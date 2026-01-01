【箱根駅伝】「ケニア人留学生」エージェントが明かす、成功する選手を日本に呼んでくる知られざる手法

なぜ、アフリカのなかでケニアなのか。誰が連れてくるのか。日本で苦労することは何か。知れば箱根駅伝がもっと面白くなる疑問に答える。

箱根駅伝のカギを握るケニア人留学生

日本の正月の風物詩といえば、箱根駅伝である。そして、総合優勝やシード権（10位以内）の確保を目論む大学にとってカギを握るのが、長距離大国・ケニアからやってきた留学生ランナーだ。

'25年の101回大会では東京国際大2年のリチャード・エティーリがエース区間の2区でごぼう抜きを果たして区間新を打ち立てただけでなく、トラックでも数々の日本学生記録を樹立している。

史上最強留学生とも称されるこのリチャードを日本に呼び寄せたのは、柳田主税（41歳）だ。'20年に快走したやはり東京国際大のイェゴン・ヴィンセント（現・Honda）をはじめ、多くのケニア人を日本の大学や高校に橋渡ししてきたエージェントのひとりである。柳田は言う。

「すでにヴィンセントを上回る記録を残しているリチャードですが、他を圧倒する強さ、オーラみたいなものが足りない。3年生として臨む次の箱根は責任感も芽生え、まだまだ伸びる可能性を秘めている。将来は日本を、そして母国を代表するランナーに成長して欲しい」

遠く離れたアフリカでダイヤの原石を見つけ出し、日本という言語も文化も異なる地で、活躍できるかどうかを見極めるのがエージェントの仕事だ。

箱根駅伝のケニア人留学生第1号は'89年、山梨学院大のジョセフ・オツオリ。以来、留学生は途切れることなく、102回大会では9人がエントリーしている。

日本への留学の流れを創ったのは、'77年にケニアへ渡ったスポーツコーディネーターの小林俊一（'21年死去）だ。「ケニヤッタ小林」と呼ばれた名伯楽で、約50人を日本へ送り出し、後の五輪メダリストも輩出した。

一方、元カゴメの駐在員で語学も堪能な柳田は、'15年に退社した後にケニアへと渡り、現地の長距離チームとのパイプを築いてきた。

「留学生を招く大学はどこも箱根のエース区間である2区を任せたいので、まずは（その距離に近い）20kmをしっかり走れるポテンシャルがあるかどうかを見極めます。しかし、ケニアの17〜18歳のランナーは長くても10kmまでしか走ったことがない。しかも彼らが普段生活し、練習しているのは標高2000m超の高地です。日本の平地で20kmを走らせた場合にどれくらいのタイムで走るのかを予想しながら声をかけていきます」

在学中の生活費は学校が負担する

当初は来日しても、期待通りの走りができなかったり、日本になじめず帰国したりする選手もいた。そこで柳田は入学前に大学の授業や寮生活、練習も体験させる3ヵ月ほどのテスト期間を設けた。

「東京国際大をはじめいくつかの大学が実施しているやり方で、テスト期間に大学の記録会などに参加させタイムも計ることができる。事前に日本の生活のリズムを体験させることで入学後スムーズに適応できますし、期待外れに終わるリスクを回避できます」

留学生は基本的に授業料や寮費が必要のない特待生であり、貧困家庭で育った選手も多いために日本で暮らす生活費も学校側が負担するケースがほとんどだ。在学中の4年間でおよそ800万〜1000万円の経費がかかるというから、学校も留学生の「選定」は慎重にならざるを得ない。

そして、高視聴率が見込まれる箱根駅伝で快走をみせてくれれば、結果として学校名の宣伝になり、新たな生徒の獲得につながっていく。

留学生側にも思惑がある。日本で走力を磨き、実業団への道を切り拓き、五輪にケニア代表として出場して母国にいる家族を楽にさせたい―そんな夢を抱いて来日を果たす。もし道半ばで帰国することになっても、ケニアに進出した日系企業に就職する道だって考えられる。だからこそ彼らは大学在学中の4年間、健気に熱心に勉強にも励む。

ケニアには約50の部族があり、駅伝やマラソン、日本の文化に適応しやすい人々がいると柳田は言う。

「大きく分けて、狩猟を生業としていた部族と農耕を生業としていた部族があります。種を植え、芽が出て実が育つまで我慢強く待つことに慣れている農耕部族出身者のほうが、忍耐力や集中力が求められる長距離には適していると言われてきました。'90年代からしばらくは、ケニア西部・旧リフトバレー州のニャフルルという地域に暮らす農耕部族のキクユ族や、キシイ族のランナーが日本にやってくるケースがほとんどでした」

'92年に山梨学院大に入学した真也加・ステファン（現・桜美林監督）はキシイ族であり、同大はその後も主にキシイ族のランナーを受け入れてきた。同じ部族であれば情報が入りやすく、フォローし合えるため、トラブルを未然に防ぐことにもなるのだ。

取材・文 柳川悠二（ノンフィクションライター）

やながわ・ゆうじ／'76年、宮崎県生まれ。高校野球やオリンピックなど幅広く取材。著書に『投げない怪物』『永遠のPL学園』（ともに小学館）など

後編記事『箱根駅伝「留学生ランナー」にケニア人が圧倒的に多いワケ、卒業後の「シビアな現実」』へ続く。

「週刊現代」2026年1月5日号より

【つづきを読む】箱根駅伝「留学生ランナー」にケニア人が圧倒的に多いワケ、卒業後の「シビアな現実」