「一度も志願していない」のに特攻隊員にされた…4度の出撃から生還した男が、戦後に「神奈川県警の刑事」として生きた「壮絶な運命」

太平洋戦争で軍人として最前線で戦ったのは、明治後期から大正、昭和初期までに生まれた人たちだった。戦後80年。当事者のほとんどが鬼籍に入り、「忘れてはならない」の掛け声とはうらはらに、確実に戦争の記憶は遠ざかってゆく。そして終戦後、当事者たちがどのように生きたかということは戦争中の出来事以上に知られていない。だが、戦後、焼け跡からの復興を担ったのもこの世代だ。

ここでは、私が30年以上にわたり、直接インタビューした元海軍戦闘機搭乗員の「戦後」をシリーズで振り返る。海軍の戦闘機搭乗員は、戦後50年の平成7（1995）年に1100名が存命だったのが、それから30年が経った令和7（2025）年10月現在、数名の存命が確認できるに過ぎない。

最前線に投入された戦闘機搭乗員の8割が戦没した苛烈な戦争を生き延びた彼らは、どのような戦後を過ごしたのか。今回は4度の特攻出撃から生還、戦後は神奈川県警刑事となった長田利平・元一飛曹を紹介する。

「『特攻隊の歌』を知っていますか？」

と、92歳の長田利平は言った。戦後73年が経とうとしていた平成30（2018）年春のことである。

長田との付き合いは長い。初めて会ったのは平成8（1996）年8月、上野精養軒で開催された元零戦搭乗員の集い「零戦搭乗員会」総会でのこと。長田は当時70歳。初対面の私に、ニコニコとユーモアを交えながら、戦時中の思い出を語ってくれたのが強く印象に残っている。長田は大戦末期、「一度も志願した覚えがないのに」特攻隊員となり、沖縄戦で4度の特攻出撃から奇跡的に生還、戦後は神奈川県警の刑事になったという。

それから年に数回は必ず顔を合わせ、何冊かの著書で長田について断片的に触れているにもかかわらず、その体験を通して本にまとめる機会がなかった。そこで、こんどこそ長田のことを書こうと、横浜市の自宅を訪ねたのだ。

私の知る長田は、いつも笑顔を絶やさず、若い人にも丁寧な言葉遣いで接し、湿っぽさを全く感じさせない人である。ところが、

〈無念の歯噛み こらえつつ 待ちに待ちたる 決戦ぞ

いまこそ敵を葬らんと 奮い起ちたる若桜〉

いつものように朗らかな調子で「特攻隊の歌」を歌い始めた長田は、二番、

〈此の一戦に勝たざれば 祖国の行く手いかならん

撃滅せよの命うけて ああ神風特別攻撃隊〉

を歌いながら、急に声をつまらせた。両目からは涙が溢れ出ている。嗚咽しながら三番、

〈送るも行くも今生の 別れと知れど微笑みて

爆音高く基地を蹴る 嗚呼神鷲の肉弾行〉

まで歌ったところで、長田は、

「この歌を、みんなで歌ったもんですよ。歌詞はもっと長いんですが、いまも思い出すとね……忘れろったって忘れられませんね」

と、涙声で言い、やがて笑顔に戻ると、

「いまは毎朝、6時に起きて夜10時には休みます。でも、頭の体操に漢字パズルをやるんですが、熱中しちゃうとつい夜更かしして、夜11時になることもあります。頭を使うと、スッキリしてよく眠れる。テレビばかり見てると頭を使わないからダメになりますね」

と、照れくさそうに話題を変えた。

岩国海軍航空隊（岩国空）に入隊

長田が歌ってくれた「特攻隊の歌」は、正式には「嗚呼神風特別攻撃隊」といい、昭和19（1944）年10月、フィリピンで始まった特攻隊の戦果を讃えようと、野村俊夫が作詞、古関裕而が作曲し、ラジオで放送された。フィリピンでの攻防戦が激しさを増すなか、日本の内地や朝鮮の航空隊から増派された搭乗員たちによって現地にも伝えられ、特攻隊員も愛唱した。当時、戦いの渦中にあった当事者にとっては特別に思い出深い歌である。長田は、当時の心情をまずはこの歌に仮託して、私に伝えたかったのかもしれない。

長田は大正14（1925）年12月、山梨県南都留郡忍野村の農家に生まれた。

「小学校6年を卒業後、地元にできた岳麓農工学校（現・山梨県立吉田高校）に進みたくて父に頼みましたが、『うちのような貧乏人が息子を中学へなんかやったら、村で笑い者になる』と、受けさせてもらえなかった。そういう時代だったんです」

昭和16（1941）年12月8日、日本はアメリカ、イギリスをはじめとする連合国と戦端を開き、太平洋戦争がはじまる。

「真珠湾攻撃の大戦果にはじまって、新聞は連日、南方戦線での大戦果を報じていました。そんなニュースにかきたてられ、私も同級生と相談して、どうせ志願するなら飛行機だと、海軍乙種飛行予科練習生（乙飛）を志願することにしたんです」

昭和18年3月中旬、合格採用通知が届く。4月1日、山口県の岩国海軍航空隊（岩国空）に入隊する。ここで、合格者のなかから比較的年長の者を選んで速成教育を施すことになり、長田たち1585名は「乙種（特）」、通称「特乙」一期生となった。

「私は、みんな白紙の状態から教育を受けるんだから、人には絶対負けないぞ、と決意しました。人のできることは自分もできる。なんでも一番になってやろう、と。無線電信のモールス符号の受信は自信があり、卒業の頃には1分間に100字前後を受信しても1字も間違えなかった。ただ、予科練では中学三年程度の普通学科の授業があり、英語の科目もありましたが、私は英語なんか習ったことがなかったから、これには苦戦しました」

志願していないのに特攻隊員に

5月下旬に適性検査が行われ、長田は、希望通り操縦要員に選ばれた。9月21日には、通常2年かかる予科練の教程をわずか半年で終わらせ、卒業、こんどは飛行練習生として台湾の高雄海軍航空隊で操縦訓練を受ける。

そして戦闘機搭乗員となった長田は、昭和19年12月、激戦の続くフィリピン・ルソン島のアンヘレス基地に送り込まれた。ここでは特攻隊員の志願が募られたが、長田は、

「これまで零戦搭乗員として血のにじむような訓練を重ねてきて、一度も空戦を体験しないまま死にたくない。空戦で、こちらの技倆が劣っていて撃墜されるのなら仕方がないが、爆弾を抱いて体当りでは、なんのためにいままで努力してきたのかわからない。待っているのが同じ『死』であるにしても、それとこれとは全く別だと思い、私は志願しませんでした」

という。だが、昭和20年1月、米軍がルソン島に上陸、日本側の航空兵力が壊滅すると、海軍は飛行機さえあれば戦力になる搭乗員を夜陰にまぎれて輸送機で台湾に脱出させる。長田は2月5日に新編された第二〇五海軍航空隊（二〇五空）に編入されたが、この部隊は特攻専門の航空隊だった。「一度も志願しなかったのに」特攻隊員とされたのだ。

