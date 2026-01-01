高市早苗政権「高支持率の謎」を探る〜実は日本は女性トップの方が収まりがいい「女帝の国」という歴史的事実

記録的な高支持率が続く高市政権

日本で初めての女性首相、高市早苗が率いる政権の支持率は極めて高い。

政権が誕生した直後の段階では、「ご祝儀相場」ということで支持率が高く、しばらくすると下降していくのが普通である。ところが、高市政権に対する支持率はいっこうに低下する気配を見せていない。それどころか、わずかではあるが高まっており、日本経済新聞の12月の調査では75パーセントを記録している。

若い年齢層になればなるほど高市政権を支持しているのも、これまでにない大きな特徴である。産経新聞の12月の調査では、70歳以上の支持率が65.9パーセントであるのに対して、18歳から29歳まででは92.4パーセントにも達している。不支持は、70歳以上で28.5パーセントだが、18歳から29歳までではなんと6.9パーセントである。

石破政権末期の9月の調査では、全世代の支持率が37.9パーセントで、18歳から29歳まででは14.4パーセントだった。それを考えると、状況はまったく異なっている。これだけ高い支持率を誇る政権は、過去に細川政権の発足時（1993年8月）の75パーセント、小泉政権のやはり発足時（2001年4月）の85パーセントがあるくらいである（いずれも毎日新聞の調査）。

細川政権は非自民・非共産の8党派による連立政権で、38年間政権を維持した自民党を下野させた。その点で、時代を変えるものとして強く支持されたわけだが、寄り合い所帯ということもあり1年ももたなかった。

それに対して、小泉政権の場合には、「自民党をぶっ壊す！」という強烈なスローガンを掲げた。また、「私の政策を批判する者はすべて抵抗勢力」と敵と味方をはっきりさせたことで、従来の自民党につきまとっていた保守的なイメージを覆し、それで長期政権を実現した。小泉の首相在任期間は5年を超えた。

高市首相は、政権発足時に維新の会と連立を組み、さらに、その維新の会を離党した3人が自民党の会派に加わることで、衆議院ではかろうじて過半数を確保した。けれども、参議院では依然として少数与党である。その点で、高市政権が細川政権と同様に短期で終わる可能性もあり、それを予想する報道機関もある。

しかし、現代は「ポピュリズム」の傾向が強くなり、有権者から圧倒的な支持を受けている政権がそう簡単に瓦解するとは思えない。今のところ細川政権の道を歩むことはなく、小泉政権のように長期政権になる可能性も高くなっている。

『国宝』大ヒットの年の「非世襲」首相誕生

ではなぜ、高市政権はこれほど高い支持率を確保することに成功しているのであろうか。

政策の面では、いわゆる「年収の壁」を引き上げたことが、支持率を高めることに大きく貢献している。台湾有事についての発言も、中国側の強い反発を招き、両国の関係は悪化しているものの、中国政府が自国民の日本への渡航を制限したこともあり、むしろオーバーツーリズムの解消に役立っていると、世論はむしろそれを歓迎している気配である。すぐに発言を撤回しなかったことも、好印象を与えている。

一方で、高市政権が積極財政を打ち出したことによって、「日本売り」が続いており、これは深刻な事態を生む可能性は高い。それでも、今のところそれが国民の生活に直接的なダメージを与えているように見えないため、それが支持率の低下には結びついていない。

こうした事柄については、これからどういう結果を生んでいくかは未知数なので、今から予想することは難しいものの、高市個人の政治家としてのあり方が有権者の支持を集めることに大きく貢献していることは間違いないであろう。

一つ決定的なのは、高市が「世襲」の政治家ではないことである。そこは、総裁選で競った小泉進次郎との決定的な違いである。小泉は、小泉純一郎の次男であるわけだが、純一郎の父である純也も、祖父である又二郎も政治家だった。

これに対して、高市の父はサラリーマンで、母も警察官だった。高市という姓から、天武天皇の子であった高市皇子の子孫ではないかという説も唱えられてはいる。確かに高市は奈良県の出身で、そこを地盤とはしている。だが、両親は愛媛県松山市の出身で、高市皇子の子孫というのは「都市伝説」の類であろう。

高市が首相の座を射止めた2025年には、映画『国宝』が大ヒットし、それが社会現象を生むことになった。『国宝』は、歌舞伎の女形の世界を描いたもので、主人公の喜久雄は任侠の世界から歌舞伎の世界に飛び込んだ人間である。その喜久雄と対比される形で描かれるのが、上方歌舞伎の名門の家に生まれた俊介である。

歌舞伎の世界で主要な役をつとめることができるのは、おおむね歌舞伎の家に生まれた役者である。その点で世襲という要素が重要になるわけだが、一方で玉三郎や愛之助のように、歌舞伎の家に生まれていない名優も多く存在する。『国宝』で、最後人間国宝になるのは、世襲の俊介ではなく、喜久雄の方である。物語としてはそうでなければ、観客も納得しないわけだが、高市はまさに喜久雄の道を歩んでいる。

しかも、高市の場合には、特定の利益団体、圧力団体を背景にして議員になったわけではない。最初、参議院の奈良選挙区に出馬して落選する前は、テレビのキャスターであった。いわば一匹狼としてのし上がってきたわけで、そこも『国宝』の喜久雄と共通する。

世襲でもなければ、特定の団体との結びつきがない。有権者が高市を高く評価するのも、世襲で特定の団体との強い結びつきを持った政治家が、これまでの政界に跋扈としてきたことに嫌気がさしてきたからである。

さらに、もう一つの要素としては、高市が結婚はしていても、子供がいない点も大きい。たとえ世襲議員でなかったとしても、子供がいれば、子供にその地位を継がせようとする。岸田元首相などは、世襲議員であった上に、それで世論の反感を買った。高市にはそれもない。高市は安倍元首相の後継者を自任するが、安倍にも子供はいなかった。

「女人入眼」の国、日本

しかし、やはり決定的なのは高市が女性であることだろう。フェミニストは高市に強く反発しているものの、有権者全体ではそうしたことはない。

これまでも女性首相が誕生するのではないかとくり返し言われ続けてきた。だが一方では、女性で大丈夫なのかという声もあった。いざ女性首相が現実に誕生してみると、むしろ「落ち着きがいい」、多くの有権者はそう感じているのではないだろうか。

日本では、男女平等が十分には確立されていないと言われるものの、気がついてみれば、女性がトップに立つことは珍しいことではなくなっている。東京都では小池知事が依然として高い支持率を確保しているし、労働組合の連合の芳野会長もすでに2期目に入っている。共産党も田村委員長で、検事総長も女性である。

企業においても、今や女性の社長の数はおよそ68万4000人になり、全体の15.55パーセントを占めている。この数字は、ここ15年間で約3.2倍に上昇しており、沖縄だと20パーセントを超える。

実は、こうした事態が訪れることを、はるか昔に予言した人物がいた。それが、平安時代末期から鎌倉時代初期にかけて活躍した天台宗の僧侶、慈円である。慈円という名は知らなくても、その著作『愚管抄』という歴史書のことは聞いたことがあるという人もいるだろう。

慈円は、天台宗のトップである天台座主に4回も就任した高僧である。それも、父親が摂政関白をつとめた藤原忠通で、名門の生まれだったからである。この時代、仏教の世界で出世できるのは、天皇家や藤原家に生まれた人間たちだけだった。

慈円は、『愚管抄』で初代の神武天皇から第84代の順徳天皇の時代の時代を扱っており、その中で「女人入眼（にょにんじゅがん）の日本国」という言い方をしている。入眼とは、仏像に目を入れるところから来た言葉で、完成することを意味する。慈円は、「尼将軍」として権力をふるった源頼朝の妻、北条政子や朝廷で権勢をふるった藤原兼子のことを念頭においており、女性が日本の国を完成に導くと指摘したわけである。

そして女帝の国でもあった

さらに、それに似たことを述べているのが、室町時代から戦国時代初期に摂政関白太政大臣をつとめた一条兼良である。兼良は、『樵談治要』という書物の中で、「日本は女性が治めるべき国である」とはっきりと主張していた。

兼良は、その理由を皇室の祖神が天照大神であり、神功皇后が69年にわたって治世を担い、飛鳥時代から奈良時代にかけて女帝が多く輩出されたことに求めていた。さらに、北条政子を評価し、同時代の女性としては、足利義政の正室であった日野富子が幕府の財政を担い、政治や経済の面で実権をふるった事実を踏まえていた。

これは、慈円や兼良が指摘しているわけではないが、中国の歴史書である『魏氏倭人伝』によれば、邪馬台国では王が亡くなった後、国が乱れ、女性である卑弥呼が王として立てられたことで、国がおさまったとされている。卑弥呼の後を継いだのも女性だった。やはり女性の方が落ち着きがいいのである。

高市人気によって自民党の支持率も回復の気配を見せてはいるが、単独政権を樹立するだけの力はない。多党乱立の傾向はこれからも続いていくことが予想される。その時代に、国をまとめる存在として女性がクローズアップされるのも、日本のこれまでの歴史を振り返れば当然のことで、慈円や兼良はそれを予言したことになる。

おりしも高市が地盤とする奈良は、飛鳥時代から奈良時代にかけて多くの女帝が生まれた土地である。保守的な立場をとる高市は、女系天皇には反対しているものの、女性天皇についてはそれを容認している。女性首相の先に女性天皇が出現したとしたら、まさに「女人入眼の日本国」となり、日本は安定するのではないか。

しかも、高市政権が誕生して、公明党が連立から外れたことも大きい。創価学会が生んだ公明党が連立を組んでいたことに違和感を持つ有権者は少なくなかった。それに、公明党は自民党に対するブレーキ役であることを標榜しており、実際そういう役割を果たしてきた。その公明党が政権から離れたことで、高市政権は公明党に配慮する必要がなくなり、政策選択の自由度は高まった。維新の会がブレーキ役になることはないだろう。

当面、大きな出来事が起こらなければ、高市政権は高い支持率を確保し続けるにちがいない。

