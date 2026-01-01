日本人の支配人らは「戦犯」としてソ連軍に逮捕され…敗戦後の銀行で起きたこと

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

接収か掠奪か：朝鮮半島北部

SCAPIN1号で、北緯38度線以北の日本軍はソ連軍に降伏することが指定されていた。半島北部ではソ連軍の進駐と共に各地方行政組織は「人民委員会（臨時政府）」に衣替えした。職員はすべて朝鮮人。朝鮮銀行もまた、平壌をはじめ北緯38度線以北の8ヵ店は、大方8月下旬にソ連軍が接収した。遅くなった海州支店の接収も10月2日に実行された。

樺太や満洲でもそうだが、「ソ連軍が、当行北鮮の各店に臨んだ態度はおよそ接収という観念からは程遠いものであつた」。「文書による何等の権限を示すことなく、現金、有価証券、器物、什器の類を有無をいわさず没収して、受領証も発行せず、そのまゝ何処かへ持ち去り、即日当該店の支配人以下の日本人職員全員の馘首を言渡し、その後銀行への立入を一切厳禁するというやり方であつた」（朝鮮銀行史編纂委員会編『朝鮮銀行略史』）。接収という名の掠奪である。

ほとんどの支店では勘定の締めや引き継ぎもままならぬまま、日本人行員は去った。平壌支店では日本人の支配人や支配人代理が「戦犯」としてソ連軍に逮捕され、約1年半にわたって獄中で過ごす。また鎮三浦支店の支配人も、朝鮮人警察に10ヵ月の間に4回にわたって身柄を拘束されている。

半島北部に進駐したソ連軍は1945年10月に、かつて安田銀行（現：みずほ銀行）平壌支店だった建物に「ソ連軍野戦銀行」を開設、円建ての軍票を発行した。この軍票は無制限の発行となり、それを使って買い入れた物資はソ連に搬出された。

こうなると街には物不足と大量の軍票で、激しいインフレが生じるのは時間の問題だ。1946年1月にソ連軍政下で「北朝鮮中央銀行」が発足するが、その頃には平壌市内の市場ではコメの値段が終戦前（半年前）の6〜8倍に跳ね上がっていた。さすがに朝鮮人たちもソ連軍票は敬遠した。

1947年12月5〜12日に通貨改革が断行され、北朝鮮中央銀行券（圓建て）が発行される。新紙幣は各家庭の世帯主に500円、その他18歳以上の者に200円が配付された。この均等配付分以外では、新旧紙幣の交換比率は暫く発表されなかった。旧紙幣（鮮銀券）がいつ無効になるか分からないので、人々は商店に殺到して、とにかく鮮銀券で商品を買い漁った。

すると今度は個人商店が閉鎖され、国営商店での配給票による商品販売だけが認められた。社会主義政策の片鱗が見られるが、行政による不合理な強制力も合理性を求める資本主義的な行動には抗し切れない。

鮮銀券は食料・煙草など換物性の高い商品を求めて、まだ往来が自由だった38度線を越えて半島南部に流れ出す。臨時政府が回収した鮮銀券も、物資購入資金として南側に流出した。当然のことながら、これは南側のインフレを引き起こした。

こうして半島北部では鮮銀券とソ連軍票は整理され、そのうち鮮銀券の流通も禁止された。

ちなみに通貨改革に当たって駐留中のソ連軍兵士には、1人1万円を支給するという破格の待遇が与えられている。

