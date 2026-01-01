織田裕二が激ヤセ…！？映画版『踊る大捜査線』に期待するしかない「フジのお財布事情」

10キロも体重が落ちてしまった

いまや何をやっても上手くいかないフジテレビだが、同局の未来を一身に託されることになったと話題なのが俳優の織田裕二（58歳）だ。

今年10月に公開予定の映画『踊る大捜査線 N.E.W.』の公開が決まったことを受け、気の早い局幹部らは数百億円規模の収益が見込めるとソロバンを弾いている。さらに映画が大ヒットした暁には、地上波での連続ドラマシリーズ復活も視野に入れているという。

このような雰囲気に、滅多なことでは決して動じることのなかった織田も、異様なプレッシャーに頭を抱えているという。

「この数ヵ月間で体重が10キロ近くも落ちてしまったそうです。役作りのためもあるのでしょうが、そ映画に対するプレッシャーがすごいということなんでしょう。本人はそれだけ気合が入っているということですが、映画の収録現場に何かと理由をつけて、局幹部らが連日のごとく日参するそうです。なかには織田に対し手を合わせる局幹部もいたと聞いています（苦笑）。もはや織田は、俳優から神になったと言っても過言ではありません……」（事情通）

フジ上層部が映画『踊る大捜査線 N.E.W.』にかける期待は想像以上だという。言うまでもないが『踊る』シリーズといえば、これまでに『踊る大捜査線 THE MOVIE』（'98年公開）、『踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』（'03年公開）、『踊る大捜査線 THE MOVIE 3 ヤツらを解放せよ!』（'10年公開）、『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（'12年公開）などの4作が公開され全てヒットを記録している。

なかでも2作目となった『レインボーブリッジを封鎖せよ!』は興行収入173.5億円という、邦画実写における金字塔を打ち立てた伝説のコンテンツなのだ。

「フジはいまだに破られていないこの大記録を『踊る大捜査線 N.E.W.』で塗り替えたいと考えています」（フジ関係者）

尾を引く「中居正広の問題」

フジテレビがここまでしてお金にこだわるのには理由がある。

「制作費が枯渇しているんです。この状態が続くと、お金がかかる番組を維持するのは難しい状態となります。下手すると、制作費が高騰している番組は半年以内に打ち切らなければらない」（制作幹部）

事実、今年3月末での打ち切りが決定したのが朝の情報番組『サン！シャイン』。メインキャスターに谷原章介、脇を固めるのは武田鉄矢やカズレーザーという豪華布陣で華々しくスタートしてから、わずか1年での幕引きとなった。表向きの理由は視聴率の低迷とされているが、内実は少々異なるという。

「確かに視聴率は2〜3％台と低空飛行を続けていたが、それよりも深刻だったのは制作費が無くなったことです。キャスターの谷原さんをはじめとする出演者のギャラは、1日あたり数百万円規模。以前のフジなら耐えられましたが、今の台所事情では維持不可能。後番組を用意する予算もなく、『めざましテレビ』の尺を伸ばして穴埋めするというのですから、現場の士気は下がる一方です」（フジテレビ関係者）

かつての民放の雄が、なぜここまで追い詰められてしまったのか。その元凶は、'24年12月に発覚した中居正広氏に関する一連の騒動にある。

「あの事件でコンプライアンスを重視する多くのスポンサー企業が撤退した。最近は少しずつスポンンサーが戻ってきたが、以前の収入には全く追い付いていない。CM収入は激減し、番組制作の現場から現金が消えた。今もなお、その傷跡は癒えていないんです」（事情通）

フジで囁かれる「リストラ説」

さらにこんな話も局内に飛び交っている。

「金がないなら人を減らすしかない――。局内では今、3度目となる『社員のリストラ』がまことしやかに囁かれています」（フジ関係者）

もっとも、経営陣は頭を抱えている。現場は慢性的な人手不足に陥っており、これ以上の人員削減は放送業務そのものに支障をきたしかねないからだ。

「ここ数年、将来を悲観した優秀な若手や中堅局員の退職が相次いでいます。彼らを繋ぎ止めるためには、高水準の給与を維持しなければならない。しかし、その原資がない。人を切りたいが、切れば現場が回らないし、若手には逃げられる。まさに進むも地獄、退くも地獄のジレンマに陥っています」（前出・関係者）

そんな八方塞がりのフジテレビ唯一の希望として拝み倒し、全てを託したのが俳優の織田だった。

「新作映画が往年のようにメガヒットすれば、数百億円規模の収益が見込める。うまくいけばこれまでの制作赤字を一気に穴埋めできるというわけです。今のテレビドラマは予算ばかり掛かって割に合わない。三谷幸喜の最新作もふるいませんでした。聞くところによると、三谷が脚本を務めた昨年のドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』で大変な制作費がかかったそうなのです。いわば、『フジテレビの2026年問題』です。

ただし、映画なら一発逆転がある。上層部は『青島が帰ってくればすべて解決する』と本気で信じ込んでいます。まさに“捕らぬ狸の皮算用”で浮足立っている状態なんです」（制作関係者）

しかし、そんな経営陣の熱気とは裏腹に、若手局員たちの視線は冷ややかだという。

「『いつまで過去の遺産にすがっているのか』『新しいものを生み出す気概はないのか』と言った声が聞こえてくる。社内の世代間ギャップは広がるばかりで、シラけたムードが蔓延しています。58歳となった織田が再びモッズコートを羽織り、レインボーブリッジを走る姿に、かつてのような熱狂が生まれる保証なんてどこにもありませんから」（事情通）

はたして映画『踊る大捜査線 N.E.W.』はメガヒットを記録できるだろうか。すべてのフジ局員は心から願っているだろうが、雲行きは怪しいと言わざるを得ない。

【こちらも読む】「井川遥が人工肛門に」…話題映画『平場の月』が観客に刺さった「想定外の演出」

