告」と見なして反撃に出たのだ。

冷戦終結後、NATOは東方拡大を重ねていた。ロシアにとって「遠く離れている国や小さな国なら許容できた」とマレーシア元首相のマハティールは語る。「だが、グルジアやウクライナとなると話は別だ。特にウクライナはロシアと歴史的、文化的つながりが深く、長い国境を接している。NATOの攻撃兵器がウクライナ領に配備されたら、ロシアの存立を危うくする」

プーチンはついに西側に見切りを付けた。和解を目指した過去をかなぐり捨てる。現代の「皇帝」としてロシアに君臨し、旧ソ連諸国への軍事介入をいとわず、西側と対決する路線に転換した。

ソ連的世界観

「皇帝」の心理と論理はどのようなものなのか。アンジェラ・ステントは自著『プーチンの世界』で、プーチンを突き動かすドクトリンを考察した。核心にあるのは「国の大小によって主権に差がある」との信念だという。

「彼は『一握りの大国だけが完全な主権を備えている』と語ったことがあります。ロシア、中国、インド、そしてアメリカです。逆に言えば大国は、不完全な主権しか持っていない近隣の中小国の主権を制限し、従属させる権利すら持っていると信じ込んでいる。（中東欧諸国を衛星国化した）旧ソ連に似た世界観と言えるでしょう。『ウクライナは国ですらない』という彼の言葉は、こうした世界観に由来します」

プーチンはウクライナだけでなく、アメリカの安全保障に頼る日本やドイツの主権にも疑問を呈したことがある。ドイツは今なお「占領」下にあると公言し、日本にも「（ワシントンの意向を離れ）主体的に行動できるのか」と問いかけた。

「ウクライナの非ナチ化」というプーチンの要求も、こうした文脈に照らすと分かりやすい。「国ですらない」のに国家主権を掲げるのは、ナチス・ドイツの独裁者アドルフ・ヒトラーのような「極右ナショナリスト」というわけだ。

だからこそ、プーチンはウクライナの大統領ウォロディミル・ゼレンスキーを「ネオナチ」と呼ぶ。彼の目には、ウクライナ人の愛国心を鼓舞する指導者の姿が、ソ連に牙をむいた「ナチス」のヒトラーと重なるのだろう。

＊

さらに〈「世界の警察官」の座を降りたアメリカの「ギブアップ宣言」がもたらしたもの…なぜアメリカは「唯一の超大国」ではなくなったのか〉では、アメリカが「世界の警察官」を辞めることになった経緯や、それによる国際秩序の混乱について詳しく見ていく。

