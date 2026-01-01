「おせち」はなんの略？お正月ならではの問題です！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

「おせち」はなんの略か知っていますか？

果たして、正解は？

正解は「御節供（おせちく）」を略した言葉でした！

おせちとは、新年を祝うために重箱に詰められた縁起の良い料理のことで、「おせち料理」などとも呼ばれます。

本来、「節句（せっく）」や「節日（せちにち）」といった季節の変わり目などの行事のときに、神様へお供えする特別な料理のことを「御節供」と呼んでいたのだそう。

その後、現代のような「1年で最も大切な節目の日」=「お正月」という風習が定着し、徐々にお正月料理に限定して「おせち」と呼ぶことが一般化したといわれていますよ。（※諸説あり）

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『イオンショップ』

・『楽天市場』